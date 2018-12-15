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Человек-паук: Через вселенные:

Человек-паук: Через вселенные: Всемирная паутина

Никита КОМАРОВ, 15 декабря 2018
Статьи » Рецензия Кино-комикс Человек-паук
 
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В покидающем нас 2018 году супергеройских релизов было больше, чем когда-либо — так много, что среди них нашлось место аж двум, вновь показавшим, что самым органичным способом рассказывать на большом экране эти истории является анимация. Вторая «Суперсемейка» вслед за первой — то были долгие 14 лет — сделала это, главным образом, посредством своего изобретательного экшна; «Через вселенные» делает это ещё успешнее посредством каждого своего кадра. Имея перед глазами конкретный первоисточник, авторы первого мультфильма про Человека-паука выбрали не фотореализм и не картинку, так или иначе стилизованную под кино, но живописный точечно-штрихованный стиль, возвращающий рисованную анимацию в компьютерную и в действительности, в кои-то веки создающий впечатление, что ты видишь на экране живой анимированный комикс.

В том, до какой степени фильм принимает и выгодно использует своё происхождение, у него есть предшественники, все игровые — «Скотт Пилигрим», «Город грехов», «Бэтмен» 1966 года с его драже-палитрой, появлением на экране звуковых эффектов и общей готовностью забросить в кадр всё что угодно ради здорового абсурда. Но «Паук», не скованный вообще никакой физической реальностью в виде пространств и актёров, имеет ещё большую свободу, и чувствует себя одинаково комфортно в приземлённых диалоговых сценах и в бесконечно (и в хорошем, и в плохом смысле) психоделической кульминации, которую предвещают начальные титры а-ля «Вход в пустоту».

Человек-паук: Через вселенные

Последствиями этой свободы становятся экспрессивно невозможные персонажи, в первую очередь Кингпин (Амбал, рефлексивно возражают про себя подросшие зрители мультсериала 90-х) с его двухметровыми плечами; постоянно играющая с горизонталями и вертикалями виртуальная камера; спонтанное варьирование локаций, — паукоэкшн столь же органичен в заснеженном лесу, сколь и в городских джунглях; само по себе соседство в кадре Майлза Моралеса, двух Паркеров, нуар-паука, Свин-паука и двух девочкопауков.

Всё это не так просто удержать и сбалансировать. Сценарий, чьими авторами заявлены Фил Лорд и соавтор «Мачо и ботана 2» Родни Ротман, хорошо понимает свободу и, в том числе, непосредственность анимации — её способность в считанные секунды утверждать архетипические черты и драму — и это только подстрекает его наполнять кадр персонажами, сюжетными линиями и шутками. Баланс пулемётного вербального и визуального юмора и душевности, хорошо знакомый по прежнему творчеству Лорда и Миллера, работает и долгое время воодушевляет, но его не хватает на два полных часа — хронометраж, по-прежнему (и не без причины) аномальный для мультфильмов.

Первая половина, как нередко случается в кинокомиксах, выигрывает, будучи ознакомительной — мир от сцены к сцене только расширяется, способности только развиваются, приводя к посиделкам в бургерной и гэгам про «подростка и труп бомжа»; более серьёзных обязательств до поры до времени можно избегать. По ходу дела, впрочем, второстепенные персонажи непременно в чём-то разоблачаются и/или становятся участниками драмы (у Майлза драма с отцом и дядей, у Паркера с Эм Джей, у Кингпина с семьёй), не распространяющейся далеко за пределы своего момента. Перед финалом нельзя не поверить в себя, не наладить отношения, не повторить половину брошенных ранее реплик; следование учебнику не слишком портит происходящее, но является довольно усталым, особенно на фоне визуальной анархии последнего получаса.

Человек-паук: Через вселенные

Не распадается на части фильм, главным образом, благодаря главному герою, чей опыт всегда находится в центре повествования. Перенасыщение экрана «Пауками» в последние 16 лет идёт фильму на руку; Майлз живёт в мире, где, как и в нашем, ЧП в том или ином смысле существует и всем известен, и ему несложно симпатизировать как протагонисту, чьей задачей становится справляться с весом новообретённых способностей, которые он ранее мог лишь наблюдать со стороны.

К счастью для него, фильм, в котором он находится, по сути демократичнее многих своих собратьев, что подчёркивает и само разнообразие подёрганных из комиксов ЧП. Здесь мир больше не вращается вокруг Питера Паркера; был бы типаж, а радиоактивный паук на него найдётся, и в том, что «мы не одни», есть своё вдохновение, подчёркиваемое авторами после титров. Есть оно и в том, как фильм от начала до конца выглядит. Если кинокомиксов и дальше с каждым годом будет больше, пусть среди них будет больше вот таких.

Человек-паук: Через вселенные

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Человек-паук: Через вселенные:

Человек-паук: Через вселенные
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 14

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