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Лара Крофт:

Лара Крофт: Плоско

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 16 марта 2018
Статьи » Рецензия Приключения и фэнтэзи
Отзывы: [3]
 
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Голливуд страшно неповоротлив и только сейчас переживает то, что игровая индустрия пережила много лет назад. Там эти перемены начались плавно, ещё до знаменитого Геймергета в 2014 году, когда с подачи sjw-журналистов на разработчики стали нападать радикальные феминистки. В 2013 году, после 5 лет разработки, перезапустили Лару Крофт. Для игр новая Tomb Raider стала тем же, что «Чудо-женщина» для кино, но с перерывом в четыре года. Она доказала, что блокбастер с сильной девушкой в главной роли может быть успешным. Причём переосмысление было серьёзным: из весёлого приключения секс-символа сделали драматичное выживание молодой и неопытной девушки в лесу с бандитами. Жопу и сиськи демонстративно поменяли на глубокий внутренний мир и в целом воспитание чувств. Крофт, конечно, разгадывала загадки и убивала бандитов, но авторам было интереснее, как она борется со стрессом, охотится на оленей, переживает первое убийство и дрожит у костра в грозу.

Но экранизация получилась только сейчас — и она, разумеется, хуже. От оригинала взяли самую малость: пару аттракционов, юную асексуальную Лару, необитаемый остров с восточным божеством и знаменитую атрибутику из лука и кирки. Самым точным оказался эпизод с водопадом и ржавым самолётом, то есть наиболее известный из всей игры, который был во всех её промо. То есть, налицо классический голливудский подход: оригинал никто не смотрел — максимум трейлеры и картинки.

Плотность сценария занижена до пилота сериала. Первая половина — долгая завязка, вторая половина — долгая развязка с обещанием вернуться. Драматичное выживание в лесу и партизанские диверсии свели на нет, но зато есть большое и ненужное вступление с велосипедными гонками. Словно никто не верил в популярность Лары и хотел пошире представить. Ведь нельзя мотивы рассказывать по ходу действия, начав фильм прямо с бури, с места в карьер, как это сделала сама игра. Надо и за маму, и за папу рассказать, последовательно пройтись по всем клише. Стряхнуть пыль и впихнуть сразу завязку на сиквел. Кому нужно законченное кино! Миллион неудачных примеров продюсеров не научил.

То, что оригинальный сюжет выкинули почти целиком, а всё остальное переврали, это даже не страшно — сценарий оригинала тоже был дырявый и глупый. Но достижения там тоже были — это сама Лара. Авторы чётко представляли, чего хотели — это переосмыслить Лару и раскрыть её как человека. Они хотели подняться выше балагана, дать драму, нащупать нерв.

Лара Крофт

У киношников никаких представлений не было. Есть линия потерянного отца, которого хочет найти Лара. Между ними двумя много разных нежностей и самопожертвований, но это не кино про семейные ценности. Тема не раскрыта. Есть ещё линия молодой Крофт, которая тоже впервые убивает человека, тоже открывает в себе страсть к приключениям и загадкам, но нет никакого воспитания духа через кровь, выживания и превозмогания. Вся метаморфоза уложилась в причёску — в конце Лара ходит с дурацкой каноничной косой, которую из переосмысленного Tomb Raider намеренно убрали. То есть, авторы взяли плоскую Викандер играть женщину, а не сексуальный объект, чтобы в итоге привести персонажа к противоположному. Очевидно, что они напрочь не понимали, что экранизировали и почему.

Единственный интересный, хоть сколько драматичный персонаж фильма — главарь наёмников, который стреляет людей и взрывает горы только потому, что иначе не может улететь домой к семье. Это, кстати, ещё одна сценарная голливудская тенденция — очеловечивать злодеев. Взять, например, последнюю «Планету обезьян» или нового «Человека-паука». Но достойно раскрывать таких персонажей по-прежнему не хватает смелости, и в «Ларе Крофт» его тоже неловко сливают.

Но фильм не только говорить ничего не хочет — он не хочет ничем быть. Даже тупым развлечением. За два часа — ни одной шутки. Ни грамма самоиронии, при том что герои часто поступают импульсивно, безрассудно и недальновидно. Аттракционов немного, хотя тут даже вспомнили про тридэ. А главный из них — тот самый водопад, который многие видели и даже лично пережили, так сказать, четыре года назад.

Нет духа приключения, как нет интриги или драйва. Запал нулевой, и нерв не нащупан. Его не искали. Все лишь отрабатывали гонорар, без трэша и дичи, без жанра и смысла, без феминизма и сексизма. А такое равнодушие даже хуже бездарности.

Лара Крофт

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Лара Крофт:

Лара Крофт
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 13
трейлеры: 10

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Афиша кино

Лара Крофт
Нет духа приключения, как нет интриги или драйва. Запал нулевой, и нерв не нащупан. Его не искали. Все лишь отрабатывали гонорар, без трэша и дичи, без жанра и смысла, без феминизма и сексизма. Равнодушие хуже бездарности

Я худею
Бортич, удивительно растолстевшей для этой роли, должно быть обидно. Текст ей писали на основе мемасов из пабликов на тему фитнеса

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