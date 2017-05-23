Сэму Мендесу предложили снять «Приключения Пиноккио»

Сэм Мендес договаривается с кинокомпанией Walt Disney Pictures о съёмках киноверсии анимационной картины «Приключения Пиноккио». Аналогичной адаптации уже подверглись такие мультфильмы студии, как: «Книга джунглей», «Золушка», «Красавица и чудовище». Также ведётся работа над киноримейками: «Дамбо», «Мулан», «Алладина», «Стервеллы де Виль» и «Короля льва».

«Пиноккио» расскажет историю деревянной куклы, которая мечтает стать настоящим мальчиком, об отношениях Пиноккио со своим отцом, вранье и жизни в выдуманном мире.

Оригинальный мультфильм «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» по сказке Карло Колоди вышел в 1940 году и был удостоен двух премий «Оскар» за лучшую песню и лучший оригинальный саундтрек.

Дата начала производства и релиза фильма пока не сообщаются.

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