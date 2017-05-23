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Джосс Уэдон заменит Зака Снайдера в «Лиге справедливости»
Джосс Уэдон заменит Зака Снайдера в кресле режиссёра «Лиги справедливости» для кинокомпании Warner Bros Pictures.
Причиной выбывания Снайдера стали трагические события в семье режиссёра. Два месяца назад совершила самоубийство его 20-летняя дочь, и он вместе со своей женой и партнёром Деборой Снайдер принял решение уйти из проекта, чтобы посвятить освободившееся время семье и семерым детям, некоторые из них — приёмные.
Сначала Снайдер полагал, что работа поможет пережить ему столь нелёгкое время, однако этого не случилось. Более того, он осознал, что его семья и остальные дети также тяжело переживают случившееся, и он больше нужен им.
Несмотря на замену режиссёра дата релиза остаётся неизменной. В прокат картина выйдет 10 ноября этого года. Что касается Уэдона, то он ещё до замены внёс небольшой вклад в проект, вписав в сценарий несколько дополнительных сцен. Режиссёр также снимет для студии кинокомикс «Бэтгёрл» ("Batgirl").
Напомним, что в «Лиге справедливости» снимаются такие актёры, как: Бен Аффлек (Бэтмен), Генри Кэвилл (Супермен), Галь Гадот (Чудо-женщина), Джейсон Момоа (Аквамен), Эзра Миллер (Флэш), Джесси Айзенберг (Лекс Лютор), Джереми Айронс (Альфред), Дайана Лейн (Марта Кент), Эми Адамс (Лоис Лейн), Эмбер Хёрд (Мера) и другие.
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