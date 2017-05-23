Оливер Стоун снимет сериал об узниках Гуантанамо

Weinstein Television анонсировала производство драматического теле-сериала о печально знаменитой тюрьме в Гуантанамо, снимать который будет режиссёр Оливер Стоун. В настоящее время проект подыскивает площадку для показа.

Тьрьма в заливе Гуантанамо (Куба) на территории военно-морской базы США появилась в 2002 году. Её первыми заключёнными стали 20 афганцев, обвиняемых в участии в боевых действиях на стороне исламских экстремистов. С тех пор в тюрьме побывало свыше 750 иностранных граждан. В 2009 году закрыть тюрьму пообещал президент Барак Обмама, но объект функционирует до сих пор.

Дэниел Волл («Отряд Антитеррор») написал сценарий, главными героями которого стали удерживаемые в тюрьме люди, а также их обвинители и защитники.

Помимо Харви Вайнштейна из Weinstein Television, сериал продюсирует Александра Милчан («Волк с Уолл-стрит»). Оливер Стоун собственноручно снимет полный сезон, и это будет его первая не документальная работа для телевидения.

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