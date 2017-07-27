«Джеймс Бонд 25», Кристофер Маккуорри, Марк Уолберг, Чарли Ханнам, Гаррет Хедлунд, Педро Паскаль и Джаред Харрис

Появились претенденты на место режиссёра фильма о Джеймсе Бонде

Вслед за объявлением даты релиза очередной картины о Бонде, появились претенденты на место режиссёра, хотя в итоге им может оказаться совсем другая персона. На данный момент у студии есть три кандидата: Дени Вильнёв, который снимает сейчас сиквел «Бегущего по лезвию», британец Дэвид Маккензи, известный по фильмам: «Любой ценой», «От звонка до звонка», «Музыка нас связала», «Последняя любовь на Земле», «Молодой Адам» и многим другим. И последний кандидат, он же, как говорят, выбор студии — парижанин Ян Деманж, отметившийся парой короткометражек, несколькими сериалами и единственным полнометражным фильмом — «71».

Подождём официальных назначений, а пока напомним, что за сценарий отвечают Нил Пёрвис и Роберт Уэйд, которые уже внесли заметный вклад во франшизу последними четырьмя картинами, собравшими для студии свыше $3 млрд. На главную роль агента 007 по-прежнему ждём Дэниела Крэйга, всё ещё не подтверждённого официально продюсерами Барбарой Брокколи, Майклом Уилсоном и студиями EON Productions и MGM.

25 фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде выйдет в прокат 8 ноября 2019 года. В Великобритании премьера, по традиции, состоится чуть раньше.

После «Миссии» Кристофер Маккуорри займётся «Хамелеоном»

Кристофер Маккуорри подписал контракт с Netflix на адаптацию статьи Дэвида Гранна из журнала "New Yorker" за 2008 год «Хамелеон» ("Chameleon").

В центре сюжета — история французского мошенника Фредерика Бурдена, который на протяжении 15 лет, с середины 1990-х до ареста в 2005 году, изображал пропавших подростков. На протяжении многих лет он жил в семье из Сан Антонио в Техасе, выдавая себя за их пропавшего сына, а также проникал в ночлежки для молодых людей, приюты для сирот, приёмные семьи, неполные средние школы и детские больницы. Удивительно, но тридцатилетнему, с залысинами, сыну алжирского иммигранта удавалось многие годы выдавать себя за подростка-сироту.

Карта его махинаций включала такие страны, как: Испания, Германия, Бельгия, Англия, Ирландия, Италия, Люксембург, Швейцария, Босния, Португалия, Австрия, Словакия, Франция, Швеция, Дания и США.

Арестовали мошенника благодаря зоркому преподавателю школы, который увидел его в телевизионной программе, где тот не стеснялся появляться, и установил истинную связь между ним и пропавшим школьником. По признанию самого Бурдена, он проделывал всё это с одной единственной целью — он хотел любви и внимания, которые не получил в детстве. В 2007 году Бурден женился на француженке и обзавёлся тремя собственными детьми.

Сценарий для психологического триллера пишут Теренс Уинтер («Клан Сопрано», «Волк с Уолл-стрит») и Карл Капоторто («Винил»). Маккуорри снимает фильм и выступает его продюсером вместе со своей женой Хизер Маккуорри, а также Теренсом Уинтером и его супругой Рэйчел Уинтер («Далласский клуб покупателей»).

«Тройная граница» нашла новых исполнителей

Марк Уолберг, Чарли Ханнам, Гаррет Хедлунд и Педро Паскаль («Игра престолов», «Нарко») договариваются об участии в криминальном триллере «Тройная граница» ("Triple Frontier"). Они присоединятся к ранее примкнувшему к проекту Махершалле Али («Карточный домик», «Загадочная история Бенджамина Баттона») и, вероятно, заменят числившихся долгое время среди участников: Джонни Деппа, Тома Хэнкса, Уилла Смита, Ченнинга Татума и Тома Харди.

События фильма происходят в печально известной пограничной области между Парагваем, Аргентиной и Бразилией, где сходящиеся реки Игазу и Парана образуют трудно контролируемый властями участок, идеально пригодный для организованной преступности. Среди героев истории целая россыпь мужских персонажей.

Снимает картину режиссёр Джей Си Чандор по сценарию Марка Боала («Повелитель бури»).

Съёмки проекта, который почти десять лет пытались запустить в производство, начинаются в августе и будут проходить в Колумбии и на Гавайях.

Джаред Харрис сыграет советского учёного в мини-сериале «Чернобыль»

Джаред Харрис сыграет одну из ведущих ролей в мини-сериале «Чернобыль» для телеканала НВО. Сценарий написал Крэйг Мазин («Белоснежка и охотник 2», «Поймай толстуху, если сможешь»), режиссёр — Йохан Ренк («Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы», «Викинги», «Мотель Бэйтсов»).

В центре сюжета — события вокруг аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла в апреле 1986 года. Авторы собираются рассказать правдивую историю о людях, пожертвовавших собой ради спасения Европы от глобальной катастрофы. Джаред Харрис сыграет советского учёного химика-неорганика с мировым именем Валерия Легасова, назначенного членом правительственной комиссии по расследованию причин аварии и ликвидации её последствий. Он одним из первых появился на месте аварии и вместо положенных двух-трёх недель провёл там четыре месяца, серьёзно подорвав своё здоровье. Легасов принимал решения, которые помогли предотвратить дальнейшие взрывы, и информировал правительство о ситуации в зоне аварии. Он также предложил состав смеси, которой в итоге был засыпан горящий реактор, предотвратив его дальнейшее разрушение, и настаивал на эвакуации города Припять. Спустя два года, в 1988 году, был найден повешенным у себя в квартире.

Съёмки проекта, который будет состоять из пяти частей, начнутся весной 2018 года в Литве. Продюсирует сериал президент и программный директор на НВО Кэри Антолис. В его производстве принимают совместное участие НВО и Sky Television.

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