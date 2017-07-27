Появились претенденты на место режиссёра фильма о Джеймсе Бонде

Вслед за объявлением даты релиза очередной картины о Бонде, появились претенденты на место режиссёра, хотя в итоге им может оказаться совсем другая персона. На данный момент у студии есть три кандидата: Дени Вильнёв, который снимает сейчас сиквел «Бегущего по лезвию», британец Дэвид Маккензи, известный по фильмам: «Любой ценой», «От звонка до звонка», «Музыка нас связала», «Последняя любовь на Земле», «Молодой Адам» и многим другим. И последний кандидат, он же, как говорят, выбор студии — парижанин Ян Деманж, отметившийся парой короткометражек, несколькими сериалами и единственным полнометражным фильмом — «71».

Подождём официальных назначений, а пока напомним, что за сценарий отвечают Нил Пёрвис и Роберт Уэйд, которые уже внесли заметный вклад во франшизу последними четырьмя картинами, собравшими для студии свыше $3 млрд. На главную роль агента 007 по-прежнему ждём Дэниела Крэйга, всё ещё не подтверждённого официально продюсерами Барбарой Брокколи, Майклом Уилсоном и студиями EON Productions и MGM.

25 фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде выйдет в прокат 8 ноября 2019 года. В Великобритании премьера, по традиции, состоится чуть раньше.

Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/07/27/5270.shtml?0

Также в блоге: