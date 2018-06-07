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Мир Юрского периода 2: Голос динозавра

Роман КОРНЕЕВ , 7 июня 2018

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Героически открыв себя миру триллером «Приют», Хуан Антонио Байона с тех пор успешно продолжал специализироваться на замаскированных под триллер бытовых драмах, одновременно в параллельной вселенной Колин Треворроу каким-то чудом взял и перезапустил остатки наследия Майкла Крайтона, превратив его в действительно гигантский аттракцион современный неслыханной щедрости как в смысле бокс-офиса, так и вообще итоговой зрительской любви.

При этом первый брал мрачностью и филигранной работой актёров, а второй, напротив, залихватским задором и мастерством копипасты в промышленных масштабах. Кому и когда пришла в голову подружить эти несовместимые вселенные в фильме «Мир Юрского периода 2» — большой вопрос, но на выходе, разумеется, получилась полная шляпа.

И первый подвох начинает чувствоваться ещё на дальних подступах, когда ролики сначала настраивают на поскакушки в жанре «а что если поместить динозавров и вулкан в один кадр», потом внезапно вспоминают про людей и начинают загибать про «наступление нового юрского периода», что больше походит на соседний франчайз про «Планету обезьян» только хуже, и наконец перед самой премьерой всплывает ещё более внезапный заход про ловцов диких животных и прочих русских бандосов, мечтающих прикупить себе собачку покрупнее и вообще это всё клоны, а значит, давайте намешаем сюда ещё историю про очередного искусственного хренозавра, который кидается за лазиром, как кошка за солнечным зайчиком.

То есть уже из трейлеров было видно, какая в этом фильме будет каша. И каша эта поспешила подтвердиться после премьеры. Для начала, это не один фильм про динозавров, это три фильма про динозавров, причём все три благополучно скопипащены с «Кинг-конга» Джона Гиллермина 1976 года разлива. Та же история приехали-поймали, потом история перевозим-страдаем, и наконец побег из курятника. Только тут Блю ещё и в роли не всё-таки самодостаточного бибизяна, а натурально резиновой уточки, самостоятельных действий не предпринимает, удачно позирует и исполняет команды, когда сценаристам удобно.

При этом первая треть наиболее походит на первый «Мир Юрского периода», то есть относительно неплохо сочетает какие-то достаточно полупрозрачные человеческие истории с поскакушками вокруг вулкана конкретно и вопросов выживания динозавров в частности. Хуже всего дело обстоит с историями. Ну то есть да, главгероев сюда притащили ради преемственности, потому их действия мало логичны, а Брайс Даллас Ховард вообще похожа на бабу на чайник, так же смешно пучит глазки. Что касается более оригинальных персонажей, то очевидно, что они раньше были главными, но потом всё-таки удалось уговорить того же Криса Пратта (одного из «трёх Крисов» нынче непросто уговорить даже чисто финансово), и пришлось кроить поперёк сценария, распределяя уже готовые сцены и реплики как придётся.

В этой трети динозавры наиболее удачны, а единственная крошечная вставка режиссёра Байоны — это «подводный мир» в виде двух с половиной сцен, отличающийся от остального фильма цветовой гаммой и динамикой. Если бы таким был весь фильм (минус баба на чайник), получился бы неплохой сиквел-римейка-ребута-спин-оффа. Проходной, но задорный.

Но дальше стартует вторая часть, которая начиная с погрузки и заканчивая выгрузкой. Она вся как есть — один маловнятый аттракцион с переливанием крови, «детским» юмором про «ну и вонь» ну и вообще выглядит это всё как натужная пародия на Индиану Джонса, если бы его писала жена Нолана-младшего, только ещё хуже. Злодеи окончательно становятся статистами, динозавры — мебелью, главгерои — бессмысленной функцией без малейшей искры живости.

Параллельно этим двум частям начинается затравка для третьей части с таинственным особняком, дедушкой, который ослеп но не офигел, и его внучкой-жучкой, а также коварным управляющим, который презлым заплатил за предобрейшее. Это было бы спойлером, если бы не было произнесено ещё в трейлере. Кто там хренозавра нам презентует, а?

Причём внучка эта является ещё одной крошечной искрой того самого оригинального Байоны, которого мы помним, но когда эта тема развивается, наконец, в полновесный сюжет, то тут же оказывается, что Байону-то и забыли, зато вспомнили второй «Джурассик парк», начинается типичный рип-офф прототипа с копипастой внешней формы при полной недостоверности содержимого. Попрыгушки с Блю и хренозавром окончательно становятся аттракционом ради аттракциона, в котором никого не жалко никого, а сами персонажи становятся полупрозрачными до уровня человека-невидимки, а временами попросту надолго пропадают с экрана, как это сделала парочка бывших главгероев, которые всю дорогу просидели в ожидании поступления газов. Чем это отличается от первого «Джурассик ворлда»? Холодностью, замкнутостью, пустототой и холодными ушами. То есть мрачно, но не трогает, динамично, но не цепляет, а цитирование оригинала окончательно превратилось в набор штампов.

Ну и, конечно, финал. Тут стоит вспомнить старую голливудскую примету — все фильмы про клонов либо оказываются дерьмом, либо проваливаются в прокате, либо и то и другое месте взятое. Угадайте, какой на этот раз выпал случай. Динозавры бегут, злодей злодеит, в конце все целуются в дёсны и... вы серьёзно? Вы в своё уме? Да какая там «планета обезьян», судя по этому фильму планета обезьян — это главные герои, рядом с ними макаки-резусы — это вершина эволюции.

На 21 год, говорят, Колин Треворроу собирается вернуть франчайз на экраны снова с собой в режиссёрском кресле. Далее следует ремарка про ишака и падишаха. Занавес.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2018/06/07/jurassicworldfallenkingdom.shtml

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