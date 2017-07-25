Объявлена дата релиза 25 фильма о Джеймсе Бонде

Продюсеры Майкл Уилсон, Барбара Брокколи, компания EON Productions и глава Metro-Goldwyn-Mayer Inc. Гэри Барбер объявили, что 25 фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде выйдет в прокат 8 ноября 2019 года. По традиции, в Великобритании премьера состоится чуть раньше.

Над фильмом в поте лица трудятся сценаристы-ветераны киносериала Нил Пёрвис и Роберт Уэйд, ответственные также за сценарии: «007: Казино Рояль», «007: Квант милосердия», «007: Координаты Скайфолл» и «007: Спектр». То есть все те проекты, в которых снимался Дэниел Крэйг и которые принесли своим создателям свыше $3 млрд кассовых сборов, сделав франшизу с этим актёром самой прибыльной за всю её историю.

Об официальном назначении Крэйга на роль Бонда в объявлении ничего не говорится, но обещается это исправить уже в скором времени. Неофициально, как мы помним, актёр уже дал своё согласие на съёмки. Помимо главного исполнителя, будет объявлено имя режиссёра и основной актёрский состав. К слову, не так давно о своей симпатии к проекту высказывался Кристофер Нолан.

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