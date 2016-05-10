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Сборы Disney в мировом прокате превысили $5 млрд
Новости » Кассовые сборы, 01 декабря 2017, 18:15:16
Суммарные международные сборы фильмов компании Disney в 2017 году превысили отметку $5 млрд. Впервые в истории эта планка покоряется одной и той же компании третий год подряд.
На данный момент домашний североамериканский прокат принёс киностудии чуть более 1,7 млрд, а кинотеатры за пределами США и Канады — $3,2 млрд. Самым успешным релизом Disney в 2017 году стала «Красавица и чудовище». Её общемировые сборы составили почти $1,3 млрд. Пока это самый кассовый фильм среди всех картин, выпущенных всеми кинокомпаниями в этом году.
Пятое место в списке самых кассовых релизов года также принадлежит Disney, его занимают «Стражи Галактики 2» ($863,6 млн). Ещё один диснеевский релиз на восьмом месте — «Тор: Рагнарёк» (более $805 млн), недалеко от него ушёл блокбастер «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» ($795 млн). $180 млн добавил в общую копилку года мультфильм «Тайна Коко», прокат которого начался совсем недавно. Свою лепту в общую сумму внесли также «Тачки 3» и «Изгой-один: Звёздные войны: Истории».
Впереди у Disney в этом году премьера ещё одного потенциального блокбастера «Звёздные войны: Последние джедаи». Однако его кассовые сборы по большей части, скорее всего, пойдут в зачёт 2018 года.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/12/01/3808.shtml
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Суммарные международные сборы фильмов компании Disney в 2017 году превысили отметку $5 млрд...
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