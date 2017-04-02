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5 лучших роликов недели: реклама Мишеля Гондри, Destiny 2, «Логан» и Джонни Депп
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.
Очередной рекламный ролик, снятый Гондри. На этот раз режиссёр воссоздаёт обложки культовых музыкальных альбомов:
Известный пианист Скотт Брэдли играет пиано-кавер на главную музыкальную тему «Ла ла ленда»:
Второй CGI-трейлер игры Destiny 2:
Прослушивание Дафни Кин на роль в «Логане». Вместе с Хью Джекманом:
Джонни Депп рассказывает о том, как тщетно разыгрывал людей в «Диснейленде»:
На этом всё.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/05/21/5190.shtml
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