  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Сериалы Фестивали Саундтрек Пропущенное УС История
Обновления Новинки кино 2016 Афиша Блог Новости Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы WIKI  

Лучшие сериалы

Мир Дикого запада:

Мир Дикого запада: Воспитание людей

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 5 декабря 2016
Статьи » Рецензия Сериалы
 
Поставьте фильму оценку!

HBO, безусловно, увидел здесь вторую «Игру престолов» — и во многом правильно увидел. Ведь чем в первую очередь цепляет мартиновский материал? Сложносочинённостью. Огромное количество персонажей проживает непредсказуемые судьбы, по ходу дела миллион раз меняя ценности, взгляды, сторону и прикид, и, в конце концов, часто умирая каким-нибудь глупым, стыдным и внезапным образом. Не масштабность баталий, не сиськи и расчленёнка, ни даже обаяние конкретных персонажей не привлекают так, как сюжетная жара.

«Мир дикого запада» годился для этой жары, как и сам Нолан-младший, набивший руку на сложносочинённости в «Подозреваемом». И футуристический парк с роботами в шляпах на роботах-лошадях мог бы стать чистым приключенческим роуд-муви с загадками и квестами, брутальным и просто увлекательным, и это был бы как раз мартиновский уровень. Однако Нолану этого было мало. Добавив для поддержки в соавторы собственную жену, он переосмыслил крайтоновский первоисточник настолько, что от того почти ничего не осталось. А то, что производством занималась не сама HBO, а «Уорнеры», позволяющие братьям Ноланам делать, что угодно, видимо, достаточно развязало ему руки.

Мир дикого запада

Уже пилот пообещал нечто большее, чем приключение. Он пообещал смысл. Правда, в дальнейшем сезон не раз позволял в этом сомневаться, иногда происходящее заставляло вспомнить об Абрамсе-продюсере, о «Лосте», о бисере ради бисера, но в итоге эти сомнения не оправдались. Полуторачасовой финал, лаконично завершающий основные сюжетные линии, даёт то самое ощущение — что ты смотрел это не зря. Нолановский сериал оказывается на голову выше и «Лоста», и «Престолов» благодаря базовому правилу драматургии: у автора должно быть что сказать.

«Я всегда любил хорошие истории», — говорит Хопкинс в своей финальной речи. Тут Нолан, конечно, сам себя хвалит чужими устами, но в целом заслуженно. Его сценарий нельзя назвать безупречным — нашлось место и брошенным второстепенным линиям, и нескольким небрежным допущениям ради красивого словца, вызывающим вопросы, на которые теперь уже точно не дадут ответы. Но он это смягчает толстым слоем философствования и повсеместного трагизма. Ровно как его старший брат, но только лучше.

«Мир дикого запада» — это мир наоборот. Тюрьма для одних, свобода — для других. Смертные приходят туда затем, чтобы стать бессмертными, и убивать тех, кто действительно бессмертен. Реальный мир здесь скучнее, чем мир искусственный. Роботы неотличимы от людей, от хаоса всё удерживают «несколько строчек кода», как часто повторяют персонажи.

Мир дикого запада

Нолан играет со всеми этими слоями дилемм и метафор, как в конструктор, в процессе выкладывая и «Бегущего по лезвию», и «Из машины», и собственное «Мементо», и многое другое. Даже чисто кинематографические фокусы, запутывающие зрителя, оказываются частью философской идеи. Так что складывается этакое обобщение по всему Филипу Дику. Оно мощно и красиво проходит, кажется, по всем возможным экзистенциальным вопросам — что такое сознание, на чём оно строится, какую роль для нас играют воспоминания, в чём наша цель, где наши боги, что делает людей людьми. Причём Нолан не только задаёт эти вопросы, но и вполне мудро, с наглядными примерами отвечает на них.

Разве что на фоне этого выглядит пугающим то, что планируется примерно пять сезонов. Первый задал слишком высокую планку, многие темы уже раскрылись прекрасно, и каким бы талантливым Нолан ни был, ему придётся очень постараться, чтобы в конце не скатиться в голый драматизм среди трупов и твистов.

Мир Дикого запада

Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2016/12/05/westworld.shtml
Превью галереи кадров целиком
Отзывы: [ 1 ] | Комментировать | Лучшие отзывы | Все рецензии
Оценка фильма: а также рецензии: результаты 
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
Три икса: Мировое господствоГолос монстраПассажирыКредо убийцыБегущий по лезвию 2049Джон Уик 2Гадкий я 3Призрак в доспехах

Лучшие отзывы    |    Оставить отзыв
 badgary
Заценил

Вчера посмотрел последнюю серию. Что сказать, удивили, удивили. Все что раньше видел до этого получалось на 90 проц. спрогнозировать, но тут все получилось хорошо и неожиданно в хорошем смысле этого слова. Все в меру и все сдержанно. Кто не должен был умереть тот не умер... далее

Остальные отзывы: [ 1 ]
Написать отзыв:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей.

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Рецензии в рубрике "СЕРИАЛЫ"

Сериалы: 16 главных премьер зимы 2017
Это зимнее межсезонье обещает быть самым скучным за много-много лет. Пока стоит приготовится к тому, что достойных внимания оригинальных сериалов будет чрезвычайно мало. Основные премьеры будут за старыми шоу

«Голиаф»:
Пьяный мастер
Герои регулярно напиваются, смотря в ночное бесконечное море, и время от времени уходят навстречу накатывающим волнам, и в этой депрессивной картине, как ни парадоксально, можно увидеть смысл просыпаться по утрам для себя лично

Сериалы: 25 важных премьер этой осени
Не считая продлённых сериалов, стартуют десятки новых шоу самых разных жанров и амбиций. Если отбросить всё неинтересное, дешёвое и просто необязательное, то оставшиеся сериалы всё равно кажется сейчас невозможным отсмотреть
Также на Кинокадре :

«Моана»:
Безопасные воды
Путешествие Моаны – вполне стандартный квест, в ходе которого авторы швыряют в неё разные препятствия, взбредающие в голову, но не используют их, чтобы сделать её путь и внутренним тоже

Новинки декабря: «Моана», спин-офф «Звёздных войн» и «Викинг»
Декабрь предельно беден в плане плотности проката — дежурная пара голливудских тяжеловесов распугивает всех остальных, а российские релизы дружно смотрят на 1 января, в промежутке же не остаётся почти ничего

Другой мир: Войны крови:
Астанавитесь!
Бытовая логика и мотивации постоянно приносятся в жертву позёрству или неожиданным поворотам. Из актёров почему-то старается только Лара Пулвер, заодно ответственная за хоть какую-то эротичность в кадре

По соображениям совести:
Наполовину
Люди мрут каждые десять секунд, причём некрасиво, внезапно и обидно. Смотрите, говорит Гибсон, как всё это ужасно и бессмысленно, вы только посмотрите!.. И всё это с постепенно увеличивающимся пафосом

«28 панфиловцев»:
Реконструкторы
Это и не патриотическая клюква, ведь прилагательное «советский» и фамилия Сталин в фильме про 41 год не звучат ни разу, и не реализм — если таковым не считать реконструкторские слёты

Фантастические твари и где они обитают:
Мой чемодан и другие звери
Всё, что происходит в чемодане — это невероятное мимими. Напротив, всё, что происходит вне оного чемодана, вызывает исключительное недоумение
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2016 декабрь 2017 январь февраль март
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Мир Дикого запада:

Мир Дикого запада
постеры сериала: 2
кадры из сериала: 55
трейлеры: 3

Похожие фильмы

"Секретные материалы"


Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Гуляй, Вася new
постеров: 1, кадров: 31
» Трейлер

Три икса: Мировое господство
Три икса: Мировое господство, xXx: The Return of Xander Cage
Прокат в России: 19 января 2017 года
» Отрывок
» Международный трейлер 2

Лучшие комментарии:
Кубо. Легенда о самурае : Светлой памяти Тоторо | GAGAR1N
Это было мягко так говоря очень неожиданно. Прям как любовь с первого взгляда или там солнца лучик, грящий что надежда таки есть... далее

21 декабря, среда
Майкл Штульбарг зачислился в третий сезон «Фарго»
Майкл Штульбарг последовал за Дэвидом Тьюлисом в третий сезон криминального сериала «Фарго»...
Дик Ван Дайк вернётся вместе с Мэри Поппинс
Дик Ван Дайк примет участие в съёмках кино-мюзикла Роба Маршалла «Мэри Поппинс возвращается» по мотивам одноимённой книги английской писательницы Памелы Трэверс...
Трейлеры, кадры, постеры:

Молчание
Молчание, Silence
Прокат в России: 26 января 2017 года
постеров: +1
» Международный трейлер

Голос монстра
Голос монстра, Monster Calls
Прокат в России: 23 февраля 2017 года
постеров: 1, кадров: +14
» О съёмках 2
» О съёмках

Золото, Gold
» Русский трейлер
» Британский трейлер

Лекарство от здоровья, Cure For Wellness
кадров: +9
» Русский трейлер 2
» Трейлер 2

Пассажиры
Пассажиры, Passengers
Прокат в России: 22 декабря 2016 года
кадров: +4
» Русский отрывок

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Рецензии и обзоры

Пассажиры: Ты мне всю жизнь испортил
Итого получилось красиво, местами излишне сопливо, местами недостаточно изобретательно и традиционно очень тупо

Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории: Утечки в реакторе
Главное открытие состоит в том, что это вообще не один фильм, а два, и первый является растянутым бесполезным прологом второго

Спектральный анализ: Делай, что умеешь
Интернет визжал бы целую неделю, если бы всё это сократилось до 10 минут, а в конце появилось лого видеоигры

Эш против Зловещих мертвецов: Адскими кругами
В середине «Эш» больше похож на «Константина», в которого ввели адскую дозу смешной чернухи, а всех героев поделили на классных идиотов и мёртвых идиотов. В этом смысле сериал по-прежнему крутой

Питомец: Акула и щенок
Окрашенная мрачной иронией история о том, как встретились агрессор и жертва, а точнее, два по-разному тронутых одиночества

Холистическое детективное агентство Дирка Джентли: Помощник детектива
Авторы не забывают всё время повышать накал сумасшествия, так что сериал благополучно держит марку до самого финала сезона

Мир Дикого запада: Воспитание людей
Сериал не только задаёт традиционные для киберпанка вопросы, но и вполне мудро, с наглядными примерами отвечает на них

Новогодний корпоратив: Праздника не будет
Половину фильма герои пытаются раскачать вечеринку, на которой вроде есть бухло, подарки и конкурсы, но все стоят с кислыми лицами. По иронии, то же самое делают сами авторы

Моана: Безопасные воды
Вполне стандартный квест, в ходе которого авторы швыряют в героиню разные препятствия, но никак их не используют
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 


Кино: мнение народа

Фильмы какого "нестудийного" жанра вы ждёте сильнее всего:
олдскул-боевики
"репортажные" триллеры
авторскую фантастику
инди-комедии
псевдодокументальное кино
другие жанры
нет, я смотрю только "большое" кино
результаты
Фильмы какого "нестудийного" жанра вы ждёте сильнее всего:
олдскул-боевики 20%
"репортажные" триллеры 6.3%
авторскую фантастику 43%
инди-комедии 6.7%
псевдодокументальное кино 5%
другие жанры 6.6%
нет, я смотрю только "большое" кино 13%



Кинокадр Новинки кино 2016 фильмы 2016 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2016   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Изгой-Один. Звёздные Войны», рецензия . «Пассажиры», отзыв . Сериал «Мир Дикого запада», рецензия . Сериал «Эш против Зловещих мертвецов», отзыв . «Моана», рецензия . «Питомец», отзыв . «Спектральный анализ», отзыв . «Новогодний корпоратив», отзыв . «28 панфиловцев», отзыв . Сериал «Холистическое детективное агентство», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2016 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Пассажиры", "Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории", "Дед Мороз. Битва магов", "Ёлки 5", "Призрачная красота", "Моана", "Три богатыря и Морской царь", "Новогодний корпоратив"
Новинки кино 2016: "Викинг", "Кредо убийцы", "Закон ночи", "Великая стена", "Три икса: Мировое господство", "Притяжение", "Трейнспоттинг 2", "Золото", "Джон Уик 2"

2003-2016 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   