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Каннский кинофестиваль 2017: фоторепортаж

Бокс-офис США: 19-21 мая, «Чужой» против «Стражей Галактики»

Киноблог » Бокс-офис » 21 мая 2017, 23:22:54
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Чужой: Завет

По традиции ударно стартовав, летний американский бокс-офис в этом году не торопится лить масло в огонь и вторую неделю подряд остаётся в режиме перекура. Главная премьера минувшей пятницы, несмотря на некоторые маркетинговые усилия, не смогла пересилить недовольство многих зрителей её предшественником, в результате чего угодила в фотофиниш с фильмом, идущим в прокате с начала месяца, а валовая касса в $122 млн оказалась худшей для третьего уикенда мая аж с 2001 года.

«Чужой: Завет» занял вершину чарта, одновременно последовав за самыми пессимистичными прогнозами — его $36 млн не только почти на треть отстали от «Прометея» ($51 млн), но даже не смогли поравняться с 13-летней давности «Чужим против Хищника» ($38,3 млн). Учитывая, что зрительские рейтинги у новичка не лучше, чем у предыдущего возвращения Ридли Скотта в эту вселенную, дома он теперь не сможет отбить производственный бюджет в $97 млн, а общемировая касса при текущих $118 млн нацеливается на столь же скромные 250-300 миллионов (против четырёх сотен «Прометея»). Провалом фильм не станет, но этих денег точно не хватит для того, чтобы продолжать банкет без очень хорошей на то причины.

Стражи Галактики: Часть 2

После двух недель лидерства «Стражи Галактики 2» опустились на 46% — вновь заметно лучше, чем предыдущие открывавшие май марвеловские сиквелы, все из которых падали вдвое или сильнее. В долларах это вылилось в $35,1 млн за третий уикенд и $301,8 млн подытога; таким образом, уже к концу месяца фильм оставит позади первых «Стражей» ($333 млн), прогноз же на итог только и делает, что повышается — при нынешнем раскладе фильм спокойно переводит свою цель на 370-385 миллионов.

Замкнула тройку лидеров подростковая мелодрама «Весь этот мир» — собрав $12 млн, фильм почти повторил старт «Бумажных городов» ($12,7 млн), и, что самое главное, сходу отбил производственные затраты в $10 млн. Ну, а неудачником среди широких премьер уикенда стала семейная комедия «Дневник слабака 4» — ещё один франчайз, вернувшийся после пятилетнего перерыва, осилил на старте всего $7,2 млн, более чем вдвое отстав от предыдущей части и в три раза — от первых двух. К концу проката кино также не вернёт продюсерам потраченные на него $22 млн.

Что же до премьер предыдущей недели, обе они предсказуемо оказались в свободном падении — «Дочь и мать её» обвалилась на 61% к $7,6 млн за уикенд и $32,8 млн подытога, а «Меч короля Артура» просел на 55% к $6,9 млн за выходные и $27,2 млн за десять дней проката при бюджете на полторы сотни выше. Наконец, из оставшихся в чарте крупных весенних старожилов «Форсаж 8» показал $3,2 млн за шестой уикенд и $219,9 млн подытога, «Босс-молокосос» — $2,8 млн и $166,2 млн, «Красавица и чудовище» — $2,4 млн и $497,8 млн за два с небольшим месяца.

Статус второго фильма сезона, должного собрать дома девятизначную сумму, теперь переходит от «Чужого» к «Пиратам Карибского моря 5» (4000+), которые на волне настойчивого маркетинга и позитивных ранних откликов надеются не слишком отстать от предыдущей части. Вместе с ними в праздничный уикенд Дня памяти стартуют «Спасатели Малибу» (3400), переосмысленные как комедия с Дуэйном Джонсоном и потому также рассчитывающие на успех. Следите за нашими обзорами.


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