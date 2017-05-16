«Девушка, которая застряла в паутине», Колин Фёрт и Зак Эфрон

Клэр Фой претендует на «Девушку, которая застряла в паутине»

Не так давно мы писали о том, что студия Sony Pictures активно подыскивает исполнительницу главной женской роли в фильм режиссёра Феде Альвареса «Девушка, которая застряла в паутине». Скарлетт Йоханссон и Натали Портман, видимо, не удалось привлечь к проекту, поскольку в настоящий момент Sony стремится заключить контракт на съёмки с британской актрисой Клэр Фой, известная по фильмам «Время ведьм» и «Розовая вода» и сериалам «Корона» и «Череп и кости».

Напомним, что Лисбет Саландер — героиню литературной серии Стига Ларссона «Миллениум», куда входит «Девушка, которая застряла в паутине», в оригинальной шведской экранизации играла Нуми Рапас, а в англоязычном римейке Дэвида Финчера — Руни Мара.

Однако у истории имеется не только главная героиня, но и главный герой — журналист Микаэль Блумквист. Планируемая картина расскажет о том, как однажды ночью он получает важную информацию, жизненно необходимую для США. Источник Блумквиста получил информацию от молодой женщины-хакера, похожей на его давнюю знакомую, поэтому журналист обращается к Лисбет за помощью, однако у неё, как обычно, имеются на сей счёт свои планы. Тайна, которую они оба преследуют, находится в центре шпионской сети, киберпреступников и правительств по всему миру, и кое-кто ни перед чем не остановится, чтобы её сохранить.

Sony Pictures считает Клэр Фой наиболее подходящей кандидаткой на роль, однако у актрисы очень напряжённый рабочий график и предложение поучаствовать в биографическом фильме о Ниле Армстронге «Первый человек» режиссёра Дэмиана Шазелла. Поговаривают, что в случае чего, Фой могут заменить на другую англичанку — Фелисити Джонс.

Вероятно, съёмки начнутся уже скоро, так как релиз картины запланирован на 5 октября 2018 года.

Колин Фёрт сыграет философа-антифашиста в драме «Переход Беньямина»

Колин Фёрт договорился об участии в экранизации романа Джея Парини «Переход Беньямина» ("Benjamin’s Crossing"), где сыграет ведущую роль. Режиссёр картины — Пэт О’Коннор, у которого актёр уже снимался в 1987 году в мелодраме «Месяц в деревне».

Книга является воссозданием последних лет жизни немецкого философа-интеллектуала и антифашиста еврейского происхождения Вальтера Беньямина (1892-1940), когда после прихода к власти нацистов, он был вынужден эмигрировать во Францию, а после её оккупации — бежать в США через Испанию. На пограничном пункте Беньямина задержали как не имеющего визы гражданина и обязали вернуться во Францию. Той же ночью, в гостинице, где ему разрешили переночевать, он покончил с собой.

Сценарий к фильму написали Джей Парини и Девон Джерсилд. Финансирует проект компания Fortitude International, продюсеры: Карл Эффенсон из Artimage Entertainment, Салли Джо Эффенсон из Joule Films, Лукас Джэрач, Роберт Огден Барнум и Надин де Баррос.

Зак Эфрон сыграет серийного убийцу Теда Банди

Зак Эфрон получил главную роль маньяка в независимом проекте под названием «Редкий злодей, воплощённое зло» ("Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile"). Снимает картину режиссёр Джо Берлингер («Металлика») по сценарию Майкла Верви, удостоившегося знаменитого «Чёрного списка».

Эфрон сыграет Теда Банди (1946-1989) — обаятельного человека и одного из самых страшных американских серийных убийц, похитителя людей, насильника, каннибала и некрофила, жертвами которого становились девушки и девочки. Признался в 30 убийствах, однако точное число может быть гораздо выше. В центре сюжета фильма окажутся взаимоотношения Банди со своей девушкой и сожительницей Элизабет Клёпфер.

В производстве фильма принимают участие кинокомпании Voltage Pictures, Cota Films и продюсеры: Николас Шартье, Ара Кешишиан, Майкл Костиган, Майкл Симкин, Джейсон Баррет и Зак Эфрон через свою компанию Ninjas Runnin' Wild Productions. Съёмки стартуют 9 октября.

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