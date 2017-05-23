«Тёмная вселенная», "Uncharted", Оливер Стоун, Сэм Мендес и Джосс Уэдон

Universal Pictures создала «Тёмную вселенную»

Кинокомпания Universal Pictures объявила, что вселенная монстров, объединяющая фильмы о зловещих персонажах из её библиотеки, получила официальное название «Тёмная вселенная» ("Dark Universe"). С 1920-х до 1950-х годов студия выпустила огромное количество фильмов о монстрах, которые теперь заселят одну киновселенную, где будут пересекаться друг с другом. Задумка была анонсирована ещё в 2014 году. За концепцию франшизы от Universal с сольными фильмами и кроссоверами отвечают Алекс Курцман и Крис Морган.

Первый из запланированных ранее — фильм «Мумия» с Томом Крузом и Софией Бутеллой в заглавной роли и Расселом Кроу, который выйдет в прокат уже этим летом. Также разрабатываются картины о: докторе Джекилле и мистере Хайде, Ван Хельсиге, Дракуле, Человеке-невидимке, Человеке-волке, Невесте Франкенштейна и Твари из Чёрной лагуны.

Кинокомпания подтвердила участие режиссёра Билла Кондона в фильме «Невеста Франкенштейна» и назначила дату релиза фильма на 14 февраля 2019 года. Актриса для заглавной роли будет объявлена чуть позднее.

Кроме того, актёры Рассел Кроу, Джонни Депп и Хавьер Бардем были официально представлены, как часть «Тёмной вселенной», где им предстоит сыграть главные роли в фильмах: «Доктор Джекилл и мистер Хайд» (Кроу), «Человек-невидимка» (Депп) и «Монстр Франкенштейна» (Бардем).

Оливер Стоун снимет сериал об узниках Гуантанамо

Weinstein Television анонсировала производство драматического теле-сериала о печально знаменитой тюрьме в Гуантанамо, снимать который будет режиссёр Оливер Стоун. В настоящее время проект подыскивает площадку для показа.

Тьрьма в заливе Гуантанамо (Куба) на территории военно-морской базы США появилась в 2002 году. Её первыми заключёнными стали 20 афганцев, обвиняемых в участии в боевых действиях на стороне исламских экстремистов. С тех пор в тюрьме побывало свыше 750 иностранных граждан. В 2009 году закрыть тюрьму пообещал президент Барак Обмама, но объект функционирует до сих пор.

Дэниел Волл («Отряд Антитеррор») написал сценарий, главными героями которого стали удерживаемые в тюрьме люди, а также их обвинители и защитники.

Помимо Харви Вайнштейна из Weinstein Television, сериал продюсирует Александра Милчан («Волк с Уолл-стрит»). Оливер Стоун собственноручно снимет полный сезон, и это будет его первая не документальная работа для телевидения.

Сэму Мендесу предложили снять «Приключения Пиноккио»

Сэм Мендес договаривается с кинокомпанией Walt Disney Pictures о съёмках киноверсии анимационной картины «Приключения Пиноккио». Аналогичной адаптации уже подверглись такие мультфильмы студии, как: «Книга джунглей», «Золушка», «Красавица и чудовище». Также ведётся работа над киноримейками: «Дамбо», «Мулан», «Алладина», «Стервеллы де Виль» и «Короля льва».

«Пиноккио» расскажет историю деревянной куклы, которая мечтает стать настоящим мальчиком, об отношениях Пиноккио со своим отцом, вранье и жизни в выдуманном мире.

Оригинальный мультфильм «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» по сказке Карло Колоди вышел в 1940 году и был удостоен двух премий «Оскар» за лучшую песню и лучший оригинальный саундтрек.

Дата начала производства и релиза фильма пока не сообщаются.

Джосс Уэдон заменит Зака Снайдера в «Лиге справедливости»

Джосс Уэдон заменит Зака Снайдера в кресле режиссёра «Лиги справедливости» для кинокомпании Warner Bros Pictures.

Причиной выбывания Снайдера стали трагические события в семье режиссёра. Два месяца назад совершила самоубийство его 20-летняя дочь, и он вместе со своей женой и партнёром Деборой Снайдер принял решение уйти из проекта, чтобы посвятить освободившееся время семье и семерым детям, некоторые из них — приёмные.

Сначала Снайдер полагал, что работа поможет пережить ему столь нелёгкое время, однако этого не случилось. Более того, он осознал, что его семья и остальные дети также тяжело переживают случившееся, и он больше нужен им.

Несмотря на замену режиссёра дата релиза остаётся неизменной. В прокат картина выйдет 10 ноября этого года. Что касается Уэдона, то он ещё до замены внёс небольшой вклад в проект, вписав в сценарий несколько дополнительных сцен. Режиссёр также снимет для студии кинокомикс «Бэтгёрл» ("Batgirl").

Напомним, что в «Лиге справедливости» снимаются такие актёры, как: Бен Аффлек (Бэтмен), Генри Кэвилл (Супермен), Галь Гадот (Чудо-женщина), Джейсон Момоа (Аквамен), Эзра Миллер (Флэш), Джесси Айзенберг (Лекс Лютор), Джереми Айронс (Альфред), Дайана Лейн (Марта Кент), Эми Адамс (Лоис Лейн), Эмбер Хёрд (Мера) и другие.

Том Холланд сыграет молодого Нейтана Дрейка в экранизации "Uncharted"

В экранизации компьютерной игры "Uncharted: Drake's Fortune" произошли очередные изменения. Теперь за основу сюжета будет взята предыстория, рассказанная о молодом Нейтане Дрейке в третьей игре франшизы Uncharted 3: Drake’s Deception, которая в русской локализации получила название «Иллюзии Дрейка». Главную роль в фильме сыграет Том Холланд. Говорят, что на выбор актёра повлиял отсмотренный в Sony Pictures материал фильма «Человек-паук: Возвращение домой», где Холланд играет заглавного героя.

В оригинальной игре Нейт Дрейк — 15-летний потомок знаменитого пирата сэра Фрэнсиса Дрейка, разыскивающий в музее Картахены принадлежавшее ему кольцо. Там он впервые встречает своего будущего партнёра и наставника Виктора Салливана.

Адаптацию напишет новый сценарист, имя которого пока не указывается. Режиссёром по-прежнему числится Шон Леви. Производством фильма занимаются компании Arad/Atlas Entertainment и продюсеры: Чарльз Ровен, Ави Арад, Ари Арад и Алекс Гартнер.

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