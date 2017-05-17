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Дайана Крюгер, Паоло Соррентино, Роберт Земекис, Сэм Раими и Мэттью Вон

Киноблог » Вести с полей » 17 мая 2017, 13:08:38
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Дайана Крюгер поучаствует в биографической драме «Джей Ти Лерой»

Дайана Крюгер

Дайана Крюгер получила роль французской актрисы в биографической драме «Джей Ти Лерой» ("JT LeRoy") о том, как две женщины создали одного мужчину. Кроме того, в проекте произошла замена Хелены Бонэм Картер на Лору Дерн и пока неизвестно остался ли в нём Джеймс Франко. В настоящий момент его имя не упоминается. Без изменений остаётся участие в фильме Кристен Стюарт в заглавной роли.

В центре сюжета — реальная история Джей Ти Лероя, вымышленного автора нескольких бестселлеров, а также статей в газетах и журналах, чья личность долгое время оставалась загадкой. Его звезда взошла в начале 2000-х, наделав много шума в литературных кругах. Им восхищались многие знаменитости, пока не стало ясно, что Лерой — личность, никогда не существовавшая в действительности. За ним, как выяснилось, стояли две женщины — писательница Лора Альберт, спекулирующая на несчастьях выдуманного ею подростка-наркомана в «автобиографическом» романе «Сара», вынужденного подрабатывать проституцией; и девушка по имени Саванна Кнуп, изображавшая Лероя-транссексуала на публике. Несмотря на имевшие место различные догадки относительно личности Лероя, правда раскрылась в 2006 году, когда брошенный Лорой муж Джеффри Кнуп на страницах "The New York Times" выдал тайну экс-супруги и своей сводной сестры Саванны, попросив прощения у всех, кого они обманули.

Лероя/Саванну будет играть Кристен Стюарт, настоящую писательницу Лору Альберт — Лора Дерн. Дайана Крюгер изобразит французскую актрису Еву, познакомившую Джей Ти с Парижем, влюбившуюся в него и оказавшую помощь в экранизации его автобиографии.

Финансирует проект — Кассиан Элвес («Далласский клуб покупателей»), он же выступает продюсером вместе с Марком Амини, Джули Йорн, Патриком Уолмсли и Тором Брэдвеллом. Съёмки фильма начнутся в июле.

Паоло Соррентино анонсировал второй сезон «Молодого папы»

Молодой папа

Паоло Соррентино продолжит рассказывать о римских понтификах во втором сезоне «Молодого папы». Однако поклонников сериала ждёт разочарование — Джуда Ло, сыгравшего в нём главную роль, в «Новом папе» ("New Pope") уже не будет. В проекте задействуют абсолютно другой актёрский состав.

За сценарий отвечают Соррентино и Умберто Контарелло, работавшие также над первым сезоном, который состоял из 10 эпизодов. «Новый папа» по продолжительности будет, вероятно, точно таким же. В производстве сериала вновь участвует компания FreemantleMedia International, а его показ обеспечат Sky Italia и НВО.

Говорят, что максимум, чего можно ждать от участия Джуда Ло, так это камео. Однако всё это пока только предположения. Кастинг в проект скоро начнётся, съёмки планируются на будущий год в Италии, а релиз предположительно состоится в 2019 году.

Сэм Раими, Мэтью Вон и Роберт Земекис претендуют на «Флэша»

Роберт Земекис

Сэм Раими, Мэтью Вон и Роберт Земекис возглавили список пожеланий студии Warner Bros. Pictures среди потенциальных режиссёров кинокомикса «Флэш». Интересно, что проект уже покинули два кинодела — Сет Грэм-Смит и Рик Фамуйива, выбывший из-за творческих разногласий. Лидирует среди претендентов на место постановщика — Земекис, у которого в скором времени начинается съёмочный период безымянной военной драмы со Стивом Кареллом в главной роли, и которая может помешать планам Warner Bros.

Имя Флэша носили несколько вымышленных супергероев из вселенной DC, а впервые он появился в 1940 году. Флэш может развивать скорость, превышающую скорость света, и использовать сверхчеловеческие рефлексы, что нарушает некоторые законы физики. Скорость Флэша даже выше, чем у Супермена, с которым они неоднократно соревновались. Причём, сверх быстро Флэш не только передвигается, но ещё воспринимает информацию и думает, что затрудняет воздействие на него телепата, который просто не успевает за мыслями супергероя.

Главная роль по-прежнему числится за Эзрой Миллером («Что-то не так с Кевином», «Фантастические твари и где они обитают», «Хорошо быть тихоней»), который сохранит её в любом случае, кто бы впоследствии не стал режиссёром картины. Также в фильме поучаствуют: Кирси Клемонс в роли Айрис Вест и Билли Крудап в роли Генри — отца Флэша/Барри Аллена. Эзра Миллер также появится в «Лиге справедливости», прокат которой начнётся 17 ноября.

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