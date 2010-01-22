«Нелюбовь» и «Витька Чеснок» попали в лонг-лист «Золотого глобуса»

Организаторы премии «Золотой глобус», вручаемой голливудской ассоциацией иностранной прессы, объявили список фильмов, попавших в лонг-лист номинации «Лучший иностранный фильм». В нём оказалось 73 картины из 52 стран мира. Это рекордное количество в истории кинопремии.

Россия в этом году представлена в лонг-листе сразу двумя работами: фильмом Андрея Звягинцева «Нелюбовь» и лентой Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов».

Среди других известных фильмов, попавших в лонг-лист номинации «Лучший иностранный фильм» — «120 ударов в минуту» Робена Кампийо (Франция), «Хеппи-энд» Михаэля Ханеке (Австрия), «Квадрат» Рубена Эстлунда (Швеция), «О теле и душе Ильдико Эньеди» (Венгрия), «Черта» («Межа») Петера Бебяка (Украина и Словакия), «Тельма» Йоакима Триера (Норвегия) и другие.

Номинанты «Золотого глобуса» будут объявлены 11 декабря. Юбилейная 75-я торжественная церемония вручения пройдёт 7 января 2018 года.

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