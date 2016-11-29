  Поиск на Кинокадре     
Афиша Оскар-2017 Новинки кино 2016 Трейлеры Кадры Отзывы Блог Новости
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Лучшие Форум Отзывы Соцсети WIKI  

Выбор редакции: маст си

Новинки декабря: «Моана», спин-офф «Звёздных войн» и «Викинг»

Роман КОРНЕЕВ, 29 ноября 2016
Статьи » Анонс Премьеры

Новинки декабря 2016

Декабрь последние годы предельно беден в плане плотности проката — дежурная пара голливудских тяжеловесов распугивает всех остальных, а российские релизы дружно смотрят на 1 января, в промежутке же не остаётся почти ничего, причём основная часть этого ничего сконцентрирована на первом уикенде, ещё более оголяя дальнейший прокат. Точно так случилось и на этот раз.

Судите сами — 1 декабря к нам наконец приезжает ноябрьский диснеевский хит «Моана», в кои-то веки что-то анимационное на фоне засилья игровых римейков диснеевской классики. Понятно, что детишки все пойдут сюда.

Для более же взрослой аудитории прокатчиками предложен запоздалый сиквел циничной комедии для взрослых с Билли Бобом Торнтоном «Плохой Санта 2». Ну, и для сторонников менее брутального кино в средне-широком прокате стартует романтически-шпионское кино с Марион Котийар и Брэдом Питтом «Союзники».

Если и этого мало — в нижесреднем прокате выходят хоррор с Аароном Экхартом «Инкарнация», женская мистика «Планетариум» и фильм-катастрофа Сарика Андреасяна «Землетрясение».

Вроде бы нормальный бодрый прокат, и ничто не предвещает беды, но уже 8 декабря на экраны внезапно выходит всего один фильм — проходная заокеанская комедия в стиле «Несносных боссов» с Джейсоном Бейтманом и Дженнифер Анистон «Новогодний корпоратив».

Больше про фильм сказать нечего, кроме того, что в узком прокате помогает ему отбывать номер триллер с Эми Адамс и Джейком Гилленхаалем «Под покровом ночи». И всё. Это декабрь или сентябрь?

15 декабря касса тоже достанется единственному игроку, но тут хотя бы это звучит логично — первый обещанный приквел-спин-офф ЗВ под путаным названием «Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории» снова покажет нам первую Звезду смерти, а также много чего другого ностальгического, за что «Дисней» уже буквально ненавидят, то ли ещё будет. Само кино пережило такой производственный ад, что ждать от него чего-то внятного — уже само по себе непросто.

Пара фильмов в итоге рискнули сунуться под этот каток, а именно: это самокритичная комедия с Николасом Кейджем «Миссия: Неадекватна» и отнюдь не самокритичная драма-драма с Уиллом Смитом «Призрачная красота».

Наконец 24 декабря фальстартом начнётся новогодняя битва — единственным заокеанским релизом случился романтический сайфай «Пассажиры» с Дженнифер Лоуренс и Крисом Праттом в одиночестве на гибнущем космическом корабле.

А вот остальные — загибайте пальцы: очередной бекмамбетовский альманах «Ёлки 5», эпический фэнтэзи-трэш Фёдором Бондарчуком «Дед Мороз: битва магов» (фальстартом в субботу, ожидаются эдакие игровые «Дети против волшебников», только вместо православия — синий дедушка), наконец тут же в широких превью также фальстартят анимационные «Три богатыря и морской царь». Это ещё кто-то смотрит?

Ну и наконец непосредственно под ёлочку весь этот зоопарк прирастёт ещё двумя проектами — анимационной и вообще неизвестно кому нужной «Снежной королевой 3» и, наконец, последней отечественной попыткой оправдать проведение «Года российского кино» по имени «Викинг». В последнем случае об чём кино — из анонсов неясно совершенно, очевидна только попытка снять отечественную версию «Игры престолов» с бастардами и рейтингом 18+, в остальном же это всё те же грабли: Данила Козловский, Максим Суханов, Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова, Сергей Безруков и режиссёр «Адмиралъа» Андрей Кравчук. Бюджет, на минуточку, превышает 20 миллионов долларов по текущему курсу, а когда он снимался, это был вообще почти сороковник. Вопросы есть? А зря, у нас к создателям есть масса вопросов. Впрочем, подождём премьеры.

Для себя же отметим, что фактически ради этого фильма по очень, надо предполагать, настойчивой просьбе Минкульта с декабря на 5 января у нас был перенесено «Кредо убийцы» с Майклом Фассбендером, но ничего, мы подождём. И припомним.

На этом список премьер уходящего года закрыт, предлагаем вашему вниманию список новинок 2017 года, следите за нашими анонсами и до встречи в новом году.


Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2016/11/29/premier.shtml
Отзывы: [ 1 ] | Комментировать | Лучшие отзывы | Все рецензии
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
Три икса: Мировое господствоГолос монстраПассажирыКредо убийцыБегущий по лезвию 2049Джон Уик 2Гадкий я 3Призрак в доспехах

Написать отзыв:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей.

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Рецензии в рубрике "ПРЕМЬЕРЫ"

Новинки ноября: «Доктор Стрэндж», «Прибытие», «Фантастические твари»
По итогам многомесячного уже затишья приход в кинотеатры настоящих блокбастеров не может не радовать. Другое дело, что в этом году блокбастеры как таковые, можно сказать, закончились

Новинки октября: «Мисс Перегрин», «Инферно», «Джек Ричер 2» и «Ледокол»
Если в больших залах средней степени заметности заокеанские блокбастеры ещё соревнуются за зрителя с отечественным кино, создавая тем самым видимость ажиотажа, то в малых залах показывать буквально нечего

Новинки сентября 2016: «Джейсон Борн», «Бен-Гур», «Бриджит Джонс 3», «Дуэлянт»
Сентябрьский прокат — самое глухое время года, однако даже для него находятся свои локальные тяжеловесы, к тому же в этом году после завершения летнего сезона прокат переполнен докудрамами и жанровым кино всех мастей
Также на Кинокадре :

Сериалы: 16 главных премьер зимы 2017
Это зимнее межсезонье обещает быть самым скучным за много-много лет. Пока стоит приготовится к тому, что достойных внимания оригинальных сериалов будет чрезвычайно мало. Основные премьеры будут за старыми шоу

Другой мир: Войны крови:
Астанавитесь!
Бытовая логика и мотивации постоянно приносятся в жертву позёрству или неожиданным поворотам. Из актёров почему-то старается только Лара Пулвер, заодно ответственная за хоть какую-то эротичность в кадре

По соображениям совести:
Наполовину
Люди мрут каждые десять секунд, причём некрасиво, внезапно и обидно. Смотрите, говорит Гибсон, как всё это ужасно и бессмысленно, вы только посмотрите!.. И всё это с постепенно увеличивающимся пафосом

«28 панфиловцев»:
Реконструкторы
Это и не патриотическая клюква, ведь прилагательное «советский» и фамилия Сталин в фильме про 41 год не звучат ни разу, и не реализм — если таковым не считать реконструкторские слёты

Фантастические твари и где они обитают:
Мой чемодан и другие звери
Всё, что происходит в чемодане — это невероятное мимими. Напротив, всё, что происходит вне оного чемодана, вызывает исключительное недоумение

«Хороший мальчик»:
Танцуй пока молодой
Фильм снят старательно, креативно и красиво во многих отношениях. Но когда авторы вдруг понимают, что нарубили слишком много, они логично решают нарубить ещё, в результате остаётся ощущение стремительно свёрнутого сериала
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2016 декабрь 2017 январь февраль март
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Гуляй, Вася new
постеров: 1, кадров: 31
» Трейлер

Три икса: Мировое господство
Три икса: Мировое господство, xXx: The Return of Xander Cage
Прокат в России: 19 января 2017 года
» Отрывок
» Международный трейлер 2

Лучшие комментарии:
Кубо. Легенда о самурае : Светлой памяти Тоторо | GAGAR1N
Это было мягко так говоря очень неожиданно. Прям как любовь с первого взгляда или там солнца лучик, грящий что надежда таки есть... далее

21 декабря, среда
Майкл Штульбарг зачислился в третий сезон «Фарго»
Майкл Штульбарг последовал за Дэвидом Тьюлисом в третий сезон криминального сериала «Фарго»...
Дик Ван Дайк вернётся вместе с Мэри Поппинс
Дик Ван Дайк примет участие в съёмках кино-мюзикла Роба Маршалла «Мэри Поппинс возвращается» по мотивам одноимённой книги английской писательницы Памелы Трэверс...
Трейлеры, кадры, постеры:

Молчание
Молчание, Silence
Прокат в России: 26 января 2017 года
постеров: +1
» Международный трейлер

Голос монстра
Голос монстра, Monster Calls
Прокат в России: 23 февраля 2017 года
постеров: 1, кадров: +14
» О съёмках 2
» О съёмках

Золото, Gold
» Русский трейлер
» Британский трейлер

Лекарство от здоровья, Cure For Wellness
кадров: +9
» Русский трейлер 2
» Трейлер 2

Пассажиры
Пассажиры, Passengers
Прокат в России: 22 декабря 2016 года
кадров: +4
» Русский отрывок

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Рецензии и обзоры

Пассажиры: Ты мне всю жизнь испортил
Итого получилось красиво, местами излишне сопливо, местами недостаточно изобретательно и традиционно очень тупо

Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории: Утечки в реакторе
Главное открытие состоит в том, что это вообще не один фильм, а два, и первый является растянутым бесполезным прологом второго

Спектральный анализ: Делай, что умеешь
Интернет визжал бы целую неделю, если бы всё это сократилось до 10 минут, а в конце появилось лого видеоигры

Эш против Зловещих мертвецов: Адскими кругами
В середине «Эш» больше похож на «Константина», в которого ввели адскую дозу смешной чернухи, а всех героев поделили на классных идиотов и мёртвых идиотов. В этом смысле сериал по-прежнему крутой

Питомец: Акула и щенок
Окрашенная мрачной иронией история о том, как встретились агрессор и жертва, а точнее, два по-разному тронутых одиночества

Холистическое детективное агентство Дирка Джентли: Помощник детектива
Авторы не забывают всё время повышать накал сумасшествия, так что сериал благополучно держит марку до самого финала сезона

Мир Дикого запада: Воспитание людей
Сериал не только задаёт традиционные для киберпанка вопросы, но и вполне мудро, с наглядными примерами отвечает на них

Новогодний корпоратив: Праздника не будет
Половину фильма герои пытаются раскачать вечеринку, на которой вроде есть бухло, подарки и конкурсы, но все стоят с кислыми лицами. По иронии, то же самое делают сами авторы

Моана: Безопасные воды
Вполне стандартный квест, в ходе которого авторы швыряют в героиню разные препятствия, но никак их не используют
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 


Кино: мнение народа

Что вам интересно на Кинокадре:
рецензии, обзоры
ролики
кадры, постеры
блоги, бокс-офис
новости
упрощённые сценарии
афиша
другое
результаты
Что вам интересно на Кинокадре:
рецензии, обзоры 71%
ролики 9.3%
кадры, постеры 3.6%
блоги, бокс-офис 2.1%
новости 3.8%
упрощённые сценарии 3.7%
афиша 3.2%
другое 3.1%



Кинокадр Новинки кино 2016 фильмы 2016 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2016   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Изгой-Один. Звёздные Войны», рецензия . «Пассажиры», отзыв . Сериал «Мир Дикого запада», рецензия . Сериал «Эш против Зловещих мертвецов», отзыв . «Моана», рецензия . «Питомец», отзыв . «Спектральный анализ», отзыв . «Новогодний корпоратив», отзыв . «28 панфиловцев», отзыв . Сериал «Холистическое детективное агентство», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2016 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Пассажиры", "Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории", "Дед Мороз. Битва магов", "Ёлки 5", "Призрачная красота", "Моана", "Три богатыря и Морской царь", "Новогодний корпоратив"
Новинки кино 2016: "Викинг", "Кредо убийцы", "Закон ночи", "Великая стена", "Три икса: Мировое господство", "Притяжение", "Трейнспоттинг 2", "Золото", "Джон Уик 2"

2003-2016 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   