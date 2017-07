Том Харди, Джаред Лето, Рик Роман Во и «Балерина»

Том Харди сыграет военного корреспондента

Том Харди подписался на главную роль в драме «Моя прошедшая война, я так скучаю по ней» ("My War Gone By, I Miss It So"). В основе картины — одноимённый биографический роман британского журналиста и военного корреспондента Энтони Ллойда. Режиссёр экранизации — Гэвин О’Коннор, он же выступает продюсером совместно со Скоттом Ла Стэйти.

Ллойд описывает как он, воспитанный в семье военных и на военных традициях и подвигах, стремится пережить войну на собственном опыте, находясь на её передовой. В возрасте 26 лет он уезжает из родной Англии в Боснию и в течение следующих трёх лет свидетельствует жестокость и бессмысленность военного конфликта между сербами, хорватами и боснийскими мусульманами в центре Европы. Подсев на повышенный уровень адреналина и вернувшись домой, он сталкивается с тяжёлыми последствиями своей зависимости.

На Харди книга произвела сильное впечатление: «Моя прошедшая война — жестокая история, которая задевает за живое и отсылает к природе привыкания к войне и военному опыту».

Джареду Лето предложили ведущую роль в «Бладшоте»

Джаред Лето получил предложение сыграть главную роль в проекте Sony Pictures и Valiant Entertainment «Бладшот» ("Bloodshot"). Два года назад компании анонсировали создание кинематографической вселенной на основе комиксов «Бладшот» и «Предвестник» ("Harbinger").

Лето предложена роль бывшего киллера мафии Анджело Морталли, попавшего в программу защиты свидетелей. Однако вскоре его похищает агент ФБР и вместо новой жизни Анджело становится подопытным сверхсекретной правительственной программы по созданию идеального солдата. Ему стирают все воспоминания и вживляют миллиарды нанитов, благодаря которым у него появляется сверхсила и способность к ускоренной регенерации. Со временем некоторые воспоминания начинают возвращаться, и Анджело решает отомстить всем, кто замешан в его трансформации.

Режиссёром «Бладшота» назначен Дэйв Уилсон, снимавший при Blur Studios киноролики для видеоигр: Halo 2, Mass Effect 2 и BioShock Infinite, а также сотрудничавший с Тимом Миллером на «Дэдпуле». За сценарий отвечает оскароносец Эрик Хайссерер, продюсер — Мэттью Вон. Предполагается, что у фильма будет, как минимум, один сиквел.

У «Джона Уика» появится спин-офф под названием «Балерина»

У кинокомпании Lionsgate имеются планы по созданию экшен-фильма с женским персонажем на лидирующей позиции из вселенной Джона Уика. Рабочее название картины — «Балерина» ("Ballerina"). Сюжет для проекта напишет многообещающий новичок Шэй Хэттен, чей предыдущий сценарий в прошлом году удостоился попасть в голливудский «Чёрный список».

«Балерину» хотят снять в духе знаменитой картины Люка Бессона «Её звали Никита» . В центре сюжета — история молодой женщины-киллера, которая поклялась отомстить другим киллерам, убившим всю её семью.

Продюсером ленты выступит Бэзил Иваник через принадлежащую ему компанию Thunder Road.

Напомним, что в рамках расширения вселенной Джона Уика в прошлом месяце был анонсирован телевизионный спин-офф фильмов «Отель Континенталь» ("Continental"), в центре сюжета которого окажется роскошная гостиничная сеть для киллеров.

Рик Роман Во стал режиссёром «Падения ангела»

Режиссёр Рик Роман Во («Выстрел в пустоту», «Стукач», «Преступник») получил место режиссёра в экшен-триллере «Падение ангела» от Millennium Films, продолжении «Падения Олимпа» и «Падения Лондона». Джерард Батлер вернётся к роли агента секретной службы Бэннинга.

В первом фильме произошёл захват Белого дома. Бывший телохранитель президента Майк Бэннинг приходит в себя, будучи заблокированным в здании вместе с похищенным главой государства Бенджамином Эшером. Чтобы занять Белый дом, спасти президента и предотвратить более масштабную катастрофу, Совет нацбезопасности вынужден положиться на ценную информацию от Бэннинга.

В продолжении неожиданно умирает премьер-министр Великобритании, и Бэннинг с президентом Эшером и главой секретной службы Линн Джейкобс отправляются на его похороны в Лондон. Как только высокопоставленные персоны начинают прибывать, происходит серия террористических атак, Джейкобс смертельно ранена, а Бэннингу предстоит во что бы то ни стало вывезти президента в безопасное место.

Сценарий «Падения ангела» вновь написали Крайтон Ротенбергер и Кэтрин Бенедикт. Предполагается, что в триквеле объектом террористов станет сам агент Бэннинг. Кроме того, название фильма является кодовым обозначением самолёта президента, так что в сюжет может вернуться президент Ашер, которого в первой картине сыграл Аарон Экхарт, или его преемник. Ожидается возвращение в картину Моргана Фримана, сыгравшего Аллана Трамбулла, спикера Палаты представителей США.

Кроме исполнения главной роли, Батлер выступит продюсером фильма вместе с Марком Гиллом, Мэттом О'Тулом, Аланом Сигелом и Джоном Томпсоном. Исполнительные продюсеры — Ави Лернер, Кристин Ота и Тревор Шорт. Съёмки ранее планировались на начало года и, как видим, они задерживаются. Дата релиза пока не изменилась, фильм по-прежнему стоит в планах на 2018 год.

