|
Появились претенденты на место режиссёра фильма о Джеймсе Бонде
Вслед за объявлением даты релиза очередной картины о Бонде, появились претенденты на место режиссёра, хотя в итоге им может оказаться совсем другая персона. На данный момент у студии есть три кандидата: Дени Вильнёв, который снимает сейчас сиквел «Бегущего по лезвию», британец Дэвид Маккензи, известный по фильмам: «Любой ценой», «От звонка до звонка», «Музыка нас связала», «Последняя любовь на Земле», «Молодой Адам» и многим другим. И последний кандидат, он же, как говорят, выбор студии — парижанин Ян Деманж, отметившийся парой короткометражек, несколькими сериалами и единственным полнометражным фильмом — «71».
Подождём официальных назначений, а пока напомним, что за сценарий отвечают Нил Пёрвис и Роберт Уэйд, которые уже внесли заметный вклад во франшизу последними четырьмя картинами, собравшими для студии свыше $3 млрд. На главную роль агента 007 по-прежнему ждём Дэниела Крэйга, всё ещё не подтверждённого официально продюсерами Барбарой Брокколи, Майклом Уилсоном и студиями EON Productions и MGM.
25 фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде выйдет в прокат 8 ноября 2019 года. В Великобритании премьера, по традиции, состоится чуть раньше.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/07/27/5270.shtml?0
Раздел Вести с полей
Также в блоге:
Ролики россыпью: «Первому игроку приготовиться», «Тор 3», «Лига справедливости» и «Очень странные дела» » Ссылка дня » 24/07
5 лучших роликов недели: Джефф Голдблюм, «Бегущий по лезвию», кастинг на Дамблдора и «Порнхаб» » Ссылка дня » 23/07
|
Вслед за объявлением даты релиза очередной картины о Бонде, появились претенденты на место режиссёра...
Кристофер Маккуорри подписал контракт с Netflix на адаптацию статьи Дэвида Гранна из журнала "New Yorker" за 2008 год «Хамелеон»...
Марк Уолберг, Чарли Ханнам, Гаррет Хедлунд и Педро Паскаль договариваются об участии в криминальном триллере «Тройная граница»...
Джаред Харрис сыграет одну из ведущих ролей в мини-сериале «Чернобыль» для телеканала НВО. Сценарий написал Крэйг Мазин...
» Отрывок
Взрывная блондинка : Чудо в ботфортах | Jubal Harshaw
Смотрел фильм, много думал, понял несколько вещей: 1.Курение вредит вашему здоровью. 2... далее
26 июля, среда
Том Харди подписался на главную роль в драме «Моя прошедшая война, я так скучаю по ней»...
Джаред Лето получил предложение сыграть главную роль в проекте Sony Pictures и Valiant Entertainment «Бладшот»...
У кинокомпании Lionsgate имеются планы по созданию экшен-фильма с женским персонажем на лидирующей позиции из вселенной Джона Уика...
Режиссёр Рик Роман Во получил место режиссёра в экшен-триллере «Падение ангела» от Millennium Films...
Бегущий по лезвию 2049, Blade Runner 2049
Прокат в России: 5 октября 2017 года
Малыш на драйве, Baby Driver
Прокат в России: 24 августа 2017 года
Матрица времени: Девочки
Дюнкерк: Люди и цифры
Игра престолов: Опенинг 7 сезона: Дени идёт по коридору
Планета обезьян: Война: Ревенант
Человек-паук: Возвращение домой: Пролёты и пробежки
|
|
|
|
|
«Дюнкерк», рецензия ММКФ 2017, фото «Планета обезьян: Война», рецензия «Игра престолов», начало 7 сезона, отзыв «Трансформеры 5», рецензия Сериал «Американские боги», отзыв «Человек-паук: Возвращение домой», рецензия «Сырое», отзыв Сериал «Каслвания», отзыв «Фарго», 3 сезон, отзыв «Матрица времени», отзыв Сериал «Блеск», отзыв