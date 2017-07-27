После «Миссии» Кристофер Маккуорри займётся «Хамелеоном»

Кристофер Маккуорри подписал контракт с Netflix на адаптацию статьи Дэвида Гранна из журнала "New Yorker" за 2008 год «Хамелеон» ("Chameleon").

В центре сюжета — история французского мошенника Фредерика Бурдена, который на протяжении 15 лет, с середины 1990-х до ареста в 2005 году, изображал пропавших подростков. На протяжении многих лет он жил в семье из Сан Антонио в Техасе, выдавая себя за их пропавшего сына, а также проникал в ночлежки для молодых людей, приюты для сирот, приёмные семьи, неполные средние школы и детские больницы. Удивительно, но тридцатилетнему, с залысинами, сыну алжирского иммигранта удавалось многие годы выдавать себя за подростка-сироту.

Карта его махинаций включала такие страны, как: Испания, Германия, Бельгия, Англия, Ирландия, Италия, Люксембург, Швейцария, Босния, Португалия, Австрия, Словакия, Франция, Швеция, Дания и США.

Арестовали мошенника благодаря зоркому преподавателю школы, который увидел его в телевизионной программе, где тот не стеснялся появляться, и установил истинную связь между ним и пропавшим школьником. По признанию самого Бурдена, он проделывал всё это с одной единственной целью — он хотел любви и внимания, которые не получил в детстве. В 2007 году Бурден женился на француженке и обзавёлся тремя собственными детьми.

Сценарий для психологического триллера пишут Теренс Уинтер («Клан Сопрано», «Волк с Уолл-стрит») и Карл Капоторто («Винил»). Маккуорри снимает фильм и выступает его продюсером вместе со своей женой Хизер Маккуорри, а также Теренсом Уинтером и его супругой Рэйчел Уинтер («Далласский клуб покупателей»).

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