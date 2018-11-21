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Ральф против интернета: Отпустить Ванилопу

Роман КОРНЕЕВ , 21 ноября 2018

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Когда шесть лет назад вышел первый «Ральф», он стал для знатоков своего рода откровением, тяжело ожидать игроманских изысков от на вид достаточно проходного детского мультика. Ко всему, мультфильм не стал ограничиваться просто набором отсылок и бада-бумов, как поступала, например, анимационная вселенная «Лего», а ещё и нёс под капотом достаточно серьёзную лирическо-философскую нагрузку, в которой на лицо ужасный, но добрый внутри громила в восьмибитном кибер-пространстве задавался вместе со своей подружкой Ванилопой непростыми вопросами о том, кто мы и зачем мы, причём умудрялся делать это с достоинством лучших анимационных хитов этого века.

Возвращение Ральфа шесть лет спустя на фоне негласного соцсоревнования между анимационным «Диснеем» и формально подчинённым ему «Пиксаром» кажется вполне логичным — диснеевские принцессы норовят по очереди превратиться в игровые полнометражки, уже два года ничего свежего не выходило, в то время как пиксаровские франчайзы рвут все рекорды сборов и выходят три раза в год. В общем, анимационному «Диснею» нужен свой франчайз, единственный вопрос, почему это не «Зверополис 2» как более свежий? В любом случае, два основных автора «Зверополиса» были направлены снимать именно продолжение приключений громилы с одной подтяжкой.

Как и в случае оригинала, «Ральф против интернета» изначально выглядел в трейлерах скорее такой хайповой данью моде — в то время по поводу восьмибитных восьмидесятых, теперь по поводу онлайновых нулевых. Как и там, авторы треть фильма мучительно выруливают на основную канву сюжета, отыгрывая доставшийся им в наследство материал: весь этот сломанный руль и усыновление 15ти спиди-гонщиц — это достаточно богато на отсылки, но очень мучительно и тяжеловесно для основного сюжета. При этом в трейлерах весь акцент сделан именно на перемещении в интернет, и потому всё кажется ещё и таким вполне глупым детским мультиком 6+, которые так не любят родители, потому что дети их таскают исключительно на них, а на что получше ходят уже сами, когда становятся постарше.

То есть первое время фильм выглядит ровно тем, чем и является — неуклюжей попыткой снять сиквел того, что в сиквелах не нуждалось. Ну да, Ванилопа мило общается с Ральфом, но не более того. Пара детских шуток с отрыжкой и мини-триллер с отключением. Такое.

И в смысле промо прокатчики сообразили, что что-то не так, лишь где-то непосредственно к премьере, выкатив в итоге ролик про лайки и анонсировав Гал Гадот в озвучке — видимо, поразмыслив, что одни дошколята кассы не сделают. Ровно также сам фильм, наконец попадая в мультяшный интернет, резко меняет и темп, и содержимое, разом превращаясь из камерной семейной драмы в весёлые поскакушки с множеством отсылок к уже современной реальности. Аукционы Ebay, спам, поисковые подсказки, фишинг, жестокие онлайн-игры, «ставьте лайк и жмите на колокольчик» и первое правило интернета (зал, хором): никогда не читай комменты.

Эта трансформация происходит мгновенно и разом, всё бежит, мельтешит, взрывается и пародирует весь классический киберпанк разом, чем вызывает долгожданное оживление в зале, а самым мелким зрителям местами становится страшно, несмотря на формальный рейтинг PG. Достаётся свой кусок пирога и более родным для Ральфа видеоиграм, особенно в том месте, где «может, стоило полегче с геймерами», но в основном сюжет быстро сводится к теме манимейкерства в интернете и почти пелевинской истории про то, как Ральф стал звездой этих ваших ютубов.

Котики, козлы, фудвлогинг, распаковка, макияж, всё, во что ты, анонимус, любишь втыкать каждый день на своей мобилке, разве что в реальной жизни зарабатывать на этом деле большие деньги всё-таки несколько сложнее. Другой вопрос, что если бы «Ральф 2» ограничился этим уровнем раскрытия темы, он так и остался бы тем самым «ненужным сиквелом», может, и неплохим (например, для проходного персонажа Спамли получился весьма занятным и даже симпатичным), но в общем необязательным. То есть да, шутки про диснеевских принцесс отличные (у тебя в жизни есть сильный мужчина, который от тебя зависит?), и вставная песенка прикольная. Однако Рич Мур не был бы самим собой, если бы и тут не сумел вырулить на более серьёзную и важную тему.

Потому что в финальной трети все тематические приколы отходят в сторону, и история Ральфа возвращается к истокам — о том, что такое дружба, и про «если любишь — отпусти», и про вообще «отношения». Потому что когда Ральф бросается спасать Ванилопу, а та начинает увещевать его забагованные многочисленные копии — это киберпанк высшего разряда, времён «Матрицы», при этом выполненный в развесёлых тонах детской компьютерной игры. Именно с этим настроением в итоге и покидаешь кинозал.

Да, им настала пора расстаться. Ничего не поделаешь. Но послетитровый мультик про лопнувшего зайку навсегда останется в наших сердцах.

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