  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы Соцсети WIKI  

Кинокасса России: 11-14 мая, «Меч короля Артура» преодолевает

Киноблог » Бокс-офис » 16 мая 2017, 22:28:25
Написать комментарий
Меч короля Артура

За пределами США «Меч короля Артура» собрал в минувший уикенд $29,6 млн с 18 тысяч экранов в 50 странах, и Россия была единственной, где ему удалось занять вершину чарта. Неумирающее влечение к Гаю Ритчи и монструозным нагромождениям спецэффектов позволило фильму собрать у нас 301 млн руб., с которыми он все равно проиграл семилетней «Битве титанов» (346 млн) и «Богам Египта» (329 млн), но вышел вперёд, например, «Конга: Острова Черепа» (284 млн) и «Великой стены» (239 млн). Интрига, если она есть, теперь заключается в том, хватит ли новичку сил добраться до итоговой кассы «Агентов А.Н.К.Л.», собравших два года назад чуть меньше 600 миллионов.

В затылок «Мечу» дышали спокойно обогнавшие его во всём остальном мире «Стражи Галактики 2» — собрав тонну денег за первую шестидневку, марвеловский сиквел упал у нас втрое, результатом чего стали 253 млн руб. за второй уикенд и 1,354 млрд руб. за 11 дней проката. В понедельник фильм уже успешно оставил позади первую часть (1,363 млрд), впереди у него теперь ещё около 250 миллионов.

На третьей строчке неожиданно прилично выступил «Большой» Валерия Тодоровского — со своими 86 млн руб. он в полтора раза обошёл прогнозы и показал лучший старт для российской не военно-исторической драмы со времён «Воина» (104 млн). С другой стороны, даже при дальнейшей выносливости фильм отобьёт производственный бюджет в 372 млн руб. в лучшем случае на две трети.

И наконец, «Прочь», выйдя в полноценный широкий прокат, фактически повторил результат своих праздничных предпоказов, итого налицо 36 млн руб. за уикенд и 69 млн руб. за девять дней проката. Итоговые сборы теперь должны составить немногим больше сотни.

На текущей неделе число всерьёз заметных премьер сокращается до одной — ей станет «Чужой: Завет», намеренный как минимум повторить 325-миллионный старт «Прометея». Валовая касса, тем временем, попробует остаться на уровне семи сотен. Следите за нашими обзорами.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/05/16/5185.shtml
Написать комментарий:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 
Раздел Бокс-офис
Бокс-офис США: 12-14 мая, «Стражи Галактики 2» игнорируют «Короля Артура» | 14/05
Кинокасса России: 4-9 мая, «Стражи Галактики 2» улетают | 10/05
Бокс-офис США: 5-7 мая, «Стражи Галактики 2» открывают сезон | 07/05
Кинокасса России: 27.04-01.05, «Форсаж 8» и худший уикенд за 19 месяцев | 02/05
Бокс-офис США: 28-30 апреля, «Форсаж 8», латиноамериканцы и Толливуд | 30/04
Также в блоге:
«Девушка, которая застряла в паутине», Колин Фёрт и Зак Эфрон » Вести с полей » 16/05
Дэниел Рэдклиф, Бенедикт Камбербэтч, Джейк Гилленхааль и Стивен Найт » Вести с полей » 13/05
Джулия Робертс, Роб Коэн, Джеки Чан, Сильвестр Сталлоне и «Новые мутанты» » Вести с полей » 12/05
Марго Робби, Пол Макгиган и сериал «Судья Дредд: Мега-сити 1» » Вести с полей » 11/05
«Хеллбой», «Грань будущего 2», Ванесса Редгрейв, Джонни Депп, Джефф Бриджес, Дайан Лейн и Лайам Нисон » Вести с полей » 10/05
Кинозвёзды в новостях
Ридли Скотт
Джонни Депп
Брэд Питт
Роберт де Ниро
Стивен Спилберг
Кристиан Бэйл
Уилл Смит
Шарлиз Терон
Лайам Нисон
Кирстен Данст
Леонардо ди Каприо
Сильвестр Сталлоне
Дуэйн Джонсон
Марк Уолберг
Алисия Викандер


Обновления
Кинокасса России: 11-14 мая, «Меч короля Артура» преодолевает
За пределами США «Меч короля Артура» собрал в минувший уикенд $29,6 млн с 18 тысяч экранов в 50 странах...
Клэр Фой претендует на «Девушку, которая застряла в паутине»
Не так давно мы писали о том, что студия Sony Pictures активно подыскивает исполнительницу главной женской роли в фильм режиссёра Феде Альвареса «Девушка...
Колин Фёрт сыграет философа-антифашиста в драме «Переход Беньямина»
Колин Фёрт договорился об участии в экранизации романа Джея Парини «Переход Беньямина», где сыграет ведущую роль...
Зак Эфрон сыграет серийного убийцу Теда Банди
Зак Эфрон получил главную роль маньяка в независимом проекте под названием «Редкий злодей, воплощённое зло»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Эмоджи, Emoji
» Трейлер
» Русский трейлер

Планета обезьян: Война
Планета обезьян: Война, War for the Planet of the Apes
Прокат в России: 13 июля 2017 года
» Русский трейлер 3
» Трейлер 3

Голос из камня, Voice from the Stone
постеров: +1
» Русский трейлер 2
» Русский трейлер

Мелкие преступления, Small Crimes new
постеров: 1, кадров: 9
» Трейлер

Нелюбовь new
кадров: 3
» Трейлер

15 мая, понедельник

Роковое искушение, Beguiled
постеров: 1

14 мая, воскресенье
Бокс-офис США: 12-14 мая, «Стражи Галактики 2» игнорируют «Короля Артура»
Второй уикенд мая прошёл за океаном в точности согласно старой традиции, когда открывший лето старожил не только продолжает доминировать...
Трейлеры, кадры, постеры:

Снова дома, Home Again new
кадров: 5
» Трейлер

Цыганка, Gypsy new
кадров: 4
» Тизер

6 дней, 6 Days new
постеров: 5, кадров: 3
» Трейлер

Тачки 3
Тачки 3, Cars 3
Прокат в России: 15 июня 2017 года
» Трейлер 4

Все обновления за неделю
Рецензии и обзоры

Мелкие преступления: Обидно вышло
Максимально обаятельный Костер-Валдау много получает по роже, убегает от русских гопников и просто пытается вести себя хорошо, пока остальные видят в нём монстра

Ограды: Король джунглей
Как большинство драм, успешно перенесённых со сцены на экран, фильм обращает ограниченный набор локаций и персонажей себе на пользу

Галерея: Чужой: Завет
18 мая в мировой прокат выходит продолжение серии фильмов Ридли Скотта из вселенной ксеноморфов, получившее название «Чужой: Завет»

Меч короля Артура: Не поедем в Камелот
Поводы Гаю Ритчи порезвиться и вспомнить творческую молодость в конечном счёте никак не связаны с историей в целом

Миллиарды: Сезон 2: Соком траванулись
Финал сезона из всего этого супа получился вполне отменный — бодрый, острый, яркий и во многом неожиданный
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Стражи Галактики 2», рецензия . «Меч короля Артура», рецензия . «Чужой: Завет», кадры . «Мелкие преступления», отзыв . «Перестрелка», рецензия . «Основатель», отзыв . «Форсаж 8», отзыв . «Затерянный город Z», рецензия . «Пустота», отзыв . Сериал «Милларды», 2 сезон, отзыв . «Время первых», рецензия . «Ограды», отзыв . «Прочь», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Меч короля Артура", "Стражи Галактики 2", "Прочь", "Большой", "Доспехи бога: В поисках сокровищ", "Рок дог", "Урфин Джюс и его деревянные солдаты", "Кухня: Последняя битва"
Новинки кино 2017: "Чужой: Завет", "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", "Нелюбовь", "Спасатели Малибу", "Чудо-женщина", "Мумия", "Тачки 3", "Трансформеры 5: Последний рыцарь", "Гадкий я 3"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   