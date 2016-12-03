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Моана:
Моана: Безопасные воды
о фильме: рецензия | кадры: 10 | трейлеры: 6 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Возможно ли, что мультфильм «Диснея», ставший таким сюрпризом в начале года, слишком завысил планку для тех, кому выпало следовать сразу за ним? Если «Зверополис», прикрываясь вроде бы знакомыми уже милыми говорящими зверушками, стал для студии шагом вперёд в плане и сюжетной проработки, и драматургии, и посыла, то «Моана» тут же оглядывается назад — как к самым недавним мюзиклам, несколько неожиданно покорившим мир, так и, что неслучайно, к ренессансу 1990-х, на который приходится расцвет творчества диснеевских ветеранов Клементса и Маскера.
Адаптация под 2010-е, которую можно наблюдать, выражается, разумеется, в технической стороне — для режиссёров, чьей последней работой была «Принцесса и лягушка», это первый компьютерный фильм, но благодаря им и их орде аниматоров он претендует на звание самого красивого в новейшей диснеевской истории; особенное достижение здесь — вода, по уровню правдоподобности превосходящая такие прежние вершины, как «Немо» и «Дори», а её частое явление главным героям в виде щупальца отсылает к тому, с чего подобные спецэффекты вообще начинались.
Более содержательно важный момент — повышенная чувствительность создателей по отношению как к описываемой культуре, так и непосредственно к главной героине. Полинезийская мифология, музыка, одежда получают предельно внимательное к себе отношение и привносят в фильм колорит, делающий его заметно интереснее того же насквозь вестернизированного и уже устаревшего «Аладдина»; выхваченная же из всего этого Моана — хоть и дочь вождя, но, как она с показательным гневом заявляет в ключевой сцене, «не принцесса», в кадре не наблюдается даже намёка на какого-нибудь мальчика ей в пару, ей бы обуздать океан, прижать к ногтю строптивого полубога и вернуть родному острову свежие кокосы.
Сложность в том, что весь этот безусловно достойный уважения эмпауэрмент ложится, примерно как и в «Холодном сердце», на раскиданную, простую в плохом смысле историю, в которой песни и экшн создателям явно важнее, чем серьёзная проработка чего- или кого-либо. В интервью авторы и вовсе не скрывают, что обнаружили скрипы в содержании, когда фильм уже вышел на стадию производства, в результате чего были срочно призваны на помощь и утверждены со-режиссёрами постановщики «Города героев».
Да, подобная история — не редкость на больших мультфильмах, в том числе тех, которые затем стали классикой, но у «Моаны» не получается объединить все замешанные в ней элементы в цельную картину. Дежурная смерть в семье и внезапный неурожай — не столько источники драмы и загадки, сколько быстрый мотиватор прогнать девушку с острова в открытый океан, несмотря на (разумеется) протесты отца с его (разумеется) собственной трагической предысторией, раскрываемой за десять секунд. Путешествие Моаны — вполне стандартный квест, в ходе которого авторы швыряют в неё разные препятствия, взбредающие в голову (армада миниатюрных пиратов, например — прямой привет «Дороге Ярости»), но не используют их, чтобы сделать её путь и внутренним тоже.
Ситуация оживляется, когда в кадре появляется Мауи — на его стороне привносящий разнообразие проказнический нрав, лучшая в фильме песня, созданные с помощью рисованной анимации живые татуировки и достигающая зрителя через все очевидные препятствия харизма Дуэйна Джонсона. Разыгрываемое странной парочкой в середине повествования бадди-муви — предсказуемо лучшая его часть, но и она подходит к концу, когда выясняется, что из обоих персонажей, помимо клише, больше ничего не выжать. Когда Моана и Мауи приплывают со своим злосчастным камнем к кульминации, та вдруг напоминает и вовсе лайковского «ПараНормана», только без его эмоционального надрыва и мотивации, а заканчивают они, никуда не сходя с проталкиваемого весь фильм нарратива о самореализации и самоутверждении, который, между тем, активно подтачивает сюжетный приём в виде постоянно приходящего на помощь океана.
Именно на последний и оказываются больше всего похожими создатели — время от времени они, может, и угрожают лодчонке своей героини громом и молниями, но даже после шторма её выбрасывает на берег ровно туда, куда требуется, и подобным образом фильм сам в той или иной степени обесценивает большинство её достижений. В плане и шуток, наполовину состоящих из идиота-петуха (странно, что свина с собой не взяли), и жизнеутверждающих диалогов («это ты делаешь себя тем, кто ты есть!» и т.п.), и драматических завязок-развязок это развлекающее, но на удивление механическое кино, запирающее внутри себя двух на редкость обаятельных, хоть и мало чем характеризуемых помимо этого главных героев. Они заслуживают лучшего.
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