20 фильмов претендуют на «Оскар» за визуальные эффекты

Американская киноакадемия опубликовала предварительный список фильмов, среди которых позднее будут выбраны номинанты на премию «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты».

В список попали двадцать картин, большинство из них — кинокомиксы. Две ленты — «Джуманджи 2: Зов Джунглей» и «Звёздные войны: Последние джедаи» — ещё не были в прокате.

Полный список фильмов:

«Бегущий по лезвию 2049»

«Валериан и город тысячи планет»

«Джуманджи 2: Зов джунглей»

«Дюнкерк»

«Живое»

«Звёздные войны: Последние джедаи»

«Конг: Остров черепа»

«Красавица и чудовище»

«Лига справедливости»

«Логан: Росомаха»

«Окча»

«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

«Планета обезьян: Война»

«Призрак в доспехах»

«Состояние воды»

«Стражи галактики 2»

«Тор 2: Рагнарёк»

«Человек-паук: Возвращение домой»

«Чудо-женщина»

«Чужой: Завет»

Номинанты на 90-ю премию «Оскар» будут объявлены 23 января 2018 года.

Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/12/05/3811.shtml

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