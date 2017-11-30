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Композитору Эдуарду Артемьеву — 80

Новости » Юбилеи, 30 ноября 2017, 18:47:14
Эдуард Артемьев

Сегодня, 30 ноября, отмечает 80-летний юбилей знаменитый российский кинокомпозитор Эдуард Артемьев.

Эдуард Артемьев написал музыку к двум сотням советских и российских фильмов. Известен своими работами ко многим фильмам Михалкова, Тарковского, Шахназарова, Кончаловского. В начале 1960-х Артемьев стал одним из первых отечественных композиторов, работающих в жанре электронной музыки, писал «космическую» музыку, расширил представление о звуке.

Композитор по-прежнему плодотворно работает в своей квартире-студии, где всё заполнено звукозаписывающей аппаратурой. В прошлом году состоялась премьера оперы «Преступление и наказание», работы всей жизни, над которой композитор работал последние 30 лет.

Эдуард Артемьев — заслуженный деятель искусств РСФСР (1985), народный артист РФ (1999), четырёхкратный лауреат Государственной премии РФ (1993, 1995, 1999, 2017), лауреат Государственной премии РСФСР (1988).

В свои 80 композитор говорит, что всегда был счастливым, потому что делал то, что хотел, опережал время и угадывал тенденции.


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