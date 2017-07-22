Ченинг Татум, Бен Аффлек и Шарлиз Терон

Кинокомпания Universal видит в Ченнинге Татуме будущего Ван Хельсинга

Universal Pictures пытается уговорить Ченнинга Татума возглавить актёрский ансамбль в перезагрузке «Ван Хельсинга», которую студия задумала ещё много лет назад, а теперь сделала частью «Тёмной вселенной» ("Dark Universe"). Первым проектом кино-вселенной стал очередной перезапуск «Мумии» с Томом Крузом в главной роли, который вышел в прокат в этом году.

Интересно, что в 2012 году и самому Крузу предлагали сыграть Ван Хельсинга. Тогда за проектом стояли сценаристы Алекс Курцман и Роберто Орчи и режиссёр Руперт Сандерс. К нынешнему приложили свою руку сначала Эрик Хайссерер («Прибытие») и Джон Спэйтс («Доктор Стрэндж»), а затем Дэн Мазо («Гнев титанов»), который внесёт свои правки или вовсе перепишет кино. Курцман и Крис Морган выступают продюсерами фильма, хотя это ещё может измениться.

В настоящий момент о режиссёре речь не идёт, пока к проекту пытаются привлечь звёзд и заручиться их согласием на участие в «Тёмной вселенной», персонажи которой не только солируют, но и работают в связке друг с другом в различных спин-оффах или чужих сольниках, как это было в «Мумии», где действовал персонаж Рассела Кроу — доктор Джекил/мистер Хайд.

Абрахам Ван Хельсинг — герой «Дракулы» Брэма Стокера, а также многочисленных экранизаций романа. Он бесстрашный убийца вампиров и заклятый враг кровожадного графа.

Среди наиболее известных исполнителей роли Ван Хельсинга в кино и теле-постановках: Питер Кушинг, Лоуренс Оливье, Энтони Хопкинс, Кристофер Пламмер, Мел Брукс, Рутгер Хауэр и Томас Кречман. В последнем фильме студии Universal «Ван Хельсинг» 2004года, где рассказывалось об охотнике за разного рода нечистью Гэбриэле Ван Хельсинге, главного героя сыграл Хью Джекман.

Сиквел «Бэтмена» может остаться без Бена Аффлека

Вокруг Бена Аффлека в Голливуде ходят слухи о том, что актёр больше не будет играть Бэтмена в сольном фильме и что студия Warner Bros. уже ищет ему замену. Сначала это был назначенный в сиквел фильма режиссёр Мэтт Ривз, который заменил Аффлека, а не так давно он заявил, что не будет использовать его сценарий, а начнёт проект с нуля. Не будет в фильме, по-видимому, и объявленного ранее Джо Манганьело в роли суперзлодея Дефстроука.

Пока, разумеется, все ведут себя вежливо и ищут наиболее приемлемую причину для расставания, например, возраст актёра, которому в августе исполнится 45 лет. Таким образом, он оказывается намного старше всех членов «Лиги справедливости», которая, вероятно, станет последней площадкой для появления на ней Аффлека-Бэтмена. Идея Зака Снайдера сделать Бэтмена своего рода ветераном среди других супергероев, который много лет вёл ожесточённую борьбу с преступностью Готэма, растаяла с уходом самого Снайдера. Его место теперь занял Джосс Уэдон.

Говорят также, что и для самого Аффлека это был бы неплохой шанс первым отказаться от роли в сольном проекте, поскольку студия планирует с актёром уже не сиквел, а новую трилогию, которой придётся отдать много лет.

Шарлиз Терон снимется в научно-фантастическом сериале «Орвилл»

Шарлиз Терон появится в качестве приглашённой звезды в одном из эпизодов комедийного научно-фантастического сериала телеканала Fox «Орвилл» ("Orville"), главную роль в котором играет Сет Макфарлейн. Сегодня актриса должна прибыть на ежегодный конвент в Сан-Диего Comic-Con, чтобы поддержать проект, вдохновлённый небезызвестным «Стартреком».

События сериала разворачиваются в 25 веке. В центре сюжета — приключения команды весьма посредственного военного корабля США «Орвилл». Главный герой, которого играет Макфарлейн — капитан космического судна Эд Мерсер, только что переживший бракоразводный процесс и в своём назначении увидевший шанс осуществить детскую мечту и стать великим командиром. По иронии судьбы ему в помощницы назначают его бывшую жену Келли, отношения с которой у него, мягко говоря, натянутые. Помимо бывшей, команда «Орвилла» состоит из землян-гуманоидов и представителей других планет и видов. Им предстоят галактические путешествия, участие в боевых действиях, политических интригах и разборки внутри команды. Ниже представлен ролик в русской озвучке.

Сет Макфарлейн не только играет центрального персонажа, но и выступает продюсером сериала. Также в проекте заняты актёры: Адриана Палики («Джон Уик»), Скотт Граймс («Братья по оружию»), Питер Макон («Том и Вайт уделывают Америку») и Холстон Сейдж («Матрица времени», «Ужастики»).

Показ теле-сериала стартует на канале FOX 10 сентября.

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