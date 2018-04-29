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Мстители: Война бесконечности:

Мстители: Война бесконечности: Он Танос и он бородат

Роман КОРНЕЕВ, 29 апреля 2018
Статьи » Рецензия Кино-комикс
 
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В наши тёмные времена, когда число значимых релизов с начала года можно пересчитать на пальцах одной руки, причём пальцы ещё останутся, «Мстители: Война бесконечности», разумеется, не нуждаются ни в особой рекламе, ни в дополнительных представлениях. Марвеловский комикс сейчас — это практически единственное, что вообще способно звать зрителей в залы, будь то второстепенные спин-оффы или очередные сольники, и уж тем более если речь идёт о собирательной серии, где список одних только главных ролей занимает три экрана.

Ждём ли мы от нового фильма чего-то принципиально иного? Как бы нет. Возможно ли, что демиург этой киновселенной Кевин Фейг как-то существенно ошибётся в своих построениях, отпугнув армию фанатов? Это за десять лет давно и прочно невозможно, сойдёт любая ересь, тем более что в огромных завалах архивов «Марвела» наверняка найдётся выпуск, в котором Тор убивает Одина, Один убивает Тора, Тор убивает Тора... эээ... в общем, найдётся что угодно. В этом смысле сюжетная часть «Мстителей» давно уже представляет собой корейский рандом, в котором случайные группы супергероев согласно притянутым за уши обстоятельствам по очереди лупцуют друг друга по мордасам в любом сочетании брачующихся. Почему анархист Желчел остепенился, а законопослушнейний до упоротости Кэп остался без щита? Да потому что! Почему дважды и трижды убитые персонажи снова с нами? Да пофиг, пляшем!

В этом смысле на экране может происходить что угодно в любом сочетании и любой последовательности, лишь бы знакомые персонажи сверкали харизмой, шутили шутки и стучали в мордасы, и внезапная истерика «Диснея», бегающего по интернетам и пытающегося там бороться со спойлерами с упорством Роскомнадзора, не может не вызывать недоумения. Это потому что на экране прозвучала фраза «больше никаких оживлений»? Серьёзно? Во вселенной, где есть возможность управлять временем? Да каждый (ну, почти каждый) из этих трикованных харизматиков уже по паре раз умирал, и каждый раз все плакали, и каждый раз как в последний.

Мстители: Война бесконечности

То есть понятно, что это такая часть пиара, да, мол, мы на этот раз всё перепахаем, это будет греческая трагедия, это будет битва титанов, война миров, революция, парни! И самое забавное (спокойно, без спойлеров, но не потому что «Дисней» что-то там требует, а потому что тут и в действительности есть что спойлерить), что начинают братья Руссо действительно очень решительно, старые персонажные линии рвутся с лёгкостью небывалой, и минуте к десятой начинаются вопросы, а до финала вообще кто-нибудь собирается доживать? Но уф, выдыхаем, это всё ещё марвеловский комикс, тут же начинаются массовые возрождения, удачные совпадения, милые шуточки всех подряд и тяжеловесный юмор Дракса как отдельный жанр.

То есть даже случайные стычки хороших друг с другом тут нифига не опасные, а серые (в прямом смысле — цветовым решением) присные Таноса вообще мало кого волнуют, привычно работая эдакими NPC, а сам сюжет сводится к очередным поскакушкам в случайной локации (опять Ваканда, ну что уж, если зритель готов за это платить такие большие деньги, а спецэффект уже оплачен), перед и после которых все обнимаются и плачут от умиления. Если бы этим всё ограничивалось, то перед нами был бы типичный поздний марвеловский комикс вроде третьего Желчела, но это же Собирательный Комикс, а потому за обозначенное на билетах время на экране перед зрителем пройдёт наверное десятка два отдельных комиксовых эпизодов, иногда проходных и балаганных, как похождения Паучка и Старка на кораблике-бублике, иногда красочных и сюжетообразующих, как интерлюдии с Гаморой и Таносом, иногда нечто промежуточное, вроде истории с горном или роли Звёздного лорда в попытках курощения Таноса.

Всё это (профессионализм не пропьёшь) красиво завёрнуто, плотно сшито, аккуратно переложено не чрезмерным на этот раз юмором и приправлено колоритными эпизодами, среди которых лучший, конечно, Питер Динклейдж в своей самой крупной, хотя бы и чисто геометрически, роли. Не всё, конечно, одинаково хорошо — доктор Стрэндж и тот же Баки вставлены в сюжет для массовки, как и вся эта пресловутая Ваканда, а нытьё вокруг Вижна утомило, кажется, даже его самого, как в том анекдоте про «пристрели меня, браток, спасибо, браток». Некоторые персонажи вообще не понимают, что они тут делают, за исключением произнесённой в кадре парочки реплик, но на то и собирательный фильм, чтобы пару съёмочных смен потрясти мослами дублёров и дублёрш, красиво сфоткаться на постер и отправиться обратно проедать гонорар до следующего комикса.

Мстители: Война бесконечности

В этом смысле агенты комиксозвёзд должны ночей не спать в ожидании свежего драфта сценария, поскольку плохое настроение Фейга может означать миллионный убыток и даже досрочный конец столь удачно сложившейся карьеры, ну, правда, кто-нибудь ждёт новых ролей Элизабет Олсен? Дона Чидла? Кто это вообще? А ведь правда, убьют и забудут спросить, как тебя звать, мил человек!

Вот кто главный злодей этой вселенной — сценаристы. Эти изверги могут одним росчерком пера устроить любого масштаба геноцид, уронить кому угодно на голову что угодно, от шальной мысли по некрупный планетоид, и увы, их сила сокрыта не в шести Камнях Бесконечности, но в банальном контракте на написание сценария. А истинный правитель этой вселенной — не Танос и даже не Стэн Ли, низведённый до роли смешного водителя школьного автобуса, это наш разлюбезный Кевин Фейг. Он, конечно, милостив к своим рабам, он убьёт лишь половину, да и ту потом наверняка воскресит. И вы, зрители, будете его за это благодарить, и подносить ему дары щедрые и сопливые в виде рублей, долларов и прочих уругвайских эскудо (да, я знаю, что в Уругвае песо). Потому что он остался такой один. Если не считать Кэтлин Кеннеди, но она нашему тёмному властелину в подмётки не годится, пока от неё, несмотря на все миллиарды, такими пачками бегут режиссёры, сценаристы и осветители.

С другой стороны, рано или поздно даже эта музыка закончится. А значит, и эта тирания не будет вечной, пока же мы в первом ряду можем спокойно и с удовольствием наслаждаться светопреставлением, красивым, задорным, в меру мрачным, в меру шутливым. Пока остальной кинематограф себе загибается. Знать, такова его судьба.

Мстители: Война бесконечности

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В фотогалерее фильма кадров: 109
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Мстители: Война бесконечности:

Мстители: Война бесконечности
постеры фильма: 4
кадры из фильма: 109
трейлеры: 14


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28 апреля, суббота

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