«Тройная граница» нашла новых исполнителей

Марк Уолберг, Чарли Ханнам, Гаррет Хедлунд и Педро Паскаль («Игра престолов», «Нарко») договариваются об участии в криминальном триллере «Тройная граница» ("Triple Frontier"). Они присоединятся к ранее примкнувшему к проекту Махершалле Али («Карточный домик», «Загадочная история Бенджамина Баттона») и, вероятно, заменят числившихся долгое время среди участников: Джонни Деппа, Тома Хэнкса, Уилла Смита, Ченнинга Татума и Тома Харди.

События фильма происходят в печально известной пограничной области между Парагваем, Аргентиной и Бразилией, где сходящиеся реки Игазу и Парана образуют трудно контролируемый властями участок, идеально пригодный для организованной преступности. Среди героев истории целая россыпь мужских персонажей.

Снимает картину режиссёр Джей Си Чандор по сценарию Марка Боала («Повелитель бури»).

Съёмки проекта, который почти десять лет пытались запустить в производство, начинаются в августе и будут проходить в Колумбии и на Гавайях.

Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/07/27/5270.shtml?2

Также в блоге: