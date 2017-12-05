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Фильмом открытия Берлинале впервые в истории станет мультфильм
68-й Берлинский кинофестиваль откроется мультфильмом Веса Андерсона «Собачий остров». Впервые в истории киносмотр откроет анимационная лента.
«Собачий остров» — второй полнометражный мультфильм режиссёра после ленты 2009 года «Бесподобный мистер Фокс». Мультфильм рассказывает о мальчике, который отправляется в путешествие по Японии в поисках своей собаки. Роли в картине озвучили Скарлетт Йоханссон, Грета Гервиг, Брайан Крэнстон, Франсез Макдорманд, Тильда Свинтон, Джефф Голдблюм, Эдвард Нортон, Билл Мюррей, Лив Шрайбер. В прокат мультфильм выйдет 23 марта 2018 года, на российских экранах он появится 3 мая.
Фильмы Веса Андерсона неоднократно участвовали в конкурсе Берлинского кинофестиваля. В 2002 режиссёр привозил в Берлин «Семейку Тененбаум», в 2005-м — «Водную жизнь», в 2014-м «Отель "Гранд Будапешт"» открывал фестиваль и впоследствии получил Гран-при жюри.
В 2018 году Берлинский кинофестиваль пройдёт с 15 по 25 февраля.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/12/05/3810.shtml
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