  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы Соцсети WIKI  

Кинокасса России: 20-23 июля, «Дюнкерк» проваливается на вершине

Киноблог » Бокс-офис » 25 июля 2017, 23:31:07
Написать комментарий
Дюнкерк

Поскольку имя Кристофера Нолана само по себе для нашего зрителя по-прежнему значит гораздо меньше, чем для западного, у нас летний бокс-офис уже умер — при наличии, как всегда, ровно одной претендовавшей хоть на что-то премьеры валовая касса опустилась ещё на четверть и составила теперь уже 480 млн рублей, это худший результат со времён последнего уикенда апреля, когда прокатчики намеренно отказались от больших премьер перед началом летнего сезона.

На минувшей неделе такого оправдания не было — большие залы занял «Дюнкерк», и вынес он из кинотеатров по итогам уикенда 145 млн руб., легко проиграв в военном дерби не только отечественным «Битве за Севастополь» (209 млн) и, прости господи, «28 панфиловцам» (181 млн), но и зарубежной «Ярости» (157 млн). Ситуация выглядит ещё позорнее, если учесть, что сеансов у новичка по сравнению с той же «Яростью» было в два с лишним раза больше, и средняя их заполняемость по ходу четырёх дней колебалась от 12 до 16 человек на каждый. Это уже показатели на грани катастрофических, и учитывая, что и рейтинги у фильма не заоблачные, к концу проката он вряд ли соберёт даже 350 миллионов.

Далее «Планета обезьян: Война» после неважного старта немного воспользовалась отсутствием интереса к «Дюнкерку» и упала на 61% — заметно лучше, чем «Революции» (66%). Результатом стали 118 млн руб. за второй уикенд и 534 млн руб. за 11 дней проката, итого отставание от графика предшественника хотя бы сократилось с 13% до 11%, и теперь фильм может финишировать в радиусе полусотни от 729 миллионов «Революции».

За полным отсутствием семейной конкуренции «Гадкий я 3» опустился на разумные 43% и получил 67 млн руб. за четвёртый уикенд и 1,366 млрд руб. подытога, к которым он добавит ещё полторы-две сотни. Ниже «Человек-паук: Возвращение домой» просел на 62% к 56 млн руб. за третий уикенд и 900 млн руб. текущей кассы, которая всё же не достигнет миллиарда, а на пятой строчке снятый три года назад хоррор «Ужас Амитивилля: Пробуждение» поднял 34 млн руб., в очередной раз показав, как у нас дела с альтернативой блокбастерам.

В конце июля бокс-офис намерен лишь глубже погружаться в сон — главная премьера недели в лице «Взрывной блондинки» также соберёт не больше полутора сотен, и теперь валовая касса будет бороться уже за то, чтобы остаться к северу от 400 миллионов. Следите за нашими обзорами.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/07/25/5268.shtml
Написать комментарий:
Пседоним
Заголовок
Сообщение:
 
Смотрите также:
Энн Хэтуэй, Сара Полсон, «Джеймс Бонд 25», «Чудо-женщина 2» и «Человек-муравей и Оса»
Бокс-офис США: 21-23 июля, Нолан продолжает и выигрывает
Кинокасса России: 13-16 июля, «Планета обезьян» и стихающее лето
Бокс-офис США: 14-16 июля, «Планета обезьян» отступает
Ролики россыпью: «Джуманджи», «Величайший шоумен», «Борг/Макинрой», «Геошторм»
Раздел Бокс-офис
Бокс-офис США: 21-23 июля, Нолан продолжает и выигрывает | 23/07
Кинокасса России: 13-16 июля, «Планета обезьян» и стихающее лето | 18/07
Бокс-офис США: 14-16 июля, «Планета обезьян» отступает | 16/07
Кинокасса России: 6-9 июля, «Человек-паук» летит по плану | 11/07
Бокс-офис США: 7-9 июля, «Человек-паук» возвращается | 09/07
Также в блоге:
Энн Хэтуэй, Сара Полсон, «Джеймс Бонд 25», «Чудо-женщина 2» и «Человек-муравей и Оса» » Вести с полей » 25/07
Ролики россыпью: «Первому игроку приготовиться», «Тор 3», «Лига справедливости» и «Очень странные дела» » Ссылка дня » 24/07
5 лучших роликов недели: Джефф Голдблюм, «Бегущий по лезвию», кастинг на Дамблдора и «Порнхаб» » Ссылка дня » 23/07
Ченинг Татум, Бен Аффлек и Шарлиз Терон » Вести с полей » 22/07
Энн Хэтуэй и «Доктор Дум» » Вести с полей » 21/07
Кинозвёзды в новостях
Стивен Спилберг
Том Круз
Майкл Фассбендер
Дженнифер Лоуренс
Брэд Питт
Леонардо ди Каприо
Кристофер Нолан
Шарлиз Терон
Риз Уизерспун
Николь Кидман
Джессика Честейн
Хью Джекман
Райан Гослинг
Уилл Смит
Зак Снайдер


Обновления

25 июля, вторник
Кинокасса России: 20-23 июля, «Дюнкерк» проваливается на вершине
Поскольку имя Кристофера Нолана само по себе для нашего зрителя по-прежнему значит гораздо меньше, чем для западного...
Энн Хэтуэй хотят отправить в мир Барби
Sony Pictures мечтает заполучить Энн Хэтуэй в качестве героини ромкома «Барби», которую в прошлом году планировала сыграть Эми Шумер...
Объявлена дата релиза 25 фильма о Джеймсе Бонде
Продюсеры Майкл Уилсон, Барбара Брокколи, компания EON Productions и глава Metro-Goldwyn-Mayer Inc...
Официально объявлен сиквел «Чудо-женщины»
После успеха кинокомикса Патти Дженкинс «Чудо-женщина», превзошедшего самые смелые ожидания студии...
Сара Полсон подписалась на шьямалановский триллер «Стекло»
Сара Полсон в неуказанной роли присоединилась к актёрам триллера М. Найта Шьямалана «Стекло», являющегося кроссовером «Сплита» и «Неуязвимого»...
Мишель Пфайфер и Лоуренс Фишбёрн для кинокомикса «Человек-муравей и Оса»
Мишель Пфайфер и Лоуренс Фишбёрн подписались на участие в кинокомиксе Marvel Studios «Человек-муравей и Оса»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Оно приходит ночью, It Comes at Night
постеров: +1, кадров: 15
» Русский трейлер 2

Дело храбрых, Only the Brave new
постеров: 2, кадров: 5
» Трейлер

Пила 8, Jigsaw new
постеров: 4
» Трейлер

Удача Логана, Logan Lucky
» Трейлер 2
» Русский трейлер

24 июля, понедельник

Новости кино:
Одесский кинофестиваль назвал победителей
22 июля завершил свою работу 8-й Одесский международный кинофестиваль...
Ролики россыпью: «Первому игроку приготовиться», «Тор 3», «Лига справедливости» и «Очень странные дела»
Почти две недели тоски в плане трейлеров закончились ударно — в Сан-Диего прошёл главный «Комик-кон»...

23 июля, воскресенье

Новости кино:
Филипу Сеймуру Хоффману исполнилось бы 50 лет
Сегодня, 23 июля, исполнилось бы 50 лет известному американскому актёру Филипу Сеймуру Хоффману...
Бокс-офис США: 21-23 июля, Нолан продолжает и выигрывает
В большей степени, чем его предыдущие оригинальные проекты, «Дюнкерк» должен был доказать значимость для зрителя самого имени Кристофера Нолана...

Все обновления за неделю
Рецензии и обзоры

Дюнкерк: Люди и цифры

Нолан находит протагонистов на земле, на воде и в воздухе, не ставя себе цели их развивать. Главный драматический приём – поместить в фокус конкретных персонажей и переживаемый ими кризис, а затем отступить назад или в сторону

Игра престолов: Опенинг 7 сезона: Дени идёт по коридору
Лишние сюрпризы зрителю не сдались, все хотят, чтобы дракоши поскорее начали жечь синеглазиков, а Дени и Джон поцеловались

Планета обезьян: Война: Ревенант
Фильм работает больше как персональная драма, параллельно исследуя понятие человечности в условиях человеческого вымирания

Сырое: Пустой желудок
Девочка начинает терять голову на вечеринках и в чужих постелях, не чувствуя при этом надобности утирать кровь с губ

Человек-паук: Возвращение домой: Пролёты и пробежки
Большую часть хронометража предлагает Человеку-пауку бег с неловкими препятствиями
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Дюнкерк», рецензия . ММКФ 2017, фото . «Планета обезьян: Война», рецензия . «Игра престолов», начало 7 сезона, отзыв . «Трансформеры 5», рецензия . Сериал «Американские боги», отзыв . «Человек-паук: Возвращение домой», рецензия . «Сырое», отзыв . Сериал «Каслвания», отзыв . Сериал «Фарго», 3 сезон, отзыв . «Гадкий я 3», отзыв . Сериал «Блеск», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Роковое искушение", "Матрица времени", "Взрывная блондинка", "Дюнкерк", "Планета обезьян: Война", "Гадкий я 3", "Человек-паук: Возвращение домой", "Овердрайв"
Новинки кино 2017: "Тёмная башня", "Валериан и Город Тысячи Планет", "Малыш на драйве", "Тайна 7 сестёр", "Удача Логана", "Оно", "Kingsman: Золотое кольцо", "Лего Фильм: Ниндзяго", "Бегущий по лезвию 2049"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   