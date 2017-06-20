Кинокасса России: 20-23 июля, «Дюнкерк» проваливается на вершине

Поскольку имя Кристофера Нолана само по себе для нашего зрителя по-прежнему значит гораздо меньше, чем для западного, у нас летний бокс-офис уже умер — при наличии, как всегда, ровно одной претендовавшей хоть на что-то премьеры валовая касса опустилась ещё на четверть и составила теперь уже 480 млн рублей, это худший результат со времён последнего уикенда апреля, когда прокатчики намеренно отказались от больших премьер перед началом летнего сезона.

На минувшей неделе такого оправдания не было — большие залы занял «Дюнкерк», и вынес он из кинотеатров по итогам уикенда 145 млн руб., легко проиграв в военном дерби не только отечественным «Битве за Севастополь» (209 млн) и, прости господи, «28 панфиловцам» (181 млн), но и зарубежной «Ярости» (157 млн). Ситуация выглядит ещё позорнее, если учесть, что сеансов у новичка по сравнению с той же «Яростью» было в два с лишним раза больше, и средняя их заполняемость по ходу четырёх дней колебалась от 12 до 16 человек на каждый. Это уже показатели на грани катастрофических, и учитывая, что и рейтинги у фильма не заоблачные, к концу проката он вряд ли соберёт даже 350 миллионов.

Далее «Планета обезьян: Война» после неважного старта немного воспользовалась отсутствием интереса к «Дюнкерку» и упала на 61% — заметно лучше, чем «Революции» (66%). Результатом стали 118 млн руб. за второй уикенд и 534 млн руб. за 11 дней проката, итого отставание от графика предшественника хотя бы сократилось с 13% до 11%, и теперь фильм может финишировать в радиусе полусотни от 729 миллионов «Революции».

За полным отсутствием семейной конкуренции «Гадкий я 3» опустился на разумные 43% и получил 67 млн руб. за четвёртый уикенд и 1,366 млрд руб. подытога, к которым он добавит ещё полторы-две сотни. Ниже «Человек-паук: Возвращение домой» просел на 62% к 56 млн руб. за третий уикенд и 900 млн руб. текущей кассы, которая всё же не достигнет миллиарда, а на пятой строчке снятый три года назад хоррор «Ужас Амитивилля: Пробуждение» поднял 34 млн руб., в очередной раз показав, как у нас дела с альтернативой блокбастерам.

В конце июля бокс-офис намерен лишь глубже погружаться в сон — главная премьера недели в лице «Взрывной блондинки» также соберёт не больше полутора сотен, и теперь валовая касса будет бороться уже за то, чтобы остаться к северу от 400 миллионов. Следите за нашими обзорами.

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