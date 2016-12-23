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«Лига справедливости», кастинг
Кинокомпания Warner Bros. Pictures официально представила полный актёрский состав кинокомикса «Лига справедливости», куда вошли: Бен Аффлек — Бэтмен, Генри Кэвилл — Супермен, Эми Адамс — Лоис Лейн, Галь Гадот — Чудо-женщина, Джейсон Момоа — Аквамен, Эзра Миллер («Что-то не так с Кевином») — Флэш, Рэй Фишер («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости») — Киборг, Виллем Дефо — Нуидис Валко, Джесси Айзенберг — Лекс Лютор, Джереми Айронс — Альфред Пенниворт, Дайан Лейн — Марта Кент, Конни Нильсен («Три дня на убийство») — королева Ипполита и Джей Кей Симмонс — комиссар Гордон.
И пока неофициально за проектом числятся: Эмбер Хёрд в роли королевы Меры, Киаран Хайндс («Исчезновение Элеонор Ригби») в роли Степпенвольфа и Кирси Клемонс («Соседеи на тропе войны 2») в роли Айрис Вест.
Брюс Уэйн вместе с Чудо-женщиной собирают команду мета-людей, чтобы противостоять недавно пробудившейся угрозе всему человечеству. Но несмотря на боеспособность лиги героев, может быть уже слишком поздно для спасения планеты от глобальной катастрофы.
Снимает картину Зак Снайдер по сценарию Криса Террио, продюсеры: Чарльз Ровен, Дебора Снайдер, Джон Берг и Джефф Джонс. Одним из исполнительных продюсеров выступает Бен Аффлек. Релиз фильма запланирован на 10 ноября 2017 года.
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