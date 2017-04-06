Кинокасса России: 11-14 мая, «Меч короля Артура» преодолевает

За пределами США «Меч короля Артура» собрал в минувший уикенд $29,6 млн с 18 тысяч экранов в 50 странах, и Россия была единственной, где ему удалось занять вершину чарта. Неумирающее влечение к Гаю Ритчи и монструозным нагромождениям спецэффектов позволило фильму собрать у нас 301 млн руб., с которыми он все равно проиграл семилетней «Битве титанов» (346 млн) и «Богам Египта» (329 млн), но вышел вперёд, например, «Конга: Острова Черепа» (284 млн) и «Великой стены» (239 млн). Интрига, если она есть, теперь заключается в том, хватит ли новичку сил добраться до итоговой кассы «Агентов А.Н.К.Л.», собравших два года назад чуть меньше 600 миллионов.

В затылок «Мечу» дышали спокойно обогнавшие его во всём остальном мире «Стражи Галактики 2» — собрав тонну денег за первую шестидневку, марвеловский сиквел упал у нас втрое, результатом чего стали 253 млн руб. за второй уикенд и 1,354 млрд руб. за 11 дней проката. В понедельник фильм уже успешно оставил позади первую часть (1,363 млрд), впереди у него теперь ещё около 250 миллионов.

На третьей строчке неожиданно прилично выступил «Большой» Валерия Тодоровского — со своими 86 млн руб. он в полтора раза обошёл прогнозы и показал лучший старт для российской не военно-исторической драмы со времён «Воина» (104 млн). С другой стороны, даже при дальнейшей выносливости фильм отобьёт производственный бюджет в 372 млн руб. в лучшем случае на две трети.

И наконец, «Прочь», выйдя в полноценный широкий прокат, фактически повторил результат своих праздничных предпоказов, итого налицо 36 млн руб. за уикенд и 69 млн руб. за девять дней проката. Итоговые сборы теперь должны составить немногим больше сотни.

На текущей неделе число всерьёз заметных премьер сокращается до одной — ей станет «Чужой: Завет», намеренный как минимум повторить 325-миллионный старт «Прометея». Валовая касса, тем временем, попробует остаться на уровне семи сотен. Следите за нашими обзорами.

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