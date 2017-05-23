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Universal Pictures создала «Тёмную вселенную»
Кинокомпания Universal Pictures объявила, что вселенная монстров, объединяющая фильмы о зловещих персонажах из её библиотеки, получила официальное название «Тёмная вселенная» ("Dark Universe"). С 1920-х до 1950-х годов студия выпустила огромное количество фильмов о монстрах, которые теперь заселят одну киновселенную, где будут пересекаться друг с другом. Задумка была анонсирована ещё в 2014 году. За концепцию франшизы от Universal с сольными фильмами и кроссоверами отвечают Алекс Курцман и Крис Морган.
Первый из запланированных ранее — фильм «Мумия» с Томом Крузом и Софией Бутеллой в заглавной роли и Расселом Кроу, который выйдет в прокат уже этим летом. Также разрабатываются картины о: докторе Джекилле и мистере Хайде, Ван Хельсиге, Дракуле, Человеке-невидимке, Человеке-волке, Невесте Франкенштейна и Твари из Чёрной лагуны.
Кинокомпания подтвердила участие режиссёра Билла Кондона в фильме «Невеста Франкенштейна» и назначила дату релиза фильма на 14 февраля 2019 года. Актриса для заглавной роли будет объявлена чуть позднее.
Кроме того, актёры Рассел Кроу, Джонни Депп и Хавьер Бардем были официально представлены, как часть «Тёмной вселенной», где им предстоит сыграть главные роли в фильмах: «Доктор Джекилл и мистер Хайд» (Кроу), «Человек-невидимка» (Депп) и «Монстр Франкенштейна» (Бардем).
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