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Кинокасса России: 13-16 июля, «Планета обезьян» и стихающее лето
Кое-как прожив около месяца на одном уберблокбастере в неделю, отечественный летний бокс-офис сдался и ушёл паковать чемоданы — календарь календарём, но реальных тяжеловесов в ближайшие полтора месяца уже не предвидится, и валовой кассе ещё повезёт иногда приближаться к отметке в 640 млн рублей, до которой она упала (более чем на четверть) в минувший уикенд.
Лидирующая «Планета обезьян: Война», единственная премьера недели, которой хватило сил собрать более чем семизначную сумму, завершила четырёхдневку с 302 млн руб., повторив свою печальную домашнюю судьбу и отстав от показателей «Революции» (346 млн) вместо того, чтобы рваться выше. Итоговые сборы по графику предшественника теперь составят от силы миллионов 650, в долларах же они благодаря изменившемуся курсу будут даже ниже, чем у «Восстания».
Далее «Человек-паук: Возвращение домой» никак не смог противопоставить новичку свой комедийный тон — налицо обвал более чем втрое к 149 млн руб. за второй уикенд и 776 млн руб. за 11 дней проката, с ними фильм уже оставил позади обоих «Новых» ЧП (718 млн и 745 млн соответственно), но до миллиарда ему теперь почти точно не добраться.
Наименьший урон понёс «Гадкий я 3» — мультфильм упал всего лишь на 53%, результатом стали 118 млн руб. за третий уикенд и 1,242 млрд руб. подытога, к которым добавится ещё как минимум две сотни. И наконец, ещё раз иллюстрируя, насколько этим летом всё безнадёжно со среднепрокатными альтернативами, «Трансформеры 5» заняли четвёртую строчку с фантастическими 12 млн руб. за четвёртые выходные и 931 млн руб. подытога.
На этом подтапливание проката единственной хоть на что-то претендующей премьерой в неделю продолжается в том же духе, за исключением того, что премьеры в кассовом плане выглядят всё более сомнительными — так, «Дюнкерк» Криса Нолана не претендует у нас даже на блокбастера обезьяньи деньги, и валовая касса должна снова опуститься. Следите за нашими обзорами.
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