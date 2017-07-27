|
После «Миссии» Кристофер Маккуорри займётся «Хамелеоном»
Кристофер Маккуорри подписал контракт с Netflix на адаптацию статьи Дэвида Гранна из журнала "New Yorker" за 2008 год «Хамелеон» ("Chameleon").
В центре сюжета — история французского мошенника Фредерика Бурдена, который на протяжении 15 лет, с середины 1990-х до ареста в 2005 году, изображал пропавших подростков. На протяжении многих лет он жил в семье из Сан Антонио в Техасе, выдавая себя за их пропавшего сына, а также проникал в ночлежки для молодых людей, приюты для сирот, приёмные семьи, неполные средние школы и детские больницы. Удивительно, но тридцатилетнему, с залысинами, сыну алжирского иммигранта удавалось многие годы выдавать себя за подростка-сироту.
Карта его махинаций включала такие страны, как: Испания, Германия, Бельгия, Англия, Ирландия, Италия, Люксембург, Швейцария, Босния, Португалия, Австрия, Словакия, Франция, Швеция, Дания и США.
Арестовали мошенника благодаря зоркому преподавателю школы, который увидел его в телевизионной программе, где тот не стеснялся появляться, и установил истинную связь между ним и пропавшим школьником. По признанию самого Бурдена, он проделывал всё это с одной единственной целью — он хотел любви и внимания, которые не получил в детстве. В 2007 году Бурден женился на француженке и обзавёлся тремя собственными детьми.
Сценарий для психологического триллера пишут Теренс Уинтер («Клан Сопрано», «Волк с Уолл-стрит») и Карл Капоторто («Винил»). Маккуорри снимает фильм и выступает его продюсером вместе со своей женой Хизер Маккуорри, а также Теренсом Уинтером и его супругой Рэйчел Уинтер («Далласский клуб покупателей»).
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/07/27/5270.shtml?1
Раздел Вести с полей
Также в блоге:
Ролики россыпью: «Первому игроку приготовиться», «Тор 3», «Лига справедливости» и «Очень странные дела» » Ссылка дня » 24/07
5 лучших роликов недели: Джефф Голдблюм, «Бегущий по лезвию», кастинг на Дамблдора и «Порнхаб» » Ссылка дня » 23/07
|
Вслед за объявлением даты релиза очередной картины о Бонде, появились претенденты на место режиссёра...
Кристофер Маккуорри подписал контракт с Netflix на адаптацию статьи Дэвида Гранна из журнала "New Yorker" за 2008 год «Хамелеон»...
Марк Уолберг, Чарли Ханнам, Гаррет Хедлунд и Педро Паскаль договариваются об участии в криминальном триллере «Тройная граница»...
Джаред Харрис сыграет одну из ведущих ролей в мини-сериале «Чернобыль» для телеканала НВО. Сценарий написал Крэйг Мазин...
» Отрывок
Взрывная блондинка : Чудо в ботфортах | Jubal Harshaw
Смотрел фильм, много думал, понял несколько вещей: 1.Курение вредит вашему здоровью. 2... далее
26 июля, среда
Том Харди подписался на главную роль в драме «Моя прошедшая война, я так скучаю по ней»...
Джаред Лето получил предложение сыграть главную роль в проекте Sony Pictures и Valiant Entertainment «Бладшот»...
У кинокомпании Lionsgate имеются планы по созданию экшен-фильма с женским персонажем на лидирующей позиции из вселенной Джона Уика...
Режиссёр Рик Роман Во получил место режиссёра в экшен-триллере «Падение ангела» от Millennium Films...
Бегущий по лезвию 2049, Blade Runner 2049
Прокат в России: 5 октября 2017 года
Малыш на драйве, Baby Driver
Прокат в России: 24 августа 2017 года
Матрица времени: Девочки
Дюнкерк: Люди и цифры
Игра престолов: Опенинг 7 сезона: Дени идёт по коридору
Планета обезьян: Война: Ревенант
Человек-паук: Возвращение домой: Пролёты и пробежки
|
|
|
|
|
«Дюнкерк», рецензия ММКФ 2017, фото «Планета обезьян: Война», рецензия «Игра престолов», начало 7 сезона, отзыв «Трансформеры 5», рецензия Сериал «Американские боги», отзыв «Человек-паук: Возвращение домой», рецензия «Сырое», отзыв Сериал «Каслвания», отзыв «Фарго», 3 сезон, отзыв «Матрица времени», отзыв Сериал «Блеск», отзыв