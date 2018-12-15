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Человек-паук: Через вселенные: Всемирная паутина

Никита КОМАРОВ , 15 декабря 2018

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В покидающем нас 2018 году супергеройских релизов было больше, чем когда-либо — так много, что среди них нашлось место аж двум, вновь показавшим, что самым органичным способом рассказывать на большом экране эти истории является анимация. Вторая «Суперсемейка» вслед за первой — то были долгие 14 лет — сделала это, главным образом, посредством своего изобретательного экшна; «Через вселенные» делает это ещё успешнее посредством каждого своего кадра. Имея перед глазами конкретный первоисточник, авторы первого мультфильма про Человека-паука выбрали не фотореализм и не картинку, так или иначе стилизованную под кино, но живописный точечно-штрихованный стиль, возвращающий рисованную анимацию в компьютерную и в действительности, в кои-то веки создающий впечатление, что ты видишь на экране живой анимированный комикс.

В том, до какой степени фильм принимает и выгодно использует своё происхождение, у него есть предшественники, все игровые — «Скотт Пилигрим», «Город грехов», «Бэтмен» 1966 года с его драже-палитрой, появлением на экране звуковых эффектов и общей готовностью забросить в кадр всё что угодно ради здорового абсурда. Но «Паук», не скованный вообще никакой физической реальностью в виде пространств и актёров, имеет ещё большую свободу, и чувствует себя одинаково комфортно в приземлённых диалоговых сценах и в бесконечно (и в хорошем, и в плохом смысле) психоделической кульминации, которую предвещают начальные титры а-ля «Вход в пустоту».

Последствиями этой свободы становятся экспрессивно невозможные персонажи, в первую очередь Кингпин (Амбал, рефлексивно возражают про себя подросшие зрители мультсериала 90-х) с его двухметровыми плечами; постоянно играющая с горизонталями и вертикалями виртуальная камера; спонтанное варьирование локаций, — паукоэкшн столь же органичен в заснеженном лесу, сколь и в городских джунглях; само по себе соседство в кадре Майлза Моралеса, двух Паркеров, нуар-паука, Свин-паука и двух девочкопауков.

Всё это не так просто удержать и сбалансировать. Сценарий, чьими авторами заявлены Фил Лорд и соавтор «Мачо и ботана 2» Родни Ротман, хорошо понимает свободу и, в том числе, непосредственность анимации — её способность в считанные секунды утверждать архетипические черты и драму — и это только подстрекает его наполнять кадр персонажами, сюжетными линиями и шутками. Баланс пулемётного вербального и визуального юмора и душевности, хорошо знакомый по прежнему творчеству Лорда и Миллера, работает и долгое время воодушевляет, но его не хватает на два полных часа — хронометраж, по-прежнему (и не без причины) аномальный для мультфильмов.

Первая половина, как нередко случается в кинокомиксах, выигрывает, будучи ознакомительной — мир от сцены к сцене только расширяется, способности только развиваются, приводя к посиделкам в бургерной и гэгам про «подростка и труп бомжа»; более серьёзных обязательств до поры до времени можно избегать. По ходу дела, впрочем, второстепенные персонажи непременно в чём-то разоблачаются и/или становятся участниками драмы (у Майлза драма с отцом и дядей, у Паркера с Эм Джей, у Кингпина с семьёй), не распространяющейся далеко за пределы своего момента. Перед финалом нельзя не поверить в себя, не наладить отношения, не повторить половину брошенных ранее реплик; следование учебнику не слишком портит происходящее, но является довольно усталым, особенно на фоне визуальной анархии последнего получаса.

Не распадается на части фильм, главным образом, благодаря главному герою, чей опыт всегда находится в центре повествования. Перенасыщение экрана «Пауками» в последние 16 лет идёт фильму на руку; Майлз живёт в мире, где, как и в нашем, ЧП в том или ином смысле существует и всем известен, и ему несложно симпатизировать как протагонисту, чьей задачей становится справляться с весом новообретённых способностей, которые он ранее мог лишь наблюдать со стороны.

К счастью для него, фильм, в котором он находится, по сути демократичнее многих своих собратьев, что подчёркивает и само разнообразие подёрганных из комиксов ЧП. Здесь мир больше не вращается вокруг Питера Паркера; был бы типаж, а радиоактивный паук на него найдётся, и в том, что «мы не одни», есть своё вдохновение, подчёркиваемое авторами после титров. Есть оно и в том, как фильм от начала до конца выглядит. Если кинокомиксов и дальше с каждым годом будет больше, пусть среди них будет больше вот таких.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2018/12/15/spidermanintothespiderverse.shtml

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