Сандра Буллок, Дэвид Бениофф, Ди Би Вайсс и «Похитители тел»

Сандра Буллок сыграет героиню постапокалиптического хоррор-триллера

Сандра Буллок договаривается об участии в постапокалиптическом триллере для Netflix «Скворечник» ("Bird Box") по одноимённому хоррор-произведению Джоша Малермана 2014 года. Роман переведён на русский язык в 2017 году под названием «Птичий короб». Актрисе предложили в экранизации главную женскую роль.

Героиня Буллок — мать-одиночка Мэлори, которая живёт с двумя четырёхлетними детьми, как и горстка выживших после инопланетного вторжения, в постапокалиптическом мире, закрывшись от дневного света. Люди добровольно заколотили и завесили окна и заперлись в своих домах, чтобы не увидеть снаружи нечто — человека, монстра или устройство, никто не знает что именно, потому что один взгляд на это делает людей безумными и грозит страшной смертью. Чтобы остаться в живых за порогом дома, приходится завязывать глаза и ориентироваться на слух. Мэлори узнаёт, что есть безопасное место, где ещё живут люди, и решает бежать из своего дома-тюрьмы. В дороге она полностью полагается на острый слух своих детей, которые росли и учились различать звуки в абсолютной темноте.

В 2013 году роман приобрела кинокомпания Universal, назначила сценаристом проекта Эрика Хайссерера, а режиссёром Андреса Мускетти («Мама», «Оно»). Теперь картину будет снимать Сюзанна Биер по тому же сценарию Хайссерера. Съёмки стартуют в августе, продюсер — Скотт Стубер.

Создатели «Игры престолов» анонсировали новый проект для HBO

Создатели хита НВО «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Ди Би Вайсс разрабатывают для канала НВО новый сериал «Конфедерат» ("Confederate"). Они напишут сценарий, а также выступят шоураннерами и исполнительными продюсерами. Объявление сделал програмный директор телеканала Кейси Блойс.

Действие «Конфедерата» разворачивается в альтернативной Америке и рассказывает о событиях, которые привели к третьей гражданской войне, в результате которой произошло отделение южных штатов и образование нового государства с сохранившимся и осовременившимся рабством. В истории много героев по обе стороны демилитаризованной зоны Мэйсона-Диксона: борцы за свободу, охотники за рабами, политики, сторонники отмены рабства, журналисты, руководители рабовладельческих конгломератов и семьи порабощённых ими людей.

Кейси Блойс видит в проекте возможность снова плодотворно поработать с Бениоффом и Вайссом, которых руководство телеканала высоко ценит и с которыми, очевидно, не желает расставаться.

«Их умный, ироничный и визуально завораживающий подход к изложению истории привлекает внимание аудитории и увлекает её в незабываемое приключение, — говорит Блойс. — "Конфедерат" не должен стать исключением».

Бениофф и Вайсс говорят, что работали над концепцией проекта многие годы и поначалу думали, что это будет полнометражный фильм. Однако их опыт с «Игрой престолов» убедил в том, что сериальный формат на НВО как нельзя лучше подойдёт их задумке. Они также добавили, что в сериале будет показан новый мир, в котором не будет мифических существ вроде драконов и белых ходоков.

К творческому дуэту подключатся также сценаристы Нишелл Трамбл («Правосудие», «Хорошая жена») и Малкольм Спеллман («Империя»).

Warner Bros. вновь экранизирует роман Джека Финнея «Похитители тел»

Кинокомпания Warner Bros. Pictures готовит третий римейк фильма 1993 года «Похитители тел», который был снят по одноимённому роману американского писателя-фантаста Джека Финнея. Второй римейк Оливера Хиршбигеля под названием «Вторжение» студия выпустила в 2007 году. Главные роли в нём сыграли Николь Кидман и Дэниел Крэйг. У картины был непростой производственный период с переписыванием сценария и пересъёмками с тогда ещё братьями Вачовскими. От литературного первоисточника в ней сохранилась лишь основная идея.

События романа Финнея происходят в 1953 году в небольшом калифорнийском городке Санта-Мира, куда после двухнедельной медицинской конференции возвращается доктор Майлз Беннелл. Он обнаруживает странные явления, связанные с тем, что у многих людей меняется их обычное поведение. Причём до такой степени, что их родные и близкие начинают утверждать, что они теперь являются совсем другими людьми. Майлз обращается к знакомому психиатру, который говорит, что таких пациентов становится всё больше. Спустя несколько дней ситуация якобы нормализуется даже без медицинской помощи. Вскоре Майлз узнаёт, что виной всему странное растение, плоды которого быстро вырастают в человекоподобных существ, перенимая мельчайшие детали внешности людей и замещающие их собой во время сна.

Роман был впервые издан в журнале "Collier's" в 1954 году, а в 1955-м состоялось его книжное издание. Первая экранизация вышла уже через год, в 1956 году, под названием «Вторжение похитителей тел». Режиссёр картины — Дон Сигел. Она считается наиболее близкой к оригинальной истории Финнея, имеет культовый статус и занимает почётное место в Национальном реестре фильмов при Библиотеке Конгресса США, чего удостаиваются далеко не все голливудские кино-творения. Вторая экранизация научно-фантастического произведения состоялась в 1978 году. Картину снял Филип Кауфман, а главную роль в ней сыграл Дональд Сазерленд. Режиссёр Дон Сигел, ответственный за первую экранизацию, также появился в этом фильме в небольшой роли водителя такси.

Сценарий новой версии напишет автор «Заклятия 2» Дэвид Лесли Джонсон, продюсер — Джон Дэвис.

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