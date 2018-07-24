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Миссия невыполнима 6: Последствия:

Миссия невыполнима 6: Последствия: Женщины Ханта

Роман КОРНЕЕВ, 24 июля 2018
Статьи » Рецензия Экшн
 
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Когда в 2011 году Брэд Бёрд перенял у Джей Джей Абрамса невыполнимую миссию спасения карьеры Тома Круза от преждевременного завершения, а собственную — от диснеевских любвеобильных объятий, никто не мог предположить, что в результате и Брэд Бёрд вернётся в мышиную империю, чтобы после провала «Туморроуленда» снять для них самый кассовый мультфильм всех времён (пусть исключительно в североамериканском прокате), и заменивший его после «Джека Ричера» в режиссёрском кресле Кристофер Маккуорри вместе с Томом Крузом в свою очередь устанут от шпионских поскакушек и совершат уже собственный побег из курятника, попробовав на пару организовать для «Юнивёрсала» свою собственную киновселенную в лице «Мумии», причём и эта попытка окажется безуспешной. В общем, что в 2018 году у Круза по-прежнему не будет альтернатив вечноживому Итану Ханту, не ожидал практически никто, если вспомнить, как много и качественно снимался вернувшийся в норму актёр в 2012-2014 годах.

Однако факт оказался фактом. За пределами мира шпионов в латексных масках Круза здесь и сейчас не очень-то ждут, как и мистера Маккуорри, а значит, пора Итану Ханту браться за новое дело, тем более что местная антиклерикальная (!) «гидра» чой-та распоясалась, норовит смешать сразу три мировых религиозных центра с ядерным пеплом, а заодно, почему-то, замутить питьевые воды сразу трёх самых населённых стран мира (тут цифра три вообще будет постоянно мелькать поперёк сценария), и вот три старых приятеля Итан, Лютер и Бенджи при помощи трёх подружек Итана Ханта (тут микроспойлер, впрочем, прописанный в титрах) и одного Генри Кэвилла отправляются искать три боеголовки, украденные с Kolymah злокозненными людьми Соломона Лэйна. В общем, про цифру три всё понятно. Назовём это кино, скажем, «Миссия невыполнима 3 на 2: Последствия».

Тот факт, что всем участникам по-прежнему, как и семь лет назад, кровь из носу нужен успешный фильм, не отменяет другого, не менее очевидного утверждения — все безумно устали от этой истории, и особенно устал Круз. Он по-прежнему сам исполняет все трюки, однако и новизна этого факта даже на фоне недавних истерик Умы Турман как-то потеряла былую значимость, и сами трюки в итоге представляют собой такой крайне расширенный вариант микро-камео Брэда Питта в «Дэдпуле 2», настолько всё действо мучительно и маловразумительно разворачивается.

Миссия невыполнима 6: Последствия

Примерно треть фильма нам представляют тяжеловесную интерлюдию, расставляющую всё по местам, мол, це понятые, це подставные, причём по дороге команда Ханта начинает всё больше напоминать неудачную пародию на «мысемья» имени Доминика Торрето, а вечно маячащий за кадром Генри «нисиусы» Кэвилл раздражает просто своим навязчивым присутствием, поскольку его наличие в этой истории проясняется лишь где-то на поздней середине.

В общем, запрягают тут не быстро, едут тоже с переменным успехом, меняя локации исключительно по воле «пославшей мя» блондиночки и её тупоголового братца, по сути, весь фильм в итоге сводится к одной шикарной сцене в подземелье, где наконец раскрываются все карты и снимаются все маски, после которой Круз героически демонстрирует свою любимую зрителями побежку, после чего... всё снова возвращается на нулевую отметку.

Мишель Монахан неловко знакомится с Ребеккой Фергюсон, причём обе как клоны друг дружки, Том Круз выглядит совершенно уставшим, падая с вертолёта на тюк с бельём (или что там), самый грандиозный теракт в истории выливается в какие-то местечковые разборки у чёрта на рогах, бесконечная погоня на вертолётах, кажется, утомляет даже монтажёра, а мотивы поступков главзлодея приходится периодически проговаривать вслух, поскольку они категорически ускользают ото всех участников забега.

То есть программу минимум выполнили — с вертолёта упали, по скалам полазили, маску сняли-надели, подружек Ханта поименовали, разве что ядерный взрыв тут почему-то не в конце, а в начале, но в общем только с Алеком Болдуином получилось некрасиво — он буквально сам удивляется, за что, мол. В остальном перед нами именно что старательная, и не без своих находок, но совершенно механическая реплика прежних лекал, которая хоть и оставляет после себя известное чувство ностальгии, но двигаться вперёд не хочет и не может, и если седьмую серию действительно имеет смысл выпускать, то с новым шоураннером вроде Джеймса Вана или Брэда Бёрда, который бы смог придать франшизе новое дыхание.

Миссия невыполнима 6: Последствия

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Миссия невыполнима 6: Последствия:

Миссия невыполнима 6: Последствия
постеры фильма: 11
кадры из фильма: 14
трейлеры: 13

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