Бокс-офис США: 12-14 мая, «Стражи Галактики 2» игнорируют «Короля Артура»

Второй уикенд мая прошёл за океаном в точности согласно старой традиции, когда открывший лето старожил не только продолжает доминировать, но и делает это параллельно с катастрофическим провалом высокобюджетной премьеры, фактически отправленной сюда умирать. На вершине чарта «Стражи Галактики 2» опустились на 57% — чуть лучше, чем все предыдущие майские марвеловские сиквелы, падавшие на 58-60%, — и прибыли к $63 млн за второй уикенд и $246,2 млн за десять дней проката. Итого у себя дома фильм держит курс на $355-375 млн к концу проката против $333 млн сверхвыносливого оригинала, что же до общемировых сборов, то они при текущих $630 млн должны вырасти ещё на две сотни.

Менее позорный старт из двух широких премьер показала укомедь «Дочь и мать её» — дуэт Эми Шумер и отсутствовавшей на экранах 15 лет Голди Хоун не имел при себе ни толкового маркетинга, ни позитивной критики, и получившиеся на выходе сборы в $17,5 млн едва составляют половину старта «Девушки без комплексов» ($30,1 млн). Итоговые сборы теперь в лучшем случае доберутся до полтинника, а учитывая, что международный прокат здесь будет никаким, финальная касса новичка почти точно не удвоит производственный бюджет в $42 млн.

Но эта относительная неудача не идёт ни в какое сравнение с той, что пришлась на долю «Меча короля Артура». Фильм, переснимавшийся столько раз, что производственные затраты выросли со $102 млн до $175 млн, и дважды менявший дату выхода, сразу выходил навстречу смерти, но с $14,7 млн он умудрился проиграть даже брукхаймеровскому провалу 2004 года ($15,2 млн), а также показал худший в истории старт для любого фильма с бюджетом в $150 млн или выше. Итоговые его сборы теперь составят миллионов 35 дома и, если повезёт, ещё сотню в остальном мире. Перед нами кандидат на звание главного провала года.

За пределами тройки лидеров «Форсаж 8» впервые сумел удержаться в рамках 40-процентного падения, что привело его к $5,3 млн за пятый уикенд и $215 млн за месяц проката. Следом «Босс-молокосос» и «Красавица и чудовище» при полном отсутствии новой конкуренции снизились менее чем на четверть, в результате мультфильм показал $4,6 млн за седьмой уикенд и $162,4 млн за полтора месяца в кинотеатрах, а диснеевский фэнтези-римейк — $3,9 млн за девятые выходные и $493,2 млн за два месяца. У всех трёх фильмов впереди ещё как минимум по десятке.

В остальном имеет смысл отметить лишь два фильма, ориентированные на латиноамериканскую аудиторию — комедия «Как быть латинским любовником» резко стабилизировалась и опустилась на 27% к $3,8 млн за третий уикенд и $26,1 млн подытога, а звёздная драма «Лоурайдеры» добыла $2,4 млн всего с 300 площадок, показав второй лучший эверидж в топ-30 после «Стражей».

Во второй половине мая на поле, как водится, должны выходить более активные игроки, и в этом году вторым летним релизом, претендующим на первую строчку чарта и какие-то реальные деньги, выступает «Чужой: Завет» (3600). Гораздо меньшие амбиции — у подростковой мелодрамы «Весь этот мир» (2800) и семейной комедии «Дневник слабака 4» (2900+). Следите за нашими обзорами.

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