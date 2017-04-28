Бокс-офис США: 19-21 мая, «Чужой» против «Стражей Галактики»

По традиции ударно стартовав, летний американский бокс-офис в этом году не торопится лить масло в огонь и вторую неделю подряд остаётся в режиме перекура. Главная премьера минувшей пятницы, несмотря на некоторые маркетинговые усилия, не смогла пересилить недовольство многих зрителей её предшественником, в результате чего угодила в фотофиниш с фильмом, идущим в прокате с начала месяца, а валовая касса в $122 млн оказалась худшей для третьего уикенда мая аж с 2001 года.

«Чужой: Завет» занял вершину чарта, одновременно последовав за самыми пессимистичными прогнозами — его $36 млн не только почти на треть отстали от «Прометея» ($51 млн), но даже не смогли поравняться с 13-летней давности «Чужим против Хищника» ($38,3 млн). Учитывая, что зрительские рейтинги у новичка не лучше, чем у предыдущего возвращения Ридли Скотта в эту вселенную, дома он теперь не сможет отбить производственный бюджет в $97 млн, а общемировая касса при текущих $118 млн нацеливается на столь же скромные 250-300 миллионов (против четырёх сотен «Прометея»). Провалом фильм не станет, но этих денег точно не хватит для того, чтобы продолжать банкет без очень хорошей на то причины.

После двух недель лидерства «Стражи Галактики 2» опустились на 46% — вновь заметно лучше, чем предыдущие открывавшие май марвеловские сиквелы, все из которых падали вдвое или сильнее. В долларах это вылилось в $35,1 млн за третий уикенд и $301,8 млн подытога; таким образом, уже к концу месяца фильм оставит позади первых «Стражей» ($333 млн), прогноз же на итог только и делает, что повышается — при нынешнем раскладе фильм спокойно переводит свою цель на 370-385 миллионов.

Замкнула тройку лидеров подростковая мелодрама «Весь этот мир» — собрав $12 млн, фильм почти повторил старт «Бумажных городов» ($12,7 млн), и, что самое главное, сходу отбил производственные затраты в $10 млн. Ну, а неудачником среди широких премьер уикенда стала семейная комедия «Дневник слабака 4» — ещё один франчайз, вернувшийся после пятилетнего перерыва, осилил на старте всего $7,2 млн, более чем вдвое отстав от предыдущей части и в три раза — от первых двух. К концу проката кино также не вернёт продюсерам потраченные на него $22 млн.

Что же до премьер предыдущей недели, обе они предсказуемо оказались в свободном падении — «Дочь и мать её» обвалилась на 61% к $7,6 млн за уикенд и $32,8 млн подытога, а «Меч короля Артура» просел на 55% к $6,9 млн за выходные и $27,2 млн за десять дней проката при бюджете на полторы сотни выше. Наконец, из оставшихся в чарте крупных весенних старожилов «Форсаж 8» показал $3,2 млн за шестой уикенд и $219,9 млн подытога, «Босс-молокосос» — $2,8 млн и $166,2 млн, «Красавица и чудовище» — $2,4 млн и $497,8 млн за два с небольшим месяца.

Статус второго фильма сезона, должного собрать дома девятизначную сумму, теперь переходит от «Чужого» к «Пиратам Карибского моря 5» (4000+), которые на волне настойчивого маркетинга и позитивных ранних откликов надеются не слишком отстать от предыдущей части. Вместе с ними в праздничный уикенд Дня памяти стартуют «Спасатели Малибу» (3400), переосмысленные как комедия с Дуэйном Джонсоном и потому также рассчитывающие на успех. Следите за нашими обзорами.

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