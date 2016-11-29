Новинки декабря: «Моана», спин-офф «Звёздных войн» и «Викинг»

Роман КОРНЕЕВ , 29 ноября 2016

Декабрь последние годы предельно беден в плане плотности проката — дежурная пара голливудских тяжеловесов распугивает всех остальных, а российские релизы дружно смотрят на 1 января, в промежутке же не остаётся почти ничего, причём основная часть этого ничего сконцентрирована на первом уикенде, ещё более оголяя дальнейший прокат. Точно так случилось и на этот раз.

Судите сами — 1 декабря к нам наконец приезжает ноябрьский диснеевский хит «Моана», в кои-то веки что-то анимационное на фоне засилья игровых римейков диснеевской классики. Понятно, что детишки все пойдут сюда.

Для более же взрослой аудитории прокатчиками предложен запоздалый сиквел циничной комедии для взрослых с Билли Бобом Торнтоном «Плохой Санта 2». Ну, и для сторонников менее брутального кино в средне-широком прокате стартует романтически-шпионское кино с Марион Котийар и Брэдом Питтом «Союзники».

Если и этого мало — в нижесреднем прокате выходят хоррор с Аароном Экхартом «Инкарнация», женская мистика «Планетариум» и фильм-катастрофа Сарика Андреасяна «Землетрясение».

Вроде бы нормальный бодрый прокат, и ничто не предвещает беды, но уже 8 декабря на экраны внезапно выходит всего один фильм — проходная заокеанская комедия в стиле «Несносных боссов» с Джейсоном Бейтманом и Дженнифер Анистон «Новогодний корпоратив».

Больше про фильм сказать нечего, кроме того, что в узком прокате помогает ему отбывать номер триллер с Эми Адамс и Джейком Гилленхаалем «Под покровом ночи». И всё. Это декабрь или сентябрь?

15 декабря касса тоже достанется единственному игроку, но тут хотя бы это звучит логично — первый обещанный приквел-спин-офф ЗВ под путаным названием «Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории» снова покажет нам первую Звезду смерти, а также много чего другого ностальгического, за что «Дисней» уже буквально ненавидят, то ли ещё будет. Само кино пережило такой производственный ад, что ждать от него чего-то внятного — уже само по себе непросто.

Пара фильмов в итоге рискнули сунуться под этот каток, а именно: это самокритичная комедия с Николасом Кейджем «Миссия: Неадекватна» и отнюдь не самокритичная драма-драма с Уиллом Смитом «Призрачная красота».

Наконец 24 декабря фальстартом начнётся новогодняя битва — единственным заокеанским релизом случился романтический сайфай «Пассажиры» с Дженнифер Лоуренс и Крисом Праттом в одиночестве на гибнущем космическом корабле.

А вот остальные — загибайте пальцы: очередной бекмамбетовский альманах «Ёлки 5», эпический фэнтэзи-трэш Фёдором Бондарчуком «Дед Мороз: битва магов» (фальстартом в субботу, ожидаются эдакие игровые «Дети против волшебников», только вместо православия — синий дедушка), наконец тут же в широких превью также фальстартят анимационные «Три богатыря и морской царь». Это ещё кто-то смотрит?

Ну и наконец непосредственно под ёлочку весь этот зоопарк прирастёт ещё двумя проектами — анимационной и вообще неизвестно кому нужной «Снежной королевой 3» и, наконец, последней отечественной попыткой оправдать проведение «Года российского кино» по имени «Викинг». В последнем случае об чём кино — из анонсов неясно совершенно, очевидна только попытка снять отечественную версию «Игры престолов» с бастардами и рейтингом 18+, в остальном же это всё те же грабли: Данила Козловский, Максим Суханов, Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова, Сергей Безруков и режиссёр «Адмиралъа» Андрей Кравчук. Бюджет, на минуточку, превышает 20 миллионов долларов по текущему курсу, а когда он снимался, это был вообще почти сороковник. Вопросы есть? А зря, у нас к создателям есть масса вопросов. Впрочем, подождём премьеры.

Для себя же отметим, что фактически ради этого фильма по очень, надо предполагать, настойчивой просьбе Минкульта с декабря на 5 января у нас был перенесено «Кредо убийцы» с Майклом Фассбендером, но ничего, мы подождём. И припомним.

На этом список премьер уходящего года закрыт, предлагаем вашему вниманию список новинок 2017 года, следите за нашими анонсами и до встречи в новом году.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2016/11/29/premier.shtml

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