«Ведьмак», Джоэль Киннаман, Клайв Оуэн, Розамунд Пайк, Сэм Рокуэлл, Тараджи П. Хенсон и Ричард Мэдден

Netflix экранизирует «Ведьмака» Анджея Сапковского

Netflix анонсировал разработку сериала по мотивам фэнтезийной саги польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак», насчитывающей восемь романов. Литературный цикл породил игровую франшизу, мини-сериал, комиксы и серию произведений разных писателей о персонажах из мира «Ведьмака».

Главный герой саги — Геральт из Ривии, ведьмак и охотник за головами опасных чудовищ. Как и другим ведьмакам, ему в детстве с помощью мутаций привили сверхвысокие боевые качества, с помощью которых он выслеживает и уничтожает монстров. Несмотря на то, что он старается избегать политические интриги, в которых участвуют короли и чароди, однажды он всё-таки оказывается втянутым в сложный узел противостояния северных королевств и могущественной южной империи Нильфгаард.

Исполнительными продюсерами адаптации выступают партнёры по Sean Daniel Company Шон Дэниел и Джейсон Браун, а также Томек Багински и Ярек Савко от польской компании Platige Image, участвующей в производстве сериала. Анджей Сапковский тоже поучаствует в проекте в качестве творческого консультанта.

Клайв Оуэн, Джоэль Киннаман и Розамунд Пайк в экранизации шведского триллера «Три секунды»

Клайв Оуэн, Джоэль Киннаман, Розамунд Пайк и Коммон («Джон Уик 2», «Отряд самоубийц») подписались на участие в триллере «Три секунды» ("Three Seconds") по одноимённому роману шведских писателей Бёрге Хелльстрёма и Андерса Рослунда. Режиссёр картины — Андреа ди Стефано («Потерянный рай»).

Действие будет происходить в Нью-Йорке. В центре сюжета — агент под прикрытием Пит Хоффман, действующий по заданию полиции и мафии в высших криминальных структурах с миссией перехватить наркотрафик в одной из самых охраняемых тюрем. Ничего не подозревая о секретной миссии Хоффмана, на его след выходит комиссар полиции, расследующий убийство, произошедшее на одной из конспиративных квартир мафии, и срывает миссию агента, отчего его судьба оказывается в опасности.

Как распределились роли между актёрами не сообщается. Проект был анонсирован в 2015 году с другим составом и режиссёром, но по каким-то причинам не дошёл до производства. Впоследствии сценарий Мэтта Кука был переписан Роуэном Джоффе, Алексом Гарландом и нынешним режиссёром Андреа ди Стефано.

Финансирует картину компания Fyzz Facility, продюсеры: Бэзил Иваник, Эрика Ли, Марк Годфри, Роберт Джонсон, Марк Лейн, Джеймс Харрис и Олли Мэдден. Релиз планируется на 2018 год.

Сэм Рокуэлл и Тараджи П. Хенсон сыграют «Лучших врагов»

Сэм Рокуэлл и Тараджи П. Хенсон сыграют главные роли в фильме «Лучшие враги» ("Best of Enemies") по одноимённой книге Оши Грэй Дэвидсон. Режиссёр фильма — дебютант Робин Бисселл.

События разворачиваются в Америке 1960-1970-х годов. Хенсон играет Энн Этвотер, гражданскую активистку из города Дарем в Северной Каролине, десять лет боровшуюся с лидером Ку-клукс-клана К. П. Эллисом, которого будет играть Рокуэлл. В 1971 году они согласились сопредседательствовать на двухнедельной общественной встрече, чтобы обсудить постановление суда о десегрегации школ. Событие в корне изменило жизни обоих.

Также в фильме снимаются: Бабу Сисэй («Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории»), Энн Хеч, Уэс Бентли («Интерстеллар», «Рыцарь кубков»), Брюс Макгилл («Ночной беглец», «Законопослушный гражданин») и другие.

Съёмки стартуют 22 мая в Атланте при участии компании Astute Films и продюсеров: Дэнни Стронга, Тоби Магуайра, Мэттью Плуффа, Фреда Бернштейна, Мэтта Беренсона, Доминика Тильсона и Робина Бисселла.

Ричард Мэдден сыграет в «Электрических мечтах Филипа К. Дика»

Научно-фантастический теле-сериал «Электрические мечты Филипа К. Дика» ("Philip K. Dick's Electric Dreams") по мотивам произведений писателя пополнился тремя новыми актёрами: Ричардом Мэдденом, Холидэй Грэйнджер («Борджиа») и Аннейкой Роуз.

Каждый эпизод 10-серийной антологии представит целостную драматическую историю, которая проиллюстрирует пророческое видение писателя-фантаста.

Авторы сценария и исполнительные продюсеры проекта: Дональд Д. Мур («Звёздный крейсер Галактика», «Каприка»), Майкл Диннер («Сыны анархии», «Анатомия страсти»), Трэвис Бичем («Тихоокеанский рубеж»), Ди Рииз, Мэттью Грэм, Дэвид Фарр, Брайан Крэнстон и Джек Торн («Сокровище нации»).

Ричард Мэдден, Грэйнджер и Роуз сыграют в эпизоде под названием «Капюшонщик» ("Hood Maker") по одноимённому рассказу Филипа К. Дика, события которого происходят в недалёком будущем, где миром правят телепаты. Человек по прозвищу Капюшонщик объявляет им войну.

Снимает эпизод Джулиан Джарролд («Корона», «Джейн Остин») по сценарию Мэтью Грэма («Виртуозы», «Доктор Кто»). В других эпизодах сериала снимаются актёры: Брайан Крэнстон, Стив Бушеми, Мирей Инос, Грег Киннер, Терренс Ховард, Анна Пакуин, Тимоти Спол, Джек Рейнор, Джеральдин Чаплин.

В производстве принимают участие Channel 4 и Sony Pictures Television. Показ состоится на медиа-сервисе Amazon.

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