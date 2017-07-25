Энн Хэтуэй, Сара Полсон, «Джеймс Бонд 25», «Чудо-женщина 2» и «Человек-муравей и Оса»

Энн Хэтуэй хотят отправить в мир Барби

Sony Pictures мечтает заполучить Энн Хэтуэй в качестве героини ромкома «Барби», которую в прошлом году планировала сыграть Эми Шумер, но выбыла из проекта в результате несостыковок в рабочем графике актрисы. На место режиссёра может быть назначена Алетея Джонс, до сих пор работавшая на телевидении. Сценарий в 2015 году писала Дьбло Коди, затем Хилари Уинстон («Лего Фильм: Ниндзяго»), впоследствии Шумер и Ким Карамел его подправили.

Главная героиня — жительница прекрасного мира Барби, неудачница, которая оказывается вместе с другими его обитателями в реальном мире, где её нестандартная внешность неожиданно становится активом. Главными темами фильма заявлены: современная индустрия красоты, феминизм и уникальность.

В настоящий момент Хэтуэй ведёт переговоры со студией. Продюсерами фильма выступают: Уолтер Паркс, Лори Макдональд и Эми Паскаль. Дата выпуска назначена на 29 июня 2018 года.

Объявлена дата релиза 25 фильма о Джеймсе Бонде

Продюсеры Майкл Уилсон, Барбара Брокколи, компания EON Productions и глава Metro-Goldwyn-Mayer Inc. Гэри Барбер объявили, что 25 фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде выйдет в прокат 8 ноября 2019 года. По традиции, в Великобритании премьера состоится чуть раньше.

Над фильмом в поте лица трудятся сценаристы-ветераны киносериала Нил Пёрвис и Роберт Уэйд, ответственные также за сценарии: «007: Казино Рояль», «007: Квант милосердия», «007: Координаты Скайфолл» и «007: Спектр». То есть все те проекты, в которых снимался Дэниел Крэйг и которые принесли своим создателям свыше $3 млрд кассовых сборов, сделав франшизу с этим актёром самой прибыльной за всю её историю.

Об официальном назначении Крэйга на роль Бонда в объявлении ничего не говорится, но обещается это исправить уже в скором времени. Неофициально, как мы помним, актёр уже дал своё согласие на съёмки. Помимо главного исполнителя, будет объявлено имя режиссёра и основной актёрский состав. К слову, не так давно о своей симпатии к проекту высказывался Кристофер Нолан.

Официально объявлен сиквел «Чудо-женщины»

После успеха кинокомикса Патти Дженкинс «Чудо-женщина», превзошедшего самые смелые ожидания студии, было очевидно, что сиквел состоится. Но только в эти выходные на международном конвенте Comic-Con кинокомпания Warner Bros. официально объявила о производстве второй картины.

Галь Гадот, сыгравшая титульную героиню, вновь вернётся. Ожидается и возвращение Патти Дженкинс. Известно, что режиссёр уже проявила интерес к продолжению. Что касается других исполнителей, то пока говорить об этом рано, как и о деталях самой картины. Предположительно, события развернутся в 1980-е годы.

Но до сиквела мы снова увидим Чудо-женщину в команде «Лиги справедливости» Зака Снайдера и Джосса Уэдона. Релиз фильма состоится уже в ноябре.

Небольшая справка: производственный бюджет первой «Чудо-женщины» составил $149 млн, а сборы — $780 млн.

Сара Полсон подписалась на шьямалановский триллер «Стекло»

Сара Полсон в неуказанной роли присоединилась к актёрам триллера М. Найта Шьямалана «Стекло» ("Glass"), являющегося кроссовером «Сплита» и «Неуязвимого».

Ранее режиссёр признавался. Что давно лелеет мечту объединить эти две картины, действие которых разворачиваются в одной «вселенной». В «Стекло» вернутся все главные участники упомянутых фильмов: Джеймс Макавой, сыгравший Кевина и все его личности; Аня Тейлор-Джой, сыгравшая Кейси; Брюс Уиллис в роли Дэвида Данна и Элайджа Прайс по прозвищу «Стеклянный человек» из «Неуязвимого» в исполнении Сэмьюэла Л. Джексона.

Действия Кевина-Зверя привлекают внимание «неуязвимого» Дэвида Данна, который начинает за ним охотиться. На их фоне появляется и Прайс, который, как всегда, видит за действиями обоих мужчин нечто очень важное, включая их самих.

Шьямалан выступит режиссёром картины, а также его продюсером вместе с Джейсоном Блумом, Ашвином Раджаном и Марком Бинстоком. Релиз фильма назначен на 18 января 2019 года.

Мишель Пфайфер и Лоуренс Фишбёрн для кинокомикса «Человек-муравей и Оса»

Мишель Пфайфер и Лоуренс Фишбёрн подписались на участие в кинокомиксе Marvel Studios «Человек-муравей и Оса» ("Ant-Man and the Wasp"), о чём студия объявила на Comic-Con. Среди остальных участников проекта — Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Майкл Пенья, Дэвид Дастмалчян, Рэндалл Парк, Ханна Джон-Камен и Уолтон Гоггинс.

Пфайфер сыграет оригинальную версию Осы, а также Дженет ван Дайн, супругу Хэнка Пима — Майкла Дугласа. Фишбёрн изобразит доктора Билла Фостера — помощника Тони Старка и Хэнка Пима, ставшего благодаря гигантским способностям последнего Голиафом.

Съёмки фильма только что начались в Атланте штата Джорджия под руководством режиссёра Пейтона Рида. Сценарий сиквела писали: Эндрю Баррер, Габриэл Феррари, Адам Маккей и Пол Радд. Детали сюжета не раскрываются. Дата релиза назначена на 6 июля 2018 года.

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