Ролики россыпью: «Железное небо 2», «Планета обезьян», «Пираты Карибского моря» и авторское кино

Новый Каннский фестиваль — новые трейлеры авторского и просто претендующего на какие-то награды кино. Во-первых, показался новый Звягинцев со своей «Нелюбовью». Уже даже трейлер выдаёт холодный расчёт на фестивали. Любви в этом кино явно нет ни в каком смысле.

Во-вторых, А24 представила «Хорошее время» — драму с удивительным Паттинсоном, которая по стилистике и теме напоминает любое дешёвое европейское кино нулевых. В-третьих, Бри Ларсон, Вуди Харрельсон и Наоми Уоттс разыгрывают семейную драму в «Стеклянном замке», а Эмма Стоун и Стив Карелл — комичное противостояние теннисистов в «Битве полов».

И в-четвертых, Netflix показала полный трейлер «Окджи», новой картины автора «Сквозь снег», привезённой в Канны чисто ради престижа.

Также появились трейлеры аж двух психиатрических сериалов — драматического триллера для домохозяек «Цыганка» снова с Наоми Уоттс и маньячного детектива «Психиатр», спродюсированного режиссёром «Настоящего детектива».

Риз Уизерспун вернулась к романтическим комедиям в «Снова дома», а Уилл Фаррелл — к дурацким семейным комедиям в «Доме». Ну, и скоро нас ждёт отечественное фэнтези про попаданца и Кощея «Последний богатырь» и европейская фантастическая мелодрама «Орбита 9».

Блокбастеры продолжают добивать новыми международными и американскими трейлерами, которые уже лень смотреть. Это касается нового «Тора», новых «Тачек», новых «Трансформеров» и новой «Мумии». А совсем ближайшие премьеры перешли на ролики о съёмках и отрывки — это «Спасатели Малибу», «Чудо-женщина» и особенно «Пираты Карибского моря 5».

Брэд Питт продолжает жечь во втором трейлере военной сатиры «Машина войны». А тем временем мультфильм «Эмоджи» тщетно пытается привлечь внимание первым большим трейлером.

Но, наверное, самое интересное за последние две недели то, что фильм «Железное небо: Грядущая раса» жив и даже обещает выйти в начале следующего года. По этому случаю новый трейлер, в котором почти всё другое, но выглядит по-прежнему клёво.

На этом всё.

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