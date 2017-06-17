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Бокс-офис США: 21-23 июля, Нолан продолжает и выигрывает

Киноблог » Бокс-офис » 23 июля 2017, 21:49:58
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Дюнкерк

В большей степени, чем его предыдущие оригинальные проекты, «Дюнкерк» должен был доказать значимость для зрителя самого имени Кристофера Нолана, в остальном не имея при себе ни жанрового элемента, ни кинозвёзд в центре, а также являясь большим военным кино, в котором абсолютно никакой роли не играют американские солдаты, и к тому же мало стандартной драматургии. По итогам начавшейся ещё год назад рекламной кампании и при поддержке критиков миссия была выполнена — военно-выживальческий триллер добыл на старте $50,5 млн, обойдя «Интерстеллар» ($47,5 млн) и показав второй в истории старт для фильма о Второй мировой после «Перл Харбора» ($59 млн).

Помимо этого, перед нами первый высокобюджетный хит всего года, не принадлежащий к франчайзу, да и число успешных оригинальных релизов 2017-го вообще даже вместе с «Дюнкерком» можно посчитать по пальцам одной руки. Вопрос теперь в том, сумеет ли он обойти «Прочь» ($175,5 млн), чтобы стать в Штатах лидером этого дерби; первые зрительские рейтинги у фильма достойные, и он как минимум должен распродавать «аймаксы» до самого сентября, однако феноменальной выносливости это ещё не гарантирует. Так или иначе, 160-180 миллионов дома и 400+ общемировых являются реальной целью, в лучшем же случае «Дюнкерк» подберётся в Штатах к двум сотням, а по миру покорит полмиллиарда.

Девчачья поездка

Вторую строчку за океаном урвала ещё одна премьера с говорящим названием «Девчачья поездка» — со своими $30,4 млн фильм стал первым комедийным хитом аж со времён «Очень плохих мамочек» ($23,8 млн), а заодно оставил позади «Девичник в Вегасе» ($26,2 млн) и поравнялся с «Девушкой без комплексов» ($30,1 млн). Даже при слабой выносливости новичок теперь несколько раз окупит затраты в $19 млн — но у него вполне есть шансы воспользоваться отсутствием конкуренции в августе и собрать больше сотни.

Следом расположился дуэт старожилов, которые при этом неожиданным и удручающим образом поменялись местами. Так, впереди оказался «Человек-паук: Возвращение домой» — на третьей неделе кинокомикс немного стабилизировался и упал ровно вдвое к $22 млн за уикенд и $251,7 млн текущей кассы, которую он увеличит ещё на 60-80 миллионов. И уже за ним на четвёртую строчку с первой рухнула «Планета обезьян: Война» — после и без того слабого старта фильм просел почти втрое, придя к $20,4 млн за второй уикенд и лишь $97,8 млн за 10 дней проката, к которым он добавит ещё от силы сороковник. Сразу и не вспомнить, когда в последний раз высокобюджетный сиквел с такими высокими рейтингами критиков и зрителей терпел такую неудачу в прокате.

Валериан и город тысячи планет

Ну, и замкнула пятёрку лидеров катастрофа, которую так ничто и не смогло предотвратить. После неожиданного успеха «Люси» Люк Бессон вложил $200 млн в лелеемый им десятилетиями космический трип «Валериан и город тысячи планет», однако зачем-то полез вместо пустого августа к июльским тяжеловесам, сопровождаемый неубедительными для американской публики трейлерами и непроверенными актёрами; добавить критику, хвалившую замысел больше исполнения, и результатом стали печально предсказуемые $17 млн, с которыми фильм проиграл даже «Восхождению Юпитер» ($18,4 млн), не говоря уже про столь же гиковский «Тихоокеанский рубеж» ($37,3 млн). Да, режиссёр сделал ударение на том, что 96% бюджета были заранее отбиты после продажи прав на прокат мировым дистрибьюторам, поэтому он и его EuropaCorp не станут банкротами — но в этом и заключается весь успех, о любых продолжениях здесь можно забыть.

Далее целая группа старожилов дружно опустилась на треть, и на выходе «Гадкий я 3» показал $12,7 млн за четвёртый уикенд и $213,3 млн подытога, «Малыш на драйве» — $6 млн и $84,2 млн, «Любовь — болезнь» — $5 млн и $24,5 млн, «Чудо-женщина» — $4,6 млн и $389 млн. Мультфильм здесь продолжает упрямо идти к 250 миллионам, музыкальный экшн Эдгара Райта — к сотне, а кинокомикс Пэтти Дженкинс, в субботу обошедший «Стражей Галактики 2» ($387,3 млн), чтобы стать самым кассовым фильмом этого лета, теперь отсчитывает дни до 400 лям.

На этом период ожидаемых больших хитов за океаном резко подошёл к концу, отныне и до начала осени в прокат будут выходить лишь среднебюджетники с надеждой на успех — первыми из них в грядущую пятницу станут анекдотичный «Эмоджи фильм» (3700+) и стилизованный экшн-бенефис Шарлиз Терон «Взрывная блондинка» (3200). Следите за нашими обзорами.


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