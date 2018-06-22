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8 подруг Оушена:

8 подруг Оушена: Потуги на Оушена

Роман КОРНЕЕВ, 22 июня 2018
Статьи » Рецензия Криминальное «Друзья Оушена»
 
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Когда 11 лет назад Содерберг заканчивал трилогию про друзей Оушена, ему, наверное, и в голову не приходило, что означенная фамилия вернётся в строй в столь странном виде. И дело даже не в самой парадигме франчайз, хотя она и сама по себе — повод для беспокойства, сколько в попытке «Ворнеров» ни с того ни с сего возродить к жизни то, что некогда благополучно умерло вместе с Берни Маком, без которого Содерберг не хотел продолжать, да и, к своему завершению, полностью успело исчерпаться. Причём сеанс оживляжа, соответственно, планировалось проводить и без Содерберга, и без Клуни, и толком без малейших проблесков оригинальной идеи.

Ну то есть да, мизансцена такая — вбегает в кабинет к одному продюсеру другой продюсер и такой: вы слышали, Джерри Вайнтрауб помер! Вот бы нам теперь снять новых «Оушенов», только с Джулией Робертс? Назовём «8 подруг Оушена»! А что, Тесс всегда была частью команды! Остальных позовём в камео! Кто-нибудь да согласится! И все такие: точно! Отличная идея!

«Идея идеи» потом сперва упёрлась в отсутствие Джулии (пусть вместо Тесс будет, например, сестра Дэнни, которую будут звать, например, Дэбби, а сыграет её, например, Сандра Буллок, чем тебе не заменитель, тем более что после «Гравитации» они и правда с Клуни как родные), а потом уже не сложились и вообще все обещанные камео, кроме совсем уж разнесчастного Элиотта Гулда, который тут в роли Рубена побирается на новое меховое манто. Хотя даже наличие означенных камео тут ни разу не спасло «Охотниц за приведениями», впрочем, мы договорились не поднимать больше тему «женских спин-оффов», дабы не повторять сто раз повторенное.

8 подруг Оушена

Главная проблема, кто забыл, была в том, что сам жанр сложносочинённого ограбления после прихода туда фокусников и даже клоунов больше не играет. Сколько ни высасывай из пальца идею идти грабить Мет Гала (сам музей — ни-ни, мы же хорошие, только присоседившихся коммерсов от искусства, даже гостей не тронем, а они нам забесплатно зазвездят на красной дорожке), сколько ни изобретай велосипед искусной мести, на выходе в любом случае останется лишь ограбление, а они нынче не играют. Вон сам Содерберг попытался год назад снять «Удачу Логанов», где тоже потерпел неудачу, хотя уж там хватало и харизмы, и оригинального подхода.

А тут, простите, Гэри Росс, который как сценарист ещё ничего, но как режиссёр — он и харизма — это вообще даже не рядом. А харизмы для подобного кино требуется море. На что тут в итоге рассчитывали продюсеры — непонятно, на фамилии Буллок, Бланшетт, Бонэм-Картер и Хэтуэй (комбо-брейкер!) на постере? В наше время даже если бы там стояли четыре фамилии Стрип, этого было бы недостаточно для успеха, время голливудских звёзд ушло, рулят диснеевские франшизы, а бешеные гонорары старлеток (даром что они всё время жалуются на харрасмент и да, низкие гонорары) только тянут все прочие проекты на финансовое дно, не принося взамест ни единого доллара.

А что же было нужно, если предположить, что фильм про громкое ограбление в наше время действительно способен стать хитом, а не возглавить очередной антирекорд бокс-офиса? Нужна история. Не план грабежа, хотя и он важен, а именно история. Кто, когда, кого и зачем грабит. А грабят тут, простите, выставку безымянного русского с непроизносимой фамилией, который даже в кадре не появляется. Ну и ещё один французский ювелирный дом с его кровавыми африканскими бриллиантами. Плюс попутно мстят бывшему хахалю-подельнику-крысе-восемь-лет-отсидела-век-воли-не-видать-порешу-козла. Это всё.

Остальные в деле чтобы: не надо было больше разбавлать самогон, разводить лохов в напёрстки, держать в гараже склад, работать в семейном ювелирном бизнесе, избегать долговой тюрьмы и... просто от скуки. Вот и вся оригинальная мотивация.

8 подруг Оушена

Тут вообще многое делается со скуки, то есть на отвяжись. И Сандра Буллок выходит из тюрьмы сразу в макияже, и дата смерти Дэнни Оушена цинично установлена на 2018 год, и в смерть его не верит никто ни на секунду, и офигительная история с хахалем ну настолько притянута за уши, что эти уши вянут, и детектив этот немудрящий с «у неё единственной здесь есть алиби», и цирк под условным названием «Хелена и очки» актрису ну совсем не красит. Тут вообще негде смеяться, кроме как сквозь слёзы.

Старательно хлопочет лицом лишь индианочка, остальные изображают дорогостоящую мебель, иногда даже не передвигаясь в кадре до полного слияния с реквизитом. Самое смешное что даже программу-минимум в лице положенного фильму по жанру феминизма тут не исполняют.

Фильм просто перенасыщен гендерными стереотипами. Мужики носят тяжести, тётки отвечают за веганскую еду, муж-идиот, бабулька-наследница-брыльянтов, которые лучшие друзья девушек, плюс обилие разномастных декольте, плюс обязательные шпильки и шопоголизм, а охранники и следователь — сплошь мужики. Когда на сцену выходит стереотипный китаец, всем уже всё равно.

Ну и само ограбление. Да, минута-другая правильного перевёртыша тут имеется, но даже этот удачный эпизод успешно проглатывается ничего не понимающим в жанре режиссёром, простите «Голодных игр», а финал фильму вообще забыли написать, словно присобачив его на всё тот же отвяжись из совсем другого фильма.

Вот и получается на выходе банальное, не смешное, нелепое и откровенно слабое подражание оригинальной трилогии, где в кадре почему-то в основном тётки. Зачем такое снимать? Загадка. Зачем такое смотреть? Незачем.

8 подруг Оушена

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Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2018/06/22/oceans8.shtml
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8 подруг Оушена:

8 подруг Оушена
постеры фильма: 10
кадры из фильма: 17
трейлеры: 7

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8 подруг Оушена: Потуги на Оушена

Получается банальное, не смешное, нелепое и откровенно слабое подражание оригинальной трилогии, где в кадре почему-то в основном тётки. Зачем такое снимать? Загадка. Зачем такое смотреть? Незачем.

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