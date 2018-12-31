Новинки 2019: «Стекло», «Алита», «Терминатор», «Звёздные войны 9» и кинокомиксы

Роман КОРНЕЕВ , 31 декабря 2018

Начало года — очень духоподъёмное время. Ожидания радужны, планов громадьё, детали на горизонте в новогоднем угаре малоразличимы, и в целом очень хочется верить в хорошее. С таким подходом обзор премьер нового года обязан быть оптимистичнее итогов предыдущего, поскольку о большинстве новинок не известно ничего, кроме названий, не везде даже тизеры с постерами подоспели, не говоря уже о трейлерах. То есть понятно, что «Оскар» будет ещё скучнее, что диснеевские комиксы окончательно подомнут прокат, всё интересное, кроме комиксов, окончательно переместится в «Нетфликс», а российский Минкульт всех разгонит на 9 мая ради семейной комедии «Спасибо деду за победу» (это не шутка, если что). Но снятое кино всё равно лучше, чем неснятое, и фильмы будут так же регулярно выходить, в том числе в наш прокат, и так или иначе, хотя бы пару раз в месяц что-то интересное можно будет посмотреть, и не на торрентах, а прямо так, в кино, как мы все это любим. Вот и попробуем себе представить, как это будет, с января по декабрь, с новогодней верой в светлое кинобудущее.

Начнётся киногод, впрочем, уже буквально 1 января, когда мединскино «Т-34» ринется в кинотеатры, и пробиваться через эти редуты всему остальному придётся долго и мучительно. Так стартующая 3 января «Мэри Поппинс возвращается» вместе со своими песенками выходит втрое меньшим количеством копий, чем патриотические танчики. Каким бы, в теории, гениальным это кино не являлось, когда детский мюзикл в Новый год выходит втрое уже, чем кино про войну — это звучит как безумие.

Собственно какой-то более-менее значимой конкуренции стоит ждать лишь после окончания новогодних ид, так 10 января премьеруется новый боксёрский спин-офф Рокки «Крид 2», кино отлично стартовало в США и теперь настало время мирового проката.

Но первая по-настоящему серьёзная премьера года состоится 17 января, когда выходит долгожданный кроссовер-комикс М. Найт Шьямалана «Стекло», где соберутся персонажи (и, соответственно, исполнители) фильмов «Сплит» и «Неуязвимый». Противостояние трёх психов обещает стать по-настоящему фанатским зрелищем.

Впрочем, февраль в смысле премьер у нас с некоторых пор оказывается бодрее большинства других месяцев, не исключение и 2019 год, когда на 7 февраля заявлен мультфильм «Лего. Фильм 2», которому помогают очередной триллер про месть Лайама Нисона «Снегоуборщик» и новый отечественный Юрий Быков «Завод». Про эцсамое.

Далее в рамках дня святого Валентина 14 февраля стартует очередной «Квартет И» под названием «Громкая связь», но главной премьерой, разумеется, станет тандем продюсера Кэмерона и режиссёра Родригеса «Алита: Боевой ангел» по классической манге. Впрочем, ожидания от фильма пока весьма скромные, и дело не только в странных глазах главгероини. Как бы нас не ждал новый «Призрак в доспехах».

А вот судьба мультфильма «Как приручить дракона 3» в общем понятна — у приключений Беззубика всё на мази с 21 февраля. И даже близлежащий конкурент «Королевский корги» ему не помешает.

А вот кто помешает всем, так это назначенный на 7 марта выход «Капитана Марвел», женский персонаж попробует переплюнуть успехи конкурирующей вселенной в лице «Чудо-женщины». И наверняка сможет это сделать, потому что Марвел это Марвел, а он собирает нынче столько денег, сколько в состоянии унести.

На таком фоне март ничем особым отличиться даже не будет пытаться, лишь под каникулы «Дисней» выкатывает нового Тима Бёртона по собственному классическому персонажу, слонёнку по имени «Дамбо».

Угадайте, какой жанр продолжит подавлять все остальные в апреле? Угадали, это кинокомикс. И если «Шазам» и новый «Хеллбой» из сериала «Очень странные дела» ещё тут как бы логичны, то выход главного тяжеловеса 2019 года по имени «Мстители 4: Финал» сюда выдавил с мая лично Мединский. Впрочем, лишь бы не на июль. Осталось дождаться, как оставшиеся в живых герои и капитанка Марвел сумеют всё-таки остановить зарвавшегося Таноса.

Непосредственно же на майские пока назначен другой, минорный заокеанский релиз — политпамфлет «Битва за Землю». Если его позже не подвинут. Потому что туда помимо уже заявлены такие неминуемые отечественные хиты, как упомянутая выше комедия «Спасибо деду за победу», военная драма «Коридор бессмертия», военный боевик «Братство» и историческая драма «Красный призрак». Кто и зачем это всё будет смотреть — загадка.

Когда же всё это мединскино схлынет, то есть 16 мая, начнётся обычный черёд релизов. Выходят одновременно комедийный детектив «Покемон. Детектив Пикачу», биография Элтона Джона «Рокетмен» и следующая часть похождений Бабы Яги в иполнении Киану Ривза «Джон Уик 3».

23 мая в искусственном майском столпотворении покуда назначена пауза — выходит очередной (и не последний в этом году) диснеевский игровой авторимейк «Аладдин».

А вот 30 мая снова станет жарко: одновременно выходят эпическое монстр-муви «Годзилла 2: Король монстров» и мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2». Раньше мультик был задвинут аж на июль, но позже переиграли.

Далее всё лето аккуратно расписано между выходом комиксов и диснеевских релизов (или диснеевских комиксов). Так по очереди стартуют: 6 июня «Люди Икс: Тёмный Феникс», 13 июня «Люди в чёрном: Интернэшнл», 20 июня «История игрушек 4», 4 июля марвеловский «Человек-паук: вдали от дома», 18 июля тот самый игровой «Король Лев», 1 августа «Люди Икс: Новые мутанты», 9 августа «Артемис Фаул», в котором «Дисней» попробует осуществить наступление на нишу «Ворнеров» и, спойлер, снова облажается, наконец 15 августа летний сезон закрывает мультфильм «Камуфляж и шпионаж».

После чего с окончанием каникул начинается традиционный мёртвый сезон, который в 2019 году разбавит разве что выходящее 5 сентября долгожданное взрослое «Оно 2», также заявлен отечественный долгострой «Тайна печати дракона» (бывший «Вий 2»), назначенный нынче на 19 сентября, но могут снова перенести ещё на полгода.

Октябрь привычно оживляет кинопейзаж новой партией внесезонных блокбастеров: 3 октября стартует внеформатный «Джокер» с Хоакином Фениксом, 10 октября отечественная фантастика по мотивам сериала «Чернобыль: зона отчуждения», 17 октября всё-таки выходит сдвинутый сюда с января «Вратарь галактики», наконец на 31 октября вроде как запланирован непоименованный покуда ребут «Терминатора», вернувшийся к Кэмерону, который снимает Тим Миллер — вот последний успел напугать нас странным кастингом молодых персонажей, от которого непонятно, как отмыться даже наличием в кадре старых добрых Линды Гамильтон и Арнольда Шварценеггера.

Завершение года пока расписано не очень подробно, но основная часть игроков уже понятна: 7 ноября стартует мультфильм «Ёжик Соник» по классическим видеоиграм и мультсериалу, 14 ноября выходят третьи «Кингсмены», 28 ноября «Дисней» застолбил за «Холодным сердцем 2», а 19 декабря он же запускает «Звёздный войны 9», которые снова вернулись к Джей Джей Абрамсу, и тот в который раз будет спасать погибающий из-за безумного продюсирования франчайз. И ведь спасёт.

На этом фоне мединские потуги по захвату новогоднего уикенда выглядят жалко: «Притяжение 2» интересно только Бэдкомидиану, тогда как «Союз спасения» не интересен даже ему.

Вот такая программа ждёт нас в новом году, следите за нашими анонсами на странице новинок кино 2019, а также в рубрике «Премьеры месяца». До встречи в кино!

См. также: 2018: итоги года кино

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2018/12/31/premier.shtml

Написать отзыв:

Псевдоним Заголовок Сообщение:

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей. Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.