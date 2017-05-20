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Каннский кинофестиваль 2017: фоторепортаж

Том Харди, Рубен Флейшер, Дэвид Эйер и сиквел мюзикла «Мамма mia!»

Киноблог » Вести с полей » 20 мая 2017, 15:38:14
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Том Харди сыграет Венома в фильме Рубена Флейшера

Том Харди

Том Харди подписал контракт с кинокомпанией Sony Pictures на главную роль Эдди Брока в кинокомиксе «Веном», о чём студия сообщила на своей страничке в твиттере. Источник также отмечает, что нынешний проект никак не связан с новой франшизой о Человеке-пауке, главную роль в которой играет Том Холланд. Режиссёром «Венома» официально назначен Рубен Флейшер.

Первые упоминания о Веноме относятся к 1988 году и комиксу «Удивительный Человек-паук». Антигерой является симбиотом человеческого тела с инопланетным паразитом, который живёт за счёт других жизненных форм. Согласно истории «Планета симбиотов», паразиты обеспечивают своих хозяев улучшенными физическими возможностями, взамен выпивая из них адреналин. Симбиот Веном стал считаться среди своей расы сумасшедшим после того, как он понял, что выгоднее использовать хозяина в своих целях вместо того, чтобы истощать его. Симбиота заточили в Мире Войны, чтобы он не осквернял гены расы.

Веном был частью различных персонажей во вселенной Marvel. Но независимо от хозяина, на теле которого он паразитирует, он обладает телепатическими способностями и умением сливаться с окружением. В случае острой необходимости, симбиот может создавать непостоянный экзоскелет и отделяться от своего хозяина для охоты.

Что касается журналиста Эдди Брока, то симбиот был вынужден переселиться на него с Человека-паука, который от него освободился. В тот момент у Брока был тяжелейший период: у него диагностировали рак, его уволили из редакции за скандальную статью, семейная жизнь трещала по швам, и в конце концов он решился на самоубийство, посетив перед этим церковь, чтобы замолить грех. Обитавшего там симбиота привлекло повышенное содержание адреналина, вызванное болезнью Брока, и он слился с ним, остановив её развитие. Брок принял это за спасение, а вскоре овладел способности Венома, которые тот перенял у Человека-паука.

Сценарий к фильму написали: Скотт Розенберг и Джефф Пиннер, писавшие также «Нового Человека-паука 2: Высокое напряжение». Производство стартует уже этой осенью, а релиз картины назначен на 5 октября 2018 года. Продюсеры: Ави Арад, Мэтт Толмак, Эми паскаль, Палак Патель и Эрик Финеман от Columbia Pictures.

Дэвида Эйера пригласили снимать римейк «Лица со шрамом»

Дэвид Эйер

Universal Pictures пытается договориться с Дэвидом Эйером занять место режиссёра римейка культовой картины Брайана де Пальмы «Лицо со шрамом» ("Scarface"), которое до него рассматривали Антуан Фукуа, Дэвид Йейтс и Пабло Ларраин. Главная роль числится за Диего Луной, однако, если Эйер возглавит съёмки, то его могут заменить.

Напомним, что картина де Пальмы также стала римейком фильма 1932 года режиссёра Говарда Хоукса. Это была экранизация одноимённого романа Армитаджа Трейла 1929 года об ирландском гангстере, взошедшем на вершину криминального мира Америки. Брайан де Пальма выпустил свой римейк 1983 году, сценарий к нему написал Оливер Стоун. Главную роль в нём сыграл Аль Пачино. Несмотря на разгромную критику, последовавшую в адрес режиссёра, именно эта версия оригинального романа стала наиболее известной.

Интересно, что Эйер написал одну из первых версий сценария, которая впоследствии была неоднократно переписана. Итоговый вариант принадлежит братьям Коэнам. Съёмки начнутся уже скоро, а прокат картины планируется на 10 августа 2018 года.

«Мамма Mia!» обзаведётся сиквелом

Мамма mia!

Кинокомпания Universal Pictures анонсировала сиквел музыкальной романтической комедии 2008 года «Мамма Mia!», и даже назначила дату релиза на 2018 год. Продолжение фильма получило название «Мама мия: Опять всё сначала».

Оригинальный фильм был экранизацией одноимённого мюзикла, основанного на песнях знаменитой шведской группы АВВА. Главные роли в картине сыграли: Мерил Стрип, Аманда Сейфрид, Пирс Броснан, Колин Фёрт, Стеллан Скарсгаард, Кристин Барански и Джули Уолтерс.

Сейфрид сыграла девушку Софи Шеридан, которая готовится к важнейшему событию в её жизни — замужеству. На свою свадьбу она хочет пригласить своего отца, однако воспитавшая её мать (Мерил Стрип) не знает, кто из троих её бывших возлюбленных является биологическим отцом Софи. Тогда девушка приглашает всех мужчин, чтобы на месте раз и навсегда выяснить тайну своего рождения.

Броснан, Скарсгаард и Фёрт сыграли предполагаемых отцов Софи, а Барански и Уолтерс — давних подруг её матери.

В продолжении планируется использовать песни АВВА, не вошедшие в киноримейк и уже в нём исполненные. Члены группы — Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус напишут песни и выступят исполнительными продюсерами фильма. Автор сценария и режиссёр картины — британец Ол Паркер, сценарист дилогии «Отель Мэриголд» и режиссёр таких фильмов, как: «Сейчас самое время» и «Представь нас вместе». Прокат киномюзикла начнётся 20 июля 2018 года.

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