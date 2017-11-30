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Композитору Эдуарду Артемьеву — 80
Сегодня, 30 ноября, отмечает 80-летний юбилей знаменитый российский кинокомпозитор Эдуард Артемьев.
Эдуард Артемьев написал музыку к двум сотням советских и российских фильмов. Известен своими работами ко многим фильмам Михалкова, Тарковского, Шахназарова, Кончаловского. В начале 1960-х Артемьев стал одним из первых отечественных композиторов, работающих в жанре электронной музыки, писал «космическую» музыку, расширил представление о звуке.
Композитор по-прежнему плодотворно работает в своей квартире-студии, где всё заполнено звукозаписывающей аппаратурой. В прошлом году состоялась премьера оперы «Преступление и наказание», работы всей жизни, над которой композитор работал последние 30 лет.
Эдуард Артемьев — заслуженный деятель искусств РСФСР (1985), народный артист РФ (1999), четырёхкратный лауреат Государственной премии РФ (1993, 1995, 1999, 2017), лауреат Государственной премии РСФСР (1988).
В свои 80 композитор говорит, что всегда был счастливым, потому что делал то, что хотел, опережал время и угадывал тенденции.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/11/30/3807.shtml
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