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5 лучших роликов недели: Джефф Голдблюм, «Бегущий по лезвию», кастинг на Дамблдора и «Порнхаб»
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.
Рекламный ролик «Порнхаба» про секс после 65.
Круглый стол с Николь Кидман, Джессикой Ланж, Риз Уизерспун и другими. Обсуждают «Большую маленькую ложь», «Американскую историю ужасов» и так далее.
Ник Офферман и Обри Плаза пробуются на роль Дамблдора-подростка:
Раскадровка альтернативного вступления из оригинального «Бегущего по лезвию», которая отчасти похожа на сцену с Гослингом и Батистой из новой части:
Джефф Голдблюм в качестве психотерапевта для супергероев:
На этом всё.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/07/23/5264.shtml
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