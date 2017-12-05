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20 фильмов претендуют на «Оскар» за визуальные эффекты

Новости » Номинации Оскар 2018, 05 декабря 2017, 16:23:55
Звёздные войны: Последние джедаи

Американская киноакадемия опубликовала предварительный список фильмов, среди которых позднее будут выбраны номинанты на премию «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты».

В список попали двадцать картин, большинство из них — кинокомиксы. Две ленты — «Джуманджи 2: Зов Джунглей» и «Звёздные войны: Последние джедаи» — ещё не были в прокате.

Полный список фильмов:

«Бегущий по лезвию 2049»
«Валериан и город тысячи планет»
«Джуманджи 2: Зов джунглей»
«Дюнкерк»
«Живое»
«Звёздные войны: Последние джедаи»
«Конг: Остров черепа»
«Красавица и чудовище»
«Лига справедливости»
«Логан: Росомаха»
«Окча»
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
«Планета обезьян: Война»
«Призрак в доспехах»
«Состояние воды»
«Стражи галактики 2»
«Тор 2: Рагнарёк»
«Человек-паук: Возвращение домой»
«Чудо-женщина»
«Чужой: Завет»

Номинанты на 90-ю премию «Оскар» будут объявлены 23 января 2018 года.


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Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/12/05/3811.shtml
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