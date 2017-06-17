Ролики россыпью: «Первому игроку приготовиться», «Тор 3», «Лига справедливости» и «Очень странные дела»

Почти две недели тоски в плане трейлеров закончились ударно — в Сан-Диего прошёл главный «Комик-кон». Итоги его, правда, неоднозначные: роликом много, но крутых — почти нет. Трейлер «Лиги справедливости» удручающий — Снайдер, видимо, решил вспомнить времена «300 спартанцев» и наснимать всё на фоне хромакея, да только хромакей нынче обмельчал, и выглядит новое кино не стильно и дорого, а трэшево и халтурно. «Первому игроку приготовиться», где Спилберг ностальгирует по фантастике 80-х, вообще похож на один сплошной синематик к несуществующей видеоигре.

Чуть получше у «Тора 3». Там много успешных диалоговых шуток и в целом выглядит свежее большинства «марвеловских» фильмов и даже вторых «Стражей галактики». При том что, по иронии, новый «Тор» как раз на «Стражей» и ориентируется. Короче, сюжет вряд ли удивит, но Таике Вайтити разрешили по-своему шутить и немного креативить — и это хороший знак.

Про «Тихоокеанский рубеж 2» сказать нечего — в тизере толком ничего не показали. Продолжаем копировать «Евангелион». Городское фэнтези «Яркий» с Уиллом Смитом смотрится вроде прикольно, но сюжетно до сих пор кажется мутью. Ещё бы ничего, но прошлая работа режиссёра — «Отряд самоубийц», а сценарист — незнающий меры вечный подросток Макс Лэндис, и поэтому возлагать надежды на это кино явно не стоит. Выйдет — посмотрим.

А кому нужно «Лего Ниндзяго» — вовсе непонятно.

Новый ролик «Кингзмана 2» обещает больше изворотливого экшена. Но в целом сюрпризов трейлер не показал — Вон, видимо, снял то же самое, но больше и краше.

Другое дело — новый «Бегущий по лезвию». Он до того красочный и свежий, что каждый новый ролик — событие, и второй трейлер не исключение.

Но в итоге «Комик-кон» всё-таки зарулили сериалы. Первый большой ролик «Очень странных дел», как выразился наш главред, лучше всего того, что Голливуд снял за год.

Не такой насыщенный — потому что премьера аж в 2018-ом — но всё равно интригующий и твёрдый тизер у «Мира дикого запада». Оба ролика выигрывают уже лишь потому, что технически круто сделаны. Без повсеместного чудовищного хромакея.

Вдогонку трейлер «Игры престолов» раскрыл дальнейшую судьбу Мелисандры, в «Проповеднике» бодро пробежались, кажется, по всему сезону, и даже «Ходячие мертвецы» смогли удивить стариком Риком (который, скорее всего, окажется сном собаки).

Хотя и без «Комик-кона» в конце прошлой недели Интернет внезапно усилился. Появился первый трейлер странной фантастической мелодрамы Гильермо дель Торо «Состояние воды» про любовь немой девушки и антропоморфной амфибии. Неожиданно во многих отношениях напоминает «Мех» с Николь Кидман.

Показалась и пожарная драма Косински «Дело храбрых» с кучей звёзд, в том числе Джеффом Бриджесом. Если внимательно посмотреть, то очевидно, что Косински остался верен себе во всём, несмотря на смену жанра. От саундтрека до постановки кадра.

Майкл Фассбендер снялся в холодном триллере про маньяка «Снеговик». Джеймс Франко и его друзья сделали комедию про съёмки культового трэшака «Комната». Тодд Хейнс зашёл на поле семейной фантастической мелодрамы в «Мире, полном чудес». На том же поле выступает «Трещина во времени».

Николас Холт в роли Сэлинджера в очередном байопике «Бунтарь во ржи», а сложно загримированный Гэри Олдман — в очередном байопике про Черчилля «Тёмные времена». Дэвид Линч по приколу снялся в независимой комедии своих друзей «Лаки», а Холли Берри пытается заработать денег в триллере про разгневанную мать «Похищение».

Также новые трейлеры у детектива «Ветреная река» с Реннером, криминальной комедии «Телохранитель киллера», феминистической драмы «Стеклянный замок», экшена «Наёмник», жизнеутверждающей драмы «Сильнее» и сериала «Нарко».

Много новых телероликов у хоррора «Аннабель 2», а много отрывков — у «Взрывной блондинки». У комедии «Малыш на драйве» Эдгара Райта — целая открывающая сцена. И разной степени важности ролики о съёмках — у «Рокового искушения», «Тёмной башни», той же «Блондинки» и следующих «Звёздных войн».

На этом всё.

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