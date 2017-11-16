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Лига Справедливости:

Лига Справедливости: Клуб неудачников

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 16 ноября 2017
Статьи » Рецензия Кино-комикс Лига Справедливости
 
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Лига Справедливости

«Уорнеры» наконец смогли. «Лига Справедливости» это во многих смыслах вершина дисишной киновселенной. Дорога к ней была относительно короткой, но до того драматичной, что контекст создания и выпуска фильмов в ней давно и безвозвратно затмил сами фильмы, более того, стал интереснее их. Адское многолетнее производство «Лиги» достойно отдельной книги или фильма, и как раз на такое рефлексирующее кино «Уорнерам» стоит дать денег. Публика такое любит. Обязательно скажет много красивых слов и оскары надарит. Потому что очевидно, что «Уорнеры» обречены проигрывать, независимо от того, будут они идти у всех на поводу или нет. Тому лишние подтверждения что иррациональный успех ужасной «Чудо-женщины», что смешанная, во многом снова презрительная реакция на «Лигу Справедливости», которая на самом деле самый ровный и зрительский фильм в этом бедном сериале.

«Лига» ощущается как большая жирная, прям жирнющая точка. Как заключительный эпизод сезона, где все допускают, что продолжения может не быть. Сами «Уорнеры» словно сами замаялись с этой вселенной, уже сто раз пожалели, что когда-то ввязались в это дело и решили поставить все на зеро. Гулять так гулять. 300 миллионов одного производственного бюджета, и наверняка еще за сотню на ту долгую и агрессивную рекламную компанию — такое невозможно окупить. Словно доделать «Лигу», причем ровно такой, какой именно публика хотела, на примере «Марвела», стало делом принципа.

И «Уорнеры» да, наконец смогли. «Лига» абсолютно ничем не хуже «Мстителей 2» или последнего «Первого мстителя». У неё почти те же достоинства и недостатки. Сюжет такой же дурацкий и нелепый: есть три внезапных артефакта и старый злодей, который хочет всех завоевать, и мы должны спасти мир. Опять. Смысл в этом только один: собрать, наконец, супергероев в команду и устроить драку. Экшн и дружеские подколки преобладают над всем остальным. Спецэффектов чересчур, а на любое событие — смешной или типа смешной комментарий. Финальная битва также происходит в стереотипной глухой Восточной Европе.

Лига Справедливости

При всём этом «Лига» — то самое светлое, оптимистичное развлечение, которое всегда в пример ставили любители «Марвела», где вся прежняя суровая рефлексия есть только в чисто снайдеровских начальных титрах. Никаких библейских подтекстов. Никакой драмы. Никаких суровых щей. Ничего того, за что больше всего критиковали «Бэтмена против Супермена» тут нет. Даже восточно-европейская долина выбрана, скорее всего, не из-за подражания вторым «Мстителям», а потому что людей там нет, и всякие идиоты не будут писать маразматические статьи про аморальность Супермена, крушащего города. Нет людей — нет проблем. Хотя разрушать Метрополис раз за разом — это обычная дисишная тема. То есть, официально за Снайдером большая часть фильма, но по ощущениям от него реально одни только титры. А в целом кино ощущается как блокбастер Уэдона, которого попросили доделать. Тут даже две послетитровые сцены, про которые раньше что Снайдер, что до сих пор исполнительный продюсер Крис Нолан отзывались презрительно.

При этом, несмотря на марвеловские схемы, «Лига» изображает самую типичную, классическую дисишную вселенную, где все персонажи совершенно каноничны. Никаких переосмыслений. И в этом тоже Уорнеры смогли. Никаких экспериментов. Им, конечно, хватило самоиронии, чтобы герои постоянно стебали друг друга, но это не отменяет, что на экран буквально перенесли весь причудливый, странноватый, нелепый, пёстрый и при этом дикой пафосный комиксовый мир как он есть.

Но тут как раз появилась другая проблема — оригинальная «Лига» говорит только высоким слогом. Все герои несут знамена, а все битвы — это битвы за Человечество и Судьбу Мира. Само собой, это перешло в кино, и потому оно часто похоже на продолжение «Властелина колец», где ставки выросли межзвёздных масштабов, и где в куче жарятся все — древние боги, пришельцы, амазонки, атланты, по небу летают космические корабли, под ними носится миллионная конница, и не хватает только эльфов на кибернетических динозаврах из параллельной вселенной.

Лига Справедливости

Вся эта дичь выглядит как череда роликов из видеоигр, денег на убедительный хромакей уже тупо не хватает, а в начале и конце любой битвы все становятся в красивый ряд. Куда тут до бытовушных приколов последнего «Тора», и актёрам нужно произносить массу высокопарной каноничной фигни с каменно-сложным таблом, что, разумеется, ни у кого не получается. У Аффлека всегда такое лицо, будто он хочет провалиться сквозь Землю. Ни у кого не горят глаза, кроме Эзры Миллера, который за Флеша. И то лишь потому, что он единственный не строит из себя спасителя мира, и ходит везде с подростковой непринуждённостью и восторгом в глазах. Эзра внезапно единственный реально живой человек в этом кино, в том смысле что он естественный, простой, смешной, а не пафосная глыба, которая только может думать что о спасении мира. И его достаточно много, чтобы дубовые диалоги не выводили из себя, как в «Чудо-женщине». В каком-то смысле Флеш — душа фильма. Что, впрочем, не означает, что ему необходимо своё отдельное кино.

Честно говоря, лучше на этой ноте реально закончить. Дальше продолжать нет никакого смысла. В «Лиге» есть диалог, в котором герои отмечают, что больше не узнают этот мир, не понимают его правил, не видят ориентиров, и потом им отвечают, что «не нужно его узнавать — нужно его спасти». Примерно по такой логике, видимо, вышло само кино — в нём не узнать дисишную киновселенную, какой она рисовалась в начале, но «Уорнеры» всё равно постарались картину спасти. В целом у них и правда получилось. Смогли. Только реальному миру «Лига» никогда не была нужна, а сейчас — и подавно. Её не приняли бы ни в каком виде.

Лига Справедливости

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В фотогалерее фильма кадров: 125
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Лига Справедливости:

Лига Справедливости
постеры фильма: 7
кадры из фильма: 125
трейлеры: 33


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Лига Справедливости: Клуб неудачников

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