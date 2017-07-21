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Энн Хэтуэй и «Доктор Дум»

Киноблог » Вести с полей » 21 июля 2017, 13:32:04
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Энн Хэтуэй получила главную роль в триллере «O2»

Энн Хэтуэй

Энн Хэтуэй сыграет героиню инди-триллера с элементами научной фантастики «O2». Проект сравнивают с картиной Альфонсо Куарона 2014 года «Гравитация» и триллером Родриго Кортеса 2010 года «Погребённый заживо», где сюжет замыкается вокруг одного персонажа.

Сценарий, который написала Кристи Леблан, взят из «Чёрного списка» лучших сценариев за 2016 год и рассказывает о женщине, проснувшейся в криогенной камере. Она не помнит, как попала в смертельную ловушку и ей надо что-то придумать, чтобы выбраться наружу пока не закончится кислород.

Хэтуэй не только сыграет героиню истории, но и выступит продюсером картины вместе со Сьюзан Баймель, Адамом Рибэком и Джеймсом Энглом от компании Echo Lake, а также Стюартом Фордом и Грегом Шапиро от IM Global, которая профинансирует производство фильма. Съёмки начнутся этой осенью, а в настоящий момент идут поиски режиссёра.

Ной Хоули анонсировал сольный фильм «Доктор Дум»

Доктор Дум

Создатель сериалов «Фарго» и «Легион» Ной Хоули анонсировал на проходящем в Сан-Диего конвенте Comic-Con разработку фильма «Доктор Дум», который не будет связан с телеканалом FX, сотрудничество с которым продолжается уже несколько лет.

О проекте пока мало что известно, кроме того, что это будет сольный фильм о главном противнике Фантастической четвёрки, и Хоули планирует возглавить его съёмки в качестве режиссёра. На данный момент его режиссёрский опыт ограничивается парой эпизодов «Фарго» и одним «Легиона». Если он будет назначен режиссёром «Доктора Дума» официально, то этот кинокомикс станет его дебютом в большом кино.

Доктор Дум или Виктор фон Дум — злодей марвеловской вселенной, созданный Стэном Ли и Джеком Кирби в 1962 году. Впервые он появился в пятом номере «Фантастической четвёрки» как диктатор-тиран вымышленной страны Латверии.

Его лицо сильно пострадало в результате эксперимента, в чём он обвинил Рида Ричардса. С тех пор Дум носит свою фирменную железную маску. Он и учёный и волшебник, в комиксах выступал не только злодеем, но и героем. Несмотря на то, что его главным противником является Фантастическая четвёрка, ему приходилось сражаться и другими супергероями: Человеком-пауком, Железным человеком, Доктором Стрэнджем, Людьми Икс, Мстителями и т.д.

Главная особенность Дума — его мощнейший интеллект, что ставит его на один уровень с Ридом Ричардсом. Благодаря магическим навыкам он сумел значительно увеличить свою силу и броню. Кроме того, он является экспертом в робототехнике, кибернетике и инженерном деле, что позволило ему использовать в своих целях думботов — управляемых копий.

В кино персонажа играли: Джулиан Макмэхон в «Фантастической четвёрке» 2005 года и во «Вторжении Серебряного сёрфера» в 2007, а также Тоби Кеббел в перезагрузке 2015 года и Джозеф Калп в фильме 1994 года.

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