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5 лучших роликов недели: Джефф Голдблюм, «Бегущий по лезвию», кастинг на Дамблдора и «Порнхаб»

Киноблог » Ссылка дня » 23 июля 2017, 15:12:57
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5 лучших роликов недели: Джефф Голдблюм, Бегущий по лезвию , кастинг на Дамблдора и Порнхаб

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.

Рекламный ролик «Порнхаба» про секс после 65.


Круглый стол с Николь Кидман, Джессикой Ланж, Риз Уизерспун и другими. Обсуждают «Большую маленькую ложь», «Американскую историю ужасов» и так далее.


Ник Офферман и Обри Плаза пробуются на роль Дамблдора-подростка:


Раскадровка альтернативного вступления из оригинального «Бегущего по лезвию», которая отчасти похожа на сцену с Гослингом и Батистой из новой части:


Джефф Голдблюм в качестве психотерапевта для супергероев:


На этом всё.


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