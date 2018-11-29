Новинки декабря: «Хроники хищных городов», «Аквамен», «Бамблби», «Человек-паук», «Гринч»

Роман КОРНЕЕВ , 29 ноября 2018

В этом году стремление Минкульта расчистить новогодний прокат от иностранных релизов окончательно выкристаллизовалось и приняло завершённые формы — из семи релизов, назначенных изначально на декабрь, два сдвинуты на следующий год, остальные так или иначе вытеснены на начало месяца, и таким образом максимально отодвинуты от январских хлебных выходных, за единственным исключением, которое, впрочем, тоже имеет ещё все шансы подвинуться. Причём никакой значимой замены тот же Минкульт зрителю не предоставил — очередные танчики «Т-34» таковыми не выглядят (тем более что их перенесли на «1 января»), а ничего другого и нет. Впрочем, всему свой черёд.

Начинается же месяц 6 декабря вполне традиционно — одним заокеанским блокбастером (сдвинутым на неделю ранее), которому помогают несколько артхаусных и жанровых релизов. Таковым блокбастером на этот раз выступает фантастика Питера Джексона (в данном сдучае — сценариста и продюсера) «Хроники хищных городов» — кино по первым ощущениям странное и аляповатое, но в кои-то веки не комикс, и то спасибо. Хотя пока всё выглядит как трэш-пародия на «Ходячий замок Хаула».

Альтернативой служат триеровский артхаус про маньяка «Дом, который построил Джек», отечественная комедия с Безруковым «Заповедник», отечественная же военная драма по Каверину «Семь пар нечистых» и триллер с Аароном Полом «Идеальная западня».

Уикенд как уикенд, но поскольку ситуация такая, какая описана выше, сюда же срочно сдвинут ранее передвинутый на декабрь с октября диснеевский «Щелкунчик и четыре королевства», который в итоге стал фальстартом в субботу 8 декабря. Кино, впрочем, за океаном уже провалилось и никому особо не интересно.

Но самый кинопрокатный ад начнётся 13 декабря, когда на экранах, кроме уже перечисленных двух тяжеловесов, столкнутся ещё три полуторатысячеэкранных премьеры. А именно: «Аквамен» с Джейсоном Момоа по мотивам незадачливой киновселенной DC, первый спин-офф-приквел к «Трансформерам», а конкретно «Бамблби», и наконец выходит внеформатный, потому что анимационный, развесёлый и неканоничный «Человек-паук: через вселенные», где вместо одного Питера Паркера будет целая туча челпуков и даже одна Гевен-паучиха.

Если кинотеатры на этом ещё не лопнут от наплыва желающих посмотреть кино, то окончательно закрывает список значимых премьер декабря выходящий через неделю мультфильм «Гринч» от авторов «Гадкого я», сдвинутый сюда с ноября, и на этот раз вполне успешный за океаном, а потому имеющий заметный зрительский потенциал. Впрочем, в настоящий момент это вообще единственная хоть сколько-нибудь заметная премьера, назначенная на 20 декабря, а ещё месяц назад их тут было три штуки. Так что все шансы на то, что и Гринча отсюда выгонят (упд: и таки выгнали, только что «Юнивёрсал» перенесла премьеру на 13 декабря). А зачем?

Затем, что 27 декабря у нас наступает царство российских релизов, один, впрочем, другого безблагодатнее. Следите за руками: «Ёлки последние», «Полицейский с рублёвки» (вроде как перенесли на 20 декабря, но это неточно), «Три богатыря и наследница престола» и тот самый «Т-34» студии Никиты Михалкова «Три-Тэ» (три тэ 34, ну вы поняли), на который, по-видимому, и ставит в основном Минкульт. Вот и посмеёмся. (упд: кажется, Минкульт и прокатчик ЦПШ сами себя перемудрили, в итоге официальная премьера скоропостижно перенесена на 1 января, 27 декабря стартуют только премиальные форматы).

Впрочем, на этом число отечественных новогодних релизов не исчерпывается, поскольку уже 1 января в прокат выходят «Бабушка лёгкого поведения 2» (упд: видимо, не пожелав перенестись на 20 декабря, в итоге перенесён на 24 января) и «Снежная королева: Зазеркалье».

Тут, правда, хоть какое-то разнообразие попробуют разбавить заокеанские «Мэри Поппинс возвращается» и, внезапно, перемонтированный под детский рейтинг «Дэдпул 2», который выходит под названием «Жил-был Дэдпул».

На этом список новинок уходящего года закрыт, предлагаем вашему вниманию список новинок 2019 года, следите за нашими анонсами и до встречи в новом году.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2018/11/29/premier.shtml

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