«Нелюбовь» Звягинцева выдвинули на соискание «Оскара»

Российский оскаровский комитет выдвинул на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

Мировая премьера фильма «Нелюбовь» состоялась в конце мая в основной конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля, где картина удостоилась приза жюри. Фильм «Нелюбовь» рассказывает о тяжёлом разводе молодой супружеской пары, во время которого единственный ребёнок, 12-летний Алёша, убегает из дома и пропадает.

Лонг-лист номинации «Лучший иностранный фильм» формируется из всех фильмов, выдвинутых различными странами на соискание премии, затем из них составляется шорт-лист, состоящий из девяти фильмов. Окончательно номинантами становятся пять фильмов, выбранных киноакадемиками из шорт-листа.

Продюсер фильма Александр Роднянский считает, что «Нелюбовь» имеет хорошие шансы на попадание в шорт-лист. Он отметил, что успеху российской киноленты могут способствовать получение приза на Каннском кинофестивале, высокие оценки критиков и прессы, мировая известность режиссёра, а также сотрудничество с компанией Sony Pictures Classics, которая является дистрибьютором фильма в США.

Кинокритик и киновед Кирилл Разлогов согласен, что «Нелюбовь» была наиболее очевидным кандидатом для выдвижения на «Оскар» от России, однако считает, что даже если картина попадёт в шорт-лист, получить «Оскар» ей вряд ли удастся, поскольку, по мнению Разлогова, шансы победить у любой отечественной картины приближаются к нулю.

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