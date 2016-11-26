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Сериалы: 16 главных премьер зимы 2017

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 26 ноября 2016
Статьи » Анонс Сериалы

Карточный домик

Это зимнее межсезонье обещает быть самым скучным за много-много лет. По крайней мере, так видится на данный момент. Возможно, тот же Netflix внезапно исправит положение где-нибудь в январе, потому что на следующий год у него намечено много собственных проектов, но даты премьер у большинства не указаны. Даже примерно. Среди них, например, и очередные возрождения культовых шоу, и триллер Дэвида Финчера “Mindhunters”. Но пока стоит приготовится к тому, что достойных внимания оригинальных сериалов будет чрезвычайно мало. Основные премьеры будут за старыми шоу.

Читайте в материале:
«Рик и Морти»
«Человек в высоком замке»
«Восьмое чувство»
«Шерлок»
«Изумрудный город»
«Табу»
«33 несчастья»
«Родина»
«Шесть»
«Ривердэйл»
«Чёрные паруса»
«Девчонки»
«Миллиарды»
«Карточный домик»
«Заложница»
«Лучше звоните Солу»



«Рик и Морти» (“Rick and Morty”)
Сезон: 3-й
Премьера: декабрь

Трейлеров никаких нет. Есть только мелкие рекламные ролики, прозванные «неканоничными эпизодами». Информация о том, что вещание начнётся в конце ноября, оказалась слухами, и когда сериал явится, до сих пор неизвестно. Возможно, в декабре. Возможно, в течение зимы. Известно только, что он будет насчитывать 14 эпизодов. Это больше, чем любой предыдущий. И спустя всего год. Закрадываются сомнения, что Дэн Хармон сможет удержать прежний уровень, но пока не посмотрим — не узнаем.



«Человек в Высоком замке» (“Man in the High Castle”)
Сезон: 2-й
Премьера: 16 декабря

Продолжение одного из главных сериалов в портфеле «Амазон» — экранизации знаменитого романа Филипа К. Дика про мир победивших нацистов. Руфус Сьюэлл в главной роли.



Восьмое чувство

«Восьмое чувство» ("Sense8")
Сезон: 2-й
Премьера: 23 декабря

Продолжение небанальной фантастики сёстр Вачовски и Майкла Стражински. Под рождество обещают 2-часовой спешал, а уже полностью сезон выйдет в начале следующего года.



«Шерлок» (“Sherlock”)
Сезон: 4-й
Премьера: 1 января

Небритый Бенедикт Холмс, выбравшийся из плотного съёмочного графика, вроде как должен сразиться с воскресшим Мориарти или хотя бы разобраться с тем зловещим планом, в котором тот оказался посмертно замешан. Моффат вроде как обещает самый мрачный сезон из всех, что пытается подтверждить трейлер, но Моффату, как известно, верить нельзя, и не стоит исключать, что все четыре новых серии могут оказаться комедией.



«Изумрудный город» (“Emerald City”)
Сезон: 1-й
Премьера: 6 января

Необычная попытка сделать свою «Игру престолов», переосмыслив классическую детскую сказку. Теперь всё мрачнее, по-взрослому, с интригами и кровью. Картинка ожидаемо симпатичная, потому что режиссёр всех эпизодов — Тарсем Сингх, но харизмы у актёров никакой. Так что пока ожидания, скажем так, смешанные.



«Табу» (“Taboo”)
Сезон: 1-й
Премьера: 7 января

Личный проект Тома Харди, в который он для веса затащил Стивена Найта и Ридли Скотта. Историю Харди придумал со своим отцом, сам участвовал в написании сценария и сам сыграл главную роль. Странно, что не стал режиссировать, но в этом тоже отличился — пригласил двух скандинавов, один из которых, к слову, снимал оригинальное «Убийство».

Сюжет же рассказывает про 19-й век, о человеке по имени Джеймс Дилейни, который решает создать собственную судоходную империю.



«33 несчастья» (“Series of Unfortunate Events”)
Сезон: 1-й
Премьера: 15 января

Новая попытка экранизировать книжный сериал Лемони Сникета про сирот Бодлеров. Делает Netflix. Роль графа Олафа досталась Нилу Патрику Харрису, которого загримировали ещё сильнее, чем Джима Кэрри. Снова картонные декорации, и снова закадровый нарратив Сникета, который сам по себе тоже выдуманный персонаж. Выглядит мило, но даже если сериал окажется удачным, то потребуется время, чтобы вытеснить из головы экранизацию 2004 года. Не говоря уже о том, что точно не обойдётся без споров, кто лучший граф.



«Родина» (“Homeland”)
Сезон: 6-й
Премьера: 15 января

Кэрри Мэтисон и Саул Беренсон продолжают бороться с терроризмом на родной земле.

Читайте далее:
«Шесть»
«Ривердэйл»
«Чёрные паруса»
«Девчонки»
«Миллиарды»
«Карточный домик»
«Заложница»
«Лучше звоните Солу»

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Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2016/11/26/serials.shtml
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