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20 фильмов претендуют на «Оскар» за визуальные эффекты
Новости » Номинации Оскар 2018, 05 декабря 2017, 16:23:55
Американская киноакадемия опубликовала предварительный список фильмов, среди которых позднее будут выбраны номинанты на премию «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты».
В список попали двадцать картин, большинство из них — кинокомиксы. Две ленты — «Джуманджи 2: Зов Джунглей» и «Звёздные войны: Последние джедаи» — ещё не были в прокате.
Полный список фильмов:
«Бегущий по лезвию 2049»
Номинанты на 90-ю премию «Оскар» будут объявлены 23 января 2018 года.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/12/05/3811.shtml
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